Fermeture Wall Street finit en baisse, les droits de douane pèsent à nouveau

publié le 11/07/2025

par Noel Randewich et Pranav Kashyap

(Reuters) - La Bourse de New York a fini en baisse vendredi après l'annonce d'une intensification de la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump contre le Canada, qui accentue l'incertitude entourant la politique commerciale américaine.

L'indice Dow Jones a cédé 0,63%, ou 279,13 points, à 44.371,51 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 20,71 points, soit 0,33% à 6.259,75 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 45,14 points, soit 0,22% à 20.585,527 points.

Jeudi, le président américain Donald Trump a déclaré que les Etats-Unis imposeraient des droits de douane de 35% sur les importations en provenance du Canada le mois prochain. En tout, 22 pays ont été notifiés cette semaine de droits de douane allant de 20 à 50%, à partir non pas du 9 juillet comme initialement prévu mais de début août.

Le S&P 500 s'est éloigné vendredi de son record de la veille, la prudence prévalant après que Donald Trump a imposé jeudi des droits de douane de 50% sur le Brésil et tandis que l'Union européenne (UE) se préparait à recevoir une éventuelle lettre du président américain contenant des détails sur de nouveaux droits de douane.

"La rhétorique croissante autour des droits de douane, ce que nous avons vu cette semaine concernant le Brésil et le Canada, augmente clairement le niveau d'anxiété", a déclaré Michael James, négociant en actions chez Rosenblatt Securities.

"Les gens s'étaient un peu habitués à l'absence de gros titres négatifs sur les droits de douane, et on nous a en quelque sorte rappelé que le sujet était toujours d'actualité."

Les investisseurs se tourneront bientôt vers la saison des résultats du deuxième trimestre, en se concentrant sur l'impact des droits de douane sur les grandes entreprises américaines.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que les entreprises du S&P 500 aient vu leurs bénéfices progresser de 5,7% au deuxième trimestre, avec des gains importants de la part du secteur de la technologie et des baisses dans l'énergie, la consommation de base et la consommation discrétionnaire, selon LSEG I/B/E/S.

"Nous pensons que les attentes sont un peu faibles pour les résultats du S&P 500. La majeure partie du deuxième trimestre a été marquée par des problèmes de droits de douane et de commerce, ce qui a pu provoquer des perturbations dans les bénéfices", a déclaré Michael Landsberg, directeur des investissements chez Landsberg Bennett Private Wealth Management.

Les actions de Nvidia ont enregistré vendredi un record en séance et terminé en hausse de 0,50%. Celles des fabricants de drones AeroVironment (+11%) et Kratos Defense & Security Solutions (+11,76%) ont dans le même temps bondi après que le secrétaire américain à la défense Pete Hegseth a ordonné une augmentation de la production et du déploiement des drones.

Levi Strauss & Co a lui aussi fortement progressé, de 11,25%, après avoir relevé ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels et avoir battu les attentes trimestrielles.

Meta Platforms a pour sa part terminé en baisse de 1,34% après que Reuters a rapporté qu'il était très peu probable que la société propose d'autres changements à son modèle de paiement ou de consentement, augmentant ainsi le risque de nouvelles accusations de pratiques anticoncurrentielles et d'amendes de la part de l'UE.

Kraft Heinz a progressé de 2,53% à la suite d'une information du Wall Street Journal selon laquelle la société se prépare à se scinder en deux alors qu'elle est confrontée à une faiblesse persistante de la demande pour ses marques les plus chères.

(Version française Benjamin Mallet)