(Easybourse.com) Le rendez-vous de tous les investisseurs, actionnaires et épargnants revient pour une 7 ème édition avec : 8 000 participants, 150 intervenants, 120 conférences & ateliers, 60 partenaires





Cette année encore nous sommes partenaires d'Investir Day : l'événement de tous les investisseurs.





Mardi 25 novembre 2025, de 9h30 à 22h00.



Dans les Salles du Carrousel du Louvre, 99 Rue de Rivoli, 75001 Paris.



Retrouvez-nous toute la journée sur notre stand n°D25 en salle Delorme.



Venez assister à notre conférence Comment gérer simplement et efficacement son PEA animée par notre Directeur du développement : Jean-Baptiste Barbier,

à 16h05 sur la Purple Stage.







A l’occasion de cette 7ème édition, l’enjeu mis à l’honneur est la démocratisation et la pédagogie de l’investissement individuel et de la gestion d’épargne. Un sujet qui nous est cher et pour lequel nous sommes engagés aux côtés de Place des Investisseurs à travers Investisseurs Academy : la première plateforme d’éducation financière gratuite et ouverte à tous. Une initiative de place qui réunit 15 acteurs du privé et du public pour faire de l'éducation financière une priorité nationale.











Investisseurs Academy fait d’ailleurs partie des projets en lice au Prix du Meilleur Pédagogue Financier 2025. Un concours qui récompense les experts qui contribuent activement à l’éducation financière de leur audience et qui sera remis pendant l’événement.













Au programme d’Investir Day 2025 :







- Des conférences et ateliers pour découvrir les opportunités et tendances en matière d’épargne et d’investissement.



- Des entretiens privilégiés avec les acteurs du secteur, sur leur vision et leur stratégie.



- Des zones d’animations ludiques : des workshops et des sessions de conseils pour maîtriser la gestion de votre épargne.



- Le prix du Meilleur Pédagogue Financier 2025 : un concours qui récompense…



- Investir Day jusqu’à 22h : un moment privilégié / exclusif pour échanger avec des experts et des investisseurs dans une ambiance conviviale.





Voir le programme des conférences.





Ne manquez pas cette opportunité de booster vos connaissances et votre réseau.

L’inscription au salon est gratuite !



















Participation aux conférences

Pour éviter les nuisances sonores lors des prises de paroles, les organisateurs du salon utilisent un système audio qui nécessite l'utilisation d'écouteurs. Ils vous remercient de vous munir de vos écouteurs personnels et de votre chargeur ou batterie externe.



__