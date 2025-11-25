Ouverture CAC 40: en légère hausse, l'Ukraine et la Fed au centre de l'attention

publié le 26/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris gagne 0,2% ce matin, autour des 8040 points, bien aidée par L'Oréal (+1,8%), Société Générale (+1%) ou encore EssilorLuxottica (+0,9%).Les marchés surveillent de près les avancées autour d'un potentiel processus de paix en Ukraine ainsi que la perspective, de plus en plus nette, d'une baisse de taux de la Fed aux Etats-Unis le mois prochain.

En effet, les dernières statistiques US sont venues renforcer l'hypothèse d'une nouvelle réduction des taux de la Réserve fédérale le 10 décembre, une hypothèse désormais jugée crédible par près de 83% des traders, indique l'outil FedWatch du CME.Élément rassurant, le S&P 500 a refranchi à la hausse sa moyenne mobile à 50 jours des 6750 points, qui avait été enfoncée il y a une semaine, en reprenant plus de 0,9% à 6766 points.

Avec le retour de l'appétit pour le risque, le stress retombe et l'indice de volatilité 'VIX' - souvent dénommé baromètre de la peur - repasse sous le seuil des 20 points, ce qui détend largement l'atmosphère.'Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.'L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante : un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse', poursuit l'analyste.

'En ajoutant à cela une saisonnalité très favorable, les flux portés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO) en cette fin d'année et la reprise des rachats d'actions, on obtient un environnement qu'il serait difficile - voire imprudent - de contrer pour le moment', conclut-il.Si les investisseurs surveilleront les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30, il est probable que les volumes d'échanges se révèlent peu étoffés et les initiatives limitées à la veille de Thanksgiving, journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée.Sur le compartiment obligataire, le rendement de l'OAT à 10 ans évolue à 3,41% pour un Bund de même échéance à 2,68%.

Le Brent recule de 0,2%, à 62,5 USD avant la publication des stocks de pétrole aux USA, attendue à 16h30. Sur le Forex, l'euro reste stable face au billet vert, autour des 1,15 USD.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Dassault Systèmes a annoncé avoir approfondi son partenariat avec Mistral AI, avec lequel le concepteur de logiciels d'entreprise va désormais proposer des services d'IA 'souverains' à destination des secteurs d'activité réglementés et des administrations publiques en Europe.Solutions30 annonce étendre son partenariat stratégique avec Spirii, fournisseur de solutions de plateforme pour la recharge des véhicules électriques, pour accélérer le déploiement et la maintenance des bornes de recharge électrique à travers l'Europe.

Enfin, la Compagnie des Alpes annonce que l'offre déposée par sa filiale, la Société d'Aménagement de La Plagne (SAP), a été retenue par le Syndicat Intercommunal de la Grande Plagne (SIGP), à l'issue d'une mise en concurrence.Elle s'est ainsi vu renouveler le contrat de Délégation de Service Public (DSP) portant sur l'aménagement et l'exploitation du domaine de La Plagne (remontées mécaniques et pistes) ainsi que sur la gestion des navettes intra-station et de la piste de bobsleigh.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.