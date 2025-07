Fermeture Wall Street en ordre dispersé, le Nasdaq porté par Nvidia

publié le 15/07/2025

par David French

NEW YORK (Reuters) - La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, le Nasdaq signant un record de clôture dans le sillage des gains de Nvidia tandis que le S&P-500 et le Dow Jones ont reculé, les investisseurs ayant été préoccupés par des données sur l'inflation et pas enthousiasmés par les résultats de banques.

L'indice Dow Jones a cédé 0,98%, ou 436,36 points, à 44.023,29 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 24,80 points, soit 0,40%, à 6.243,76 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 37,47 points (0,18%) à 20.677,80 points.

Il s'agit du quatrième record de clôture du Nasdaq en cinq séances, et de son huitième depuis le 27 juin.

L'indice a été en grande partie porté par Nvidia, le géant technologique ayant pris 4,0% après avoir annoncé qu'il prévoyait de recommencer à vendre en Chine les puces H20 destinées à l'intelligence artificielle (IA).

Cette information a profité à d'autres fabriquants de semiconducteurs, comme Advanced Micro Devices et Super Micro Computer, en hausse de plus de 6%, tandis que le secteur technologique du S&P-500 a progressé de 1,3% pour s'établir à un pic de clôture.

D'après Rob Swanke, analyste senior chez Commonwealth Financial Network, l'annonce de Nvidia a poussé certains investisseurs qui s'étaient détournés des valeurs technologiques, du fait des valorisations élevées de celles-ci, à faire machine arrière.

Il s'agit vraisemblablement d'un "mouvement d'un jour", a-t-il dit, notant que les investisseurs allaient attendre de constater l'impact sur les résultats de Nvidia et ajoutant que l'autorisation réclamée par le groupe auprès du gouvernement américain pourrait être retardée à cause des incertitudes sur la politique commerciale.

Wall Street a enregistré des gains et signé des records ces dernières semaines alors que se sont apaisées les craintes sur les répercussions économiques de la politique de droits de douane du président américain Donald Trump.

La semaine actuelle est considérée comme un test pour le moral des investisseurs, entre le début des résultats trimestriels et des données sur l'inflation devant indiquer dans quelle mesure les entreprises ont relevé leurs prix pour compenser les droits de douane.

Un rapport publié mardi montre que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont marqué en juin leur hausse leur plus importante en cinq mois, suggérant que les taxes douanières ont alimenté l'inflation. Toutefois, l'inflation sous-jacente est restée modérée, ce qui a rassuré un peu.

En parallèle, de grandes banques américaines ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats, sans satisfaire les investisseurs et connaissant une séance volatile.

JPMorgan Chase a reculé de 0,7% en dépit d'un objectif de revenus nets d'intérêts revu à la hausse pour 2025. Wells Fargo a chuté de 5,5% malgré un bénéfice en hausse au deuxième trimestre. BlackRock a cédé 5,9% en dépit d'un niveau record d'actifs sous gestion sur la période avril-juin.

Seul Citigroup a progressé de 3,7%, grimpant à un record de clôture depuis la crie financière mondiale, après avoir fait état d'une hausse importante de son bénéfice trimestriel.

(Rédigé par Jean Terzian)