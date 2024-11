Actions, opcvm, ETF/trackers, warrants... Découvrez les produits financiers les plus achetés sur EasyBourse en Octobre

(Easybourse.com) Afin d'accompagner ses clients, EasyBourse fait le choix de vous livrer un décryptage précis des instruments financiers les plus souscrits par ses clients en quête d'une amélioration du rendement potentiel de leur épargne. Cette analyse des transactions sur l'ensemble des produits distribués (actions françaises, actions européennes, actions américaines, ETF, OPC, produits de bourse) est destinée à vous permettre de vous donner des pistes de réflexion à creuser. Un dispositif, en somme, qui vient compléter l'ensemble des outils d'aide à l'investissement déjà proposé (modèles de portefeuilles, liste « d'idées du moment », consensus des analystes, recommandations des brokers, graphiques historiques et dynamiques...)





DÉCOUVREZ LES ACTIONS FRANÇAISES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS







Top 15 des actions françaises





TOTALENERGIES SE (FR0000120271)

LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)

SOCIETE GENERALE (FR0000130809)

ORANGE (FR0000133308)

AIR LIQUIDE (FR0000120073)

EMEIS (FR001400NLM4)

BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)

RENAULT (FR0000131906)

OREAL (FR0000120321)

ERAMET (FR0000131757)

ALSTOM REGROUPT (FR0010220475)

AIR FRANCE-KLM RGP (FR001400J770)

WORLDLINE (FR0011981968)

SOITEC REGROUPEM. (FR0013227113)

ADOCIA (FR0011184241)



Exemple pour l'action TotalEnergies : Indiquez le code ISIN du produit dans le moteur de recherche du site easybourse.com pour consultez la fiche valeur.Exemple pour l'action TotalEnergies :

DÉCOUVREZ LES ACTIONS EUROPÉENNES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS







Top 15 des actions européennes



STELLANTIS (NL00150001Q9)

AIRBUS (NL0000235190)

ASML HOLDING (NL0010273215)

STMICROELECTRONICS (NL0000226223)

JUNGHEINRICH (DE0006219934)

HENSOLDT AG (DE000HAG0005)

TECHNIP ENERGIES (NL0014559478)

RHEINMETALL ORD. (DE0007030009)

ARCELORMITTAL (LU1598757687)

EURONEXT (NL0006294274)

STEICO (DE000A0LR936)

THE AZUR SELECTION (GRS528003007)

PLUXEE (NL0015001W49)

RAPID NUTRITION (GB00BM9PTW47)

BITCOIN GROUP SE (DE000A1TNV91)

DÉCOUVREZ LES ACTIONS AMÉRICAINES LES PLUS ACHETÉES PAR NOS CLIENTS







Top 15 des actions américaines



NVIDIA (US67066G1040)

MICROSTRATEGY CL.A (US5949724083)

TESLA (US88160R1014)

SUPER MICRO COMP. (US86800U3023)

ALPHABET CL.A (US02079K3059)

ADVANCED MICRO ORD (US0079031078)

CLEANSPARK (US18452B2097)

BOEING (US0970231058)

WOODSIDE ENERG.ADR (US9802283088)

PALANTIR TECHNOLOG (US69608A1088)

ELI LILLY (US5324571083)

MICROSOFT (US5949181045)

NIKE CL.B (US6541061031)

MODERNA (US60770K1079)

OKLOA (US02156V1098)

DÉCOUVREZ LES OPCVM LES PLUS ACHETÉS PAR NOS CLIENTS







Top 15 des OPC actions





LBPAM ISR Actions France C (FR0000003592)

Amundi Actions PME C (FR0011556828)

Echiquier Excelsior A (FR0010106500)

Comgest Renaissance Europe C (FR0000295230)

Federal Indiciel US P (FR0000988057)

LBPAM ISR Actions Focus Euro R (FR0000285884)

BNP Paribas Valeurs Françaises ISR Cl C (FR0010028902)

AXA France Opportunités C (FR0000447864)

Tocqueville Silver Age ISR R (FR0000446304)

LBPAM ISR Actions Europe Monde D (FR0000939829)

BNP Paribas Nordic Small Cap Cl C (LU0950372838)

Tocqueville Technology ISR R (FR0000446296)

Federal Indiciel Japon P (FR0000987968)

Tocqueville Environnement ISR C (FR0010748368)

LBPAM ISR Actions Amérique C (FR0000288094)

DÉCOUVREZ LES ETF LES PLUS ACHETÉS PAR NOS CLIENTS







Top 15 des ETF



Amundi

Amundi

AMUNDI

iShares

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation (FR0011550185)

Amundi UCITS ETF PEA S&P 500 C-EUR (FR0011871128)

Amundi

Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (FR0011871110)

Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010342592)

Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc (FR0011869320)

AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC (FR0013416716)

AMUNDI ETF PEA S&P 500 UCITS ETF - EUR (FR0013412285)

AMUNDI ETF PEA NASDAQ-100 UCITS ETF - EUR (FR0013412269)

Amundi PEA MSCI China ESG Leaders UCITS ETF Acc (FR0011871078)

Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc (FR0010510800)



DÉCOUVREZ LES PRODUITS DE BOURSE LES PLUS ACHETÉS PAR NOS CLIENTS







Top 15 des produits de bourse*



SGE PERP CAC40 (DE000SV4ETL3)

VON PERP BITCOIN (DE000VX08BC0)

WPNASDAQ 19400 24 (NLBNPFR22GO5)

WCTOTAL 68,5 0925 (DE000SU6DU00)

SGE 311224 LVMH (FRSGE001NTN7)

WCDAX 19200 1124 (FRBNPP07SKY7)

WCVALEO 7,294 PERP (DE000SY1UFA4)

WCRENAULT 46,5 0925 (DE000SU9BV32)

WPTESLA 205 1224 (DE000SU5HGH9)

WPCARREFOUR 16,7135 P. (DE000SY911L6)

WCORANGE 12,5 1225 (DE000SY9XW29)

WCPALLADIUM 944 PERP (DE000SY9Q6U4))

WCARGENT 28,0983 P. (DE000SY7J817)

WCBRENT 69,7692 P. (DE000SY9UVX6)

WCLOREAL 355 0325 (DE000SY9Q784)

(*Les produits de cette liste sont les "top produits" pour chacun des 15 premiers sous jacents distingués)





AVERTISSEMENT



Imen Hazgui