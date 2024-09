Stratégies, pays, secteurs : palmarès des ETF les plus achetés par les clients d'EasyBourse

(Easybourse.com) Les flux des ETF (Exchange Traded Funds) et ETC (Exchange-Traded Commodities) ont atteint un niveau record à l'issue du deuxième trimestre 2024, selon un communiqué émanant du fournisseur de données, Morningstar, le 15 juillet dernier. Le segment de marché a collecté 52,9 milliards d'euros, en hausse par rapport aux 45 milliards d'euros du premier trimestre. Il s'agit du chiffre trimestriel le plus élevé jamais enregistré depuis le début des années 2000. Dans ce contexte, EasyBourse a fait le choix de vous livrer un décryptage précis des ETF et ETC les plus souscrits par ses clients en quête d'une amélioration du rendement de leur épargne afin de vous éclairer sur les principales tendances du moment. Ce papier rend compte d'une analyse des souscriptions brutes sur l'ensemble des instruments financiers de ce type, disponibles sur la plateforme depuis le début de l'année, à fin aôut.

Les ETF (Exchange Traded Funds), parfois appelé tracker, sont des fonds indiciels (des OPCVM) coté en bourse dont l'objectif est de reproduire l'évolution d'un indice. En achetant un ETF, un épargnant s’expose aux variations à la hausse ou à la baisse d'un indice sans avoir besoin d'acheter tous les titres qui le composent. Un ETF peut être acheté ou vendu en bourse tout au long de la journée de cotation, comme des actions « classiques ». Les ETF sont soumis à l’agrément de l’AMF ou d’une autre autorité européenne.

Source : AMF EasyBourse permet à ses clients l’accès aux ETF (Exchange Traded Funds), ETC (Exchange Traded Commodities) et ETN (Exchange Traded Notes) cotés sur Euronext Paris, Bruxelles et Amsterdam. répartis entre une cinquantaine de sociétés de gestion françaises et internationales renommées sur la place de Paris (Amundi, BNP Paribas, Ishares filiale de BlackRock, Invesco, State Street Global Advisors, Vanguard AM, HSBC Global AM, Wisdom Tree…), dans la rubrique Investir/ Trackers,ETF du site. Les ETC (Exchange Trade Commodities) font également l’objet d’une cotation en continu. Leur principale différence avec les ETF réside dans leur nature juridique, puisqu’un ETC est une obligation zéro coupon à durée indéterminée.

Les ETN (Exchange Traded Notes) répliquent le profil rendement/risque des principales stratégies d’investissement sur un produit sous-jacent ou un panier de produits (achat, vente, levier). Il s’agit de titres de dette senior et non subordonnée, dont la structure est ouverte.

Source : AMF

PALMARES DES ETF LES PLUS ACHETES DEPUIS JANVIER







ISIN : code d'identification du titre sur la place de cotation (en indiquant ce code dans le moteur de recherche du site easybourse.com, vous pouvez consulter la fiche valeur)

PEA : l’ETF est éligible au PEA





ZOOM SUR LES ETF ACTIONS



1/

2/

3/

LES ETF LES PLUS ACHETÉS DANS LA CATÉGORIE "STRATÉGIE" , « STYLE », « TAILLE » LES ETF LES PLUS ACHETÉS DANS LA CATÉGORIE "STRATÉGIE" , « STYLE », « TAILLE »

LES ETF LES PLUS ACHETÉS DANS LA CATÉGORIE "EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE"

LES ETF LES PLUS ACHETÉS DANS LA CATÉGORIE "EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE"

LES ETF LES PLUS ACHETÉS DANS LA CATÉGORIE "EXPOSITION SECTORIELLE OU THÉMATIQUE"

LES ETF LES PLUS ACHETÉS DANS LA CATÉGORIE "EXPOSITION SECTORIELLE OU THÉMATIQUE"



ZOOM SUR LES ETF MONETAIRES ET OBLIGATAIRES



La forte hausse des

LES ETF LES PLUS ACHETES DANS LA CATÉGORIE " LES ETF LES PLUS ACHETES DANS LA CATÉGORIE "



MONETAIRE, OBLIGATIONS D'ENTREPRISES, OBLIGATIONS D'ETAT"



AVERTISSEMENT



Les listes présentées dans ce dossier sont composés d'ETF & ETP (Exchange Traded Funds), des fonds indiciels cotés en continue sur les marchés boursiers, qui cherchent à suivre le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ces listes sont donc destinées à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.

Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un

La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures. La forte hausse des taux d'intérêt a rendu le marché monétaire et obligataire très attrayant. Les ETF ont constitué à bien des égards des véhicules d'investissement intéressants. Selon Morningstar, les ETF obligataires ont attiré 11,7 milliards d'euros de flux au deuxième trimestre, contre 9,2 milliards d'euros au cours de la période précédente. Dans ce dernier compartiment, les ETF avec une échéance fixe, en 2025, en 2026, en 2027 et en 2028 ont été particulièrement prisés.Les listes présentées dans ce dossier sont composés d'ETF & ETP (Exchange Traded Funds), des fonds indiciels cotés en continue sur les marchés boursiers, qui cherchent à suivre le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice boursier, à la hausse comme à la baisse. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Ces listes sont donc destinées à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.Elles sont composées par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir leur exhaustivité ou leur fiabilité. Ces listes et les contenus associés, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement . Toute modification de ces listes ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances futures.

Imen Hazgui