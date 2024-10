(Easybourse.com) Afin d'accompagner ses clients, EasyBourse fait le choix de vous livrer un décryptage précis des instruments financiers les plus souscrits par ses clients en quête d'une amélioration du rendement potentiel de leur épargne. Cette analyse des transactions sur l'ensemble des produits distribués (Actions françaises, actions européennes, actions américaines, ETF, OPC, produits de bourse) est destinée à vous permettre de vous donner des pistes de réflexion à creuser. Un dispositif, en somme, qui vient compléter l'ensemble des outils d'aide à l'investissement déjà proposé (modèles de portefeuilles, liste « d'idées du moment », consensus des analystes, recommandations des brokers, graphiques historiques et dynamiques...)



Top 15 des OPC actions

Tocqueville Euro Equity ISR C (FR0000008963)LBPAM ISR Actions France C (FR0000003592)Federal Indiciel US P (FR0000988057)Tocqueville Environnement ISR C (FR0010748368)BNP Paribas Valeurs Françaises ISR Cl C (FR0010028902)Comgest Renaissance Europe C (FR0000295230)LBPAM ISR Actions Focus Euro R (FR0000285884)Tocqueville Technology ISR R (FR0000446296)Tocqueville Global Climat Change ISR R (FR0013343084)Tocqueville Environnement ISR L (FR0013345725)Tocqueville Finance ISR R (FR0000446312)BNP Paribas Disrpt Tech Cl C (LU0823421689)LBPAM ISR Actions Focus France R (FR0000286304)LBPAM ISR Actions Small Cap Euro C (FR0000934325)Comgest Monde C (FR0000284689)