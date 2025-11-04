Zoom sur les 20 ETF éligibles au PEA les plus souscrits en octobre 2025 sur EasyBourse
(Easybourse.com) Le mois d'octobre a confirmé le rôle central des ETF dans la stratégie d'investissement des particuliers. Sur la plateforme EasyBourse, les investisseurs ont clairement privilégié la diversification géographique et les produits indiciels à effet de levier, tout en renforçant leur exposition au marché français à travers les ETF liés au CAC 40. Selon les données d'EasyBourse, l'appétit pour les 20 ETF éligibles au PEA les plus souscrits traduit une confiance retrouvée dans les marchés actions à l'approche de la fin d'année.
Le CAC 40 reste le terrain de jeu privilégié
Sans surprise, les ETF liés à l’indice phare de la Bourse de Paris dominent le classement. En première position, on retrouve l’ETF Amundi CAC 40 Daily Inverse ETF (FR0010411884). Ce produit inverse, qui évolue à l’opposé du CAC 40, reflète le doute d’un certain nombre d’investisseurs sur la capacité du CAC 40 à battre de nouveaux records et qui par conséquent privilégient des consolidations sur des niveaux de 8000 points ou même plus bas.
La deuxième place est occupée par l’ETF Amundi CAC 40 Daily 2x Leveraged ETF (FR0010592014). Cet ETF à effet de levier permet de doubler l’exposition à la hausse du CAC 40, illustrant l’attitude plus offensive de certains investisseurs qui cherchent à profiter ponctuellement de rebonds techniques ou qui sont très confiants dans la dynamique du CAC 40 au-delà des résistances actuelles.
Le duo « inverse / levier » sur le CAC 40 témoigne d’un marché partagé entre défiance sur les niveaux actuels et confiance dans la capacité du CAC 40 à suivre les principaux indices mondiaux.
Les grands indices mondiaux en ligne de mire
Au-delà de l’indice français, les investisseurs continuent de se tourner vers les ETF mondiaux et américains.
L’indice MSCI World est particulièrement recherché avec les ETF Amundi MSCI World (LU1681043599), Amundi MSCI World Swap D (LU2655993207), et iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) (IE0002XZSHO1) confirmant son statut de pilier dans les allocations long terme. Ces 3 ETF, permettant de répliquer plus de 1500 grandes sociétés mondiales et éligibles au PEA, sont très demandés par les clients en quête d’une diversification la plus large possible.
Les ETF suivant le S&P 500 — notamment Amundi S&P 500 ETF (FR0011871128) et BNP Paribas S&P 500 EUR ETF (FR0011550185) — ne sont pas mal lotis. Ces produits traduisent l’intérêt constant pour les grandes valeurs américaines, perçues comme un moteur de croissance global malgré le ralentissement économique.
L’Amundi PEA Nasdaq 100 (FR0011871110) confirme de son côté l’appétit des épargnants pour le secteur technologique, soutenu par la bonne tenue des géants de la tech.
Diversification et ouverture aux marchés émergents
Les flux d’octobre montrent aussi une volonté de diversification vers les économies émergentes et les marchés asiatiques.
L’Amundi PEA Asie (FR0013412012), l’Amundi PEA Chine Screened (FR0011871078) et Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc (FR0011869320) sont au beau fixe. Ce regain d’intérêt pourrait s’expliquer par les valorisations attractives et les perspectives de reprise dans certaines zones asiatiques.
De même, l'ETF Amundi PEA Emerging ESG (FR0013412020) confirme la montée en puissance des produits à dimension responsable (ESG) dans les portefeuilles des particuliers.
Focus sur les stratégies sectorielles et européennes
Les investisseurs ne se limitent plus aux grands indices globaux.
Plusieurs ETF sectoriels et européens se distinguent dans le top 20 :
• Amundi Euro Stoxx Banks ETF (LU1829219390)
•Amundi Europe Select Dividend 30 (LU1812092168)
Ces produits permettent d’accéder à des thématiques spécifiques, comme la reprise du secteur bancaire européen ou la recherche de rendement via les dividendes.
Un engouement durable pour la gestion passive
Ce classement illustre une tendance lourde : la gestion passive séduit de plus en plus d’investisseurs particuliers.
Grâce à leur simplicité, leurs frais réduits et leur accessibilité via le PEA, les ETF s’imposent comme un outil central de diversification, que ce soit pour une gestion tactique ou pour du long terme.
Les ETF éligibles au PEA permettent d’accéder à une très large palette d’indices mondiaux, tout en restant dans un cadre fiscal avantageux. On observe une montée en puissance des stratégies diversifiées et responsables..
En résumé
• Domination du CAC 40 : les produits haussiers et baissiers sur l’indice parisien concentrent l’essentiel des flux.
• Montée en puissance des ETF mondiaux : MSCI World et S&P 500 continuent d’attirer les épargnants.
• Diversification thématique et géographique : Asie, émergents et ESG gagnent du terrain.
• Les clients d’EasyBourse privilégient aussi de plus en plus les ETF des sélections EASYTRADE qui permettent de bénéficier de conditions très avantageuses sur une liste d’ETF émis par Amundi et sur une liste d’ETF émis par VanEck.
Les investisseurs français confirment ainsi leur intérêt pour les ETF comme instrument stratégique et flexible pour piloter leurs allocations au sein du PEA.
|Libellé
|ISIN
|Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
|FR0010411884
|Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc
|FR0010592014
|Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc
|LU1681043599
|Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist
|FR0007052782
|Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc
|FR0011871110
|AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc
|FR001400U5Q4
|Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF Acc
|FR0011869320
|Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc
|FR0011871128
|BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation
|FR0011550185
|Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF
|FR0013412012
|Amundi PEA US Tech Screened UCITS ETF - Acc
|FR0013412269
|AMUNDI PEA EURO COURT TERME UCITS ETF
|FR0013346681
|Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
|LU1829219390
|Amundi PEA Chine (MSCI China) Screened UCITS ETF
|FR0011871078
|Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF
|FR0013412020
|iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc)
|IE0002XZSHO1
|Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist
|LU1812092168
|Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Dist
|LU2655993207
|Amundi IBEX 35 UCITS ETF - Acc
|FR0010655746
|BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation
|FR0011550193
Les listes présentées dans cet article sont composés d'ETF. Ces produits sont soumis aux fluctuations et aux aléas boursiers et comportent un risque de perte en capital. Cette liste est donc destinée à des investisseurs qui ont conscience de ces risques et les acceptent.
Elle a été composée par l’équipe produits d’EasyBourse à l'issue d'une analyse opérée à partir des meilleures sources. Cela dit, EasyBourse ne peut garantir son exhaustivité ou sa fiabilité. Cette liste et le contenu associé, notamment le commentaire, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, ni un conseil en investissement. Toute modification de cette liste ne saurait constituer une recommandation d'achat ou de vente.
La responsabilité d'EasyBourse et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 04 Novembre 2025