Pré-clôture CAC40 : l'espoir de paix en Ukraine restaure de l'optimisme

publié le 25/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris a longtemps stagné autour du point d'équilibre (7.960), jusque vers 13H40, puis s'est mis à accélérer brutalement à la hausse pour gagner +0,8% en quelques minutes (8.030Pts) puis s'est hissé jusque vers 8.038, affichant un gain de +1%.

Le CAC40 est tiré par St Gobain et Stellantis (+4,8% et +3,5%), Arcelor (+3,7%), Sté Générale et BNP-Paribas (+2,8% et +2,3%), et seul Edenred s'enfoncent de plus de 0,5%, Thalès affiche -0,3%.Les places européennes ont également décollé de +0,8% à 13H40 avant de retomber un peu (+0,7% pour le DAX40 et l'Euro-Stoxx50) alors que CBS et ABC reportaient de grosses avancées sur un plan de paix en 19 points présenté par les Etats Unis et qui satisferaient Kiev et Moscou (une dizaine d'articles du 1er plan en 28 points étaient jugés 'bloquants' par l'Ukraine).

La nouvelle a provoqué une rechute de -2,5% puis -3% du baril de 'Brent' et de 'WTI', vers 61,7$ et 57,2$ respectivement (toujours entre 13H40 et 13H45) puis une détente des taux.Nos OAT effacent -4,5Pts vers 3,405%, les Bunds -2,7Pts vers 2,6700%, les BTP italiens -4,1Pts vers 3,404%.Outre Atlantique, les anticipations de baisse de taux le 10 décembre prochain forment un consensus à 80/85%, les T-Bonds à '10 ans' se détendent de -2,5Pts à 4,01%, le '30 ans' de -2,7Pts à 4,65%.Wall Street ne semble pas très 'concerné' par les rumeurs de possible cessez-le-feu en Ukraine, les indices US évoluent en ordre dispersé avec -0,5% sur le Nasdaq-100 (plombé par les -6,5% de Nvidia, désormais en concurrence avec Google qui a développé de nouveaux outils de 'génération' pour l'I.

A (utilisés par Open-AI), +0,1% sur le S&P500 et +0,7% sur le Dow Jones, très en retard la veille (avec +0,45% contre +2,65% sur le Nasdaq).Le 'VIX' se détend de -4% vers 20,00, un basculement vers la zone des 15 serait bienvenue.Les investisseurs sont suspendus à la publication d'une série d'indicateurs économiques de premier plan aux Etats-Unis, qui permettront non seulement d'en savoir plus sur la santé de la croissance outre-Atlantique, mais aussi sur l'évolution de la politique monétaire de la Fed.Le dernier chiffre publié à 16H est décevant : la confiance du consommateur a chute de -6,8Pts vers 88,7,à son plus bas niveau depuis le mois d'avril, selon l'enquête mensuelle publiée mardi par le Conference Board qui précise que la composante des anticipations a chuté de 8,6 points à 63,2 pour ressortir pour le 10ème mois consécutif en-dessous du seuil des 80 points considéré comme potentiellement annonciateur d'une récession en devenir.

Bonne surprise en revanche du côté des ' promesses de ventes' de logements : elles ont progressé de 1,9% aux Etats-Unis, là où les analystes tablaient sur une progression de seulement 0,5%.Récemment, plusieurs responsables de la Réserve fédérale ont évoqué la nécessité d'une pause dans le cycle d'assouplissement de la politique monétaire, confirmant la plus grande prudence affichée par le président de l'institution lui-même, Jerome Powell, ce qui a contribué à faire reculer les marchés d'actions.Publiés un peu plus tôt, à 14h30, les chiffres des ventes de détail aux Etats-Unis ont progressé de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent, atteignant 733,3 milliards de dollars.En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), les ventes de détail affichent une progression de 0,3% entre août et septembre.Toujours selon le Département du Commerce, les ventes de détail américaines ont progressé de 4,3% en septembre par rapport au même mois de 2024, marquant ainsi une ralentissement par rapport à la croissance annuelle de 5% observée un mois plus tôt.

Enfin, les prix à la production sont ressortis conformes aux attentes.La théorie des 'goldilocks', à savoir une croissance solide accompagnée d'une inflation maîtrisée et d'une baisse des taux, a eu un peu moins la cote ces derniers temps dans les notes des analystes, ayant cédé sa place à une conjonction moins porteuse, d'inquiétudes sur les valorisations boursières des géants technologiques et de craintes sur le marché de l'emploi américain.Le retour de perspectives de croissance plus favorables, assorties d'une inflation plus modérée, pourrait contribuer à relancer l'appétit pour le risque à l'approche de l'exercice 2026 et pousser les investisseurs à renforcer leurs positions lorsque les actions reculent ('buy the dips'), une logique qui avait quelque peu disparu des marchés ces dernières semaines.'Je continue d'acheter quand les cours baissent, car je pense que le marché a encore du potentiel pour monter', souligne ce matin Michael Brown, analyste marchés chez Pepperstone. 'En plus, la saisonnalité joue en ma faveur : historiquement, quand le S&P 500 a déjà gagné au moins 10% à la fin du 3e trimestre, il ne termine jamais à la fois novembre et décembre en baisse', rappelle le stratège.

Ce matin, les investisseurs ont pris connaissance de la stagnation du PIB de l'Allemagne au 3e trimestre 2025 par rapport au trimestre précédent. L'Office fédéral de la statistique (Destatis) a ainsi confirmé en seconde lecture son estimation initiale publiée le 30 octobre dernier.'Des exportations faibles ont eu un effet freinant sur l'activité économique au 3e trimestre, tandis que la formation brute du capital fixe a légèrement augmenté', met en avant Ruth Brand, la présidente de Destatis.Par ailleurs, la confiance des ménages français se replie légèrement en novembre, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui cède un point à 89 et demeure bien au-dessous de sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).Cela n'affecte pas l'Euro qui rebondit de +0,5% vers 1,1580/$ et de 0,2% face au Franc suisse (0,9335).L'or se tasse légèrement vers 4.125$, l'argent de -0,7% vers 51$/Oz.Dans l'actualité des sociétés tricolores, Sanofi annonce que la Commission européenne a approuvé Dupixent pour traiter l'urticaire chronique spontanée (UCS) modérée à sévère chez des adultes et adolescents de 12 ans et plus, en faisant le premier médicament ciblé dans cette maladie dans l'UE depuis plus de dix ans.

Wendel indique avoir signé, le 24 novembre, l'accord d'acquisition d'une participation de contrôle dans Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs, au terme des négociations exclusives annoncées le 24 octobre dernier.Eutelsat annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS d'un montant brut d'environ 670 millions d'euros, dans le cadre de sa levée de capitaux d'environ 1,5 MdEUR pour renforcer sa structure financière et financer son plan stratégique.TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a finalisé la cession de sa participation non opérée de 12,5% dans le contrat de partage de production OML118. L'actif est repris par Shell Nigeria Exploration and Production Company (10%) et Nigerian Agip Exploration (2,5%) pour un montant total de 510 millions USD.Enfin, AXA IM Alts, filiale de BNP Paribas depuis le 1er juillet dernier, annonce avoir acquis, pour le compte de ses clients, une participation de 40% dans FiberPass, l'un des principaux opérateurs de fibre optique mutualisée (FTTH) en Espagne.