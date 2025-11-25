Pré-ouverture CAC 40: le redressement des dernières séances appelé à se poursuivre

publié le 26/11/2025

(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son récent rebond mercredi matin, toujours portée par les timides espoirs d'un retour de la paix en Ukraine et par la perspective de plus en plus nette d'une baisse de taux de la Fed aux Etats-Unis le mois prochain.

Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison décembre - avance de 34 points à 8 084 points, laissant entrevoir une ouverture positive dans le sillage du redressement amorcé jeudi dernier.Après avoir évolué autour de son point d'équilibre pendant une grande partie de la journée d'hier, le marché parisien avait accéléré la cadence au cours de l'après-midi pour finalement s'arroger 0,8% et finir la séance au-dessus des 8000 points, un seuil qu'il avait enfoncé il y a une semaine, en clôturant à 8025 points.

Un même mouvement de hausse a entraîné les places européennes, puisque le DAX progressait 0,9% au terme des échanges tandis que l'Euro STOXX gagnait 0,8%.Les investisseurs ont réagi favorablement aux informations évoquant des avancées sur le plan de paix en 19 points présenté par les Etats-Unis et qui pourrait satisfaire à la fois Kiev et Moscou.Après un début de séance hésitant, Wall Street a également poursuivi sa remontée hier à la faveur d'indicateurs économiques contrastés qui sont venus renforcer l'hypothèse d'une nouvelle réduction des taux de la Réserve fédérale le 10 décembre, une hypothèse désormais jugée crédible par près de 83% des traders selon l'outil FedWatch du CME.

Elément rassurant, le S&P 500 a refranchi à la hausse la sa moyenne mobile à 50 jours des 6 750 points, qui avait été enfoncée il y a une semaine, en reprenant plus de 0,9% à 6 766 points.Avec le retour de l'appétit pour le risque, le stress retombe et l'indice de volatilité 'VIX' - souvent dénommé baromètre de la peur - se tasse de 10% vers 18,50, une rechute sous le seuil des 20 points qui détend largement l'atmosphère.'Une fois de plus cette année, les vendeurs se retrouvent du mauvais côté des marchés', souligne Michael Brown, stratégiste chez Pepperstone.'L'économie américaine reste solide, la croissance des bénéfices est robuste, le climat commercial s'apaise et la politique monétaire demeure accommodante: un ensemble de facteurs qui pousse clairement les actifs risqués à la hausse', poursuit l'analyste.

'En ajoutant à cela une saisonnalité très favorable, les flux portés par la peur de rater le train de la hausse (FOMO) en cette fin d'année et la reprise des rachats d'actions, on obtient un environnement qu'il serait difficile - voire imprudent - de contrer pour le moment', conclut-il.Si les investisseurs surveilleront les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis à 14h30, il est probable que les volumes d'échanges se révèlent peu étoffés et les initiatives limitées à la veille de Thanksgiving, journée fériée durant laquelle Wall Street sera fermée.Copyright (c) 2025 Zonebourse.com - All rights reserved.