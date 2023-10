(Easybourse.com) Dans le cadre du service Idées d'investissement d'EasyBourse, vous trouverez dans cette article la contribution de CPR Asset Management relative au contexte dans lequel s'inscrit la thématique qui sera abordée lors du prochain webinaire en direct prévu jeudi 21 septembre à 18h : les valeurs américaines liées à l'informatique. Cet article a pour objet de rendre compte de manière synthétique des considérations macroéconomiques, microéconomiques et financières de ce segment de marché, avec en guise d'illustration un produit phare de la société de gestion : CPR Invest - Global Disruptive Opportunities (LU1530899142).

Adoption de ChatGPT :

Nombre de mois nécessaire pour atteindre 100m d’utilisateurs actifs







2 mois seulement après son lancement, ChatGPT devient viral et bat le record de croissance la plus rapide d’une base d’utilisateurs en attirant 100 millions d’utilisateurs.

Source : Goldman Sachs Research





La composition de l’indice phare américain a bien évolué : les valeurs technologiques représentent actuellement plus de 28 % de la valeur de l'indice MSCI. Si l'on y ajoute les valeurs des services de communication, dont beaucoup sont liées au secteur technologique, le groupe représente plus de 36 % de l'indice S&P 500.La performance des 10 dernières années du secteur de la technologie reflète très largement les avancées fulgurantes de l’innovation technologique et des fondamentaux des sociétés de l’industrie. Il n’y a qu’à constater : le secteur américain de la Tech a surperformé 9 fois le S&P 500 sur les 10 dernières années et délivré une performance annuelle de 20,67% contre 12,62% (Total Return)Cette performance est le reflet, à la fois, d’une augmentation des multiples de valorisation associés au secteur – qui ont plus que doublé en 10 ans – et d’une croissance du chiffre d’affaires et des bénéfices par actions (BpA) historiques bien plus rapide que pour l’indice S&P 500.

Performances en $, total return

Source : Factset (données arrêtées au 06/09/2023).



En 2023, la Tech US affiche la meilleure performance sectorielle, en hausse de 44,36 % à fin Août

CPR Invest Global Disruptive Opportunities, investir aujourd’hui dans le monde de demain

La disruption offre une utilisation moins chère, plus intelligente, plus simple ou plus pratique aux clients

Les infrastructures d'IA et les produits & services liés à l’IA, représentent aujourd'hui plus de 50 % du portefeuille de la stratégie disruptive du fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities

Les profils financiers de sociétés du secteur sont particulièrement solides présentant en général des niveaux d’endettement très faible, ainsi que d’abondantes liquidités au bilan . Tous ces éléments ont largement permis au secteur de traverser sereinement les cycles macroéconomiques.En 2023, la Tech US affiche la meilleure performance sectorielle, en hausse de 44,36 % à fin Août. Ce fort rebond a notamment été porté par l’engouement actuel autour de l’intelligence artificielle dite générative.Cette nouvelle technologie, mise en lumière en Novembre 2022 par OpenAI et leur chatbot ChatGPT, se distingue par l'énorme potentiel dont elle recèle pour transformer le travail dans tous les secteurs et stimuler la productivité globale.Ainsi, NVIDIA, l’acteur ultra-dominant des puces graphiques, tire son épingle du jeu et dépasse pour la première fois les 1,000 milliards de dollars de capitalisation car les puces GPU de NVIDIA constituent le fondement même de nombreuses applications d'IA tant leur puissance de calcul est inégalée (notamment grâce à la « parallélisation »).Afin d’apprécier la durée potentielle du rebond, il faudrait également considérer que pendant les 6 dernières récessions US, les valeurs de croissance et qualité ont eu la tendance à surperformer le marché action américain et que les cycles d’adoption d’une nouvelle technologie durent entre 10 et 15 ansGrâce au besoin croissant de digitalisation dans les domaines du Cloud, du Big Data et de la Cybersécurité, nous continuons à nous attendre à de solides perspectives de demande dans ces segments. Le cas d'investissement sur ces 3 thèmes reste solide (sur une base relative) compte tenu d'une poignée de facteurs idiosyncratiques et d’un contexte porteur. De plus, les fortes révisions à la baisse des perspectives des entreprises observées en 2022 et les efforts de réduction des coûts en 2023, vont continuer à protéger les BPA cette année ; enfin, la croissance séculaire associée à l'I.A. pourrait être un puissant catalyseur pour plusieurs entreprises disruptives dans les 4 dimensions du fonds CPR Invest Global Disruptive Oportunities dans les années à venir.Le fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities investit notamment sur des valeurs américaines liées à l’informatique. Comme toute innovation ou idée qui introduit un nouveau produit ou service, la disruption offre une utilisation moins chère, plus intelligente, plus simple ou plus pratique aux clients. Elle est censée transformer radicalement une industrie existante ou en créer une nouvelle, dans tous les cas pour changer l'ordre établi : les nouveaux entrants peuvent remodeler de manière irréversible la façon dont une industrie fonctionne en brisant les codes et en remettant en question les positions dominantes.La disruption se manifestant dans tous les secteurs d’activité, l’univers d’investissement du fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities s’appuie sur une approche multisectorielle en vue de saisir l’ensemble de l’écosystème lié à la thématique et son potentiel de croissance. Sur la base de cette philosophie, l’univers d’investissement, tel que nous l’avons défini est construit autour de quatre dimensions couvrant environ 750 valeurs, chacune s’articulant autour d’un large éventail de sous-industries. Cet univers est ensuite filtré avec des critères de risque, liquidité, ESG et controverses. Les gérants et analystes construisent alors un portefeuille de conviction d’environ 50-60 valeurs.L’Intelligence Artificielle (IA) a été la juste dose de disruption qui a permis de démarrer un nouveau cycle d’innovation et de dépenses de capital des entreprises.Les infrastructures d'IA et les produits & services liés à l’IA, représentent aujourd'hui plus de 50 % du portefeuille de la stratégie disruptive du fonds CPR Invest Global Disruptive Opportunities.Le principal contributeur à la performance en 2023 a été le thème de la Big data où nous allons retrouver une exposition aux semi-conducteurs liée au Data Center avec les bonnes performances de Marvell, de AMD et de Broadcom. Nous avons également bénéficié d'un très bon stock picking dans la Cybersécurité, comme les plateformes de cybersécurité (Palo Alto Network), ainsi que les « end point » (Crowdstrike) ou les business liés aux renouvellements des firewall (Fortinet). Nous signalons également la bonne performance de la sous-dimension Cloud avec Service Now, Hubspot et Salesforce.En termes de positionnement, nous avons augmenté notre exposition aux actions de qualité et de croissance dans la dimension de l'Économie Digitale, conformément à notre conviction que l'économie continuera d'être tirée par la croissance, les innovations et les forces disruptives de l'économie.En s’exposant à la stratégie disruptive, l’investisseur se positionne pour profiter de la pénétration du cycle d’innovation de l’IA dans d’autres secteurs et dans d’autres valeurs disruptives dans les 4 dimensions du fonds qui sont : l’économie digitale, la terre, l’industrie et la santé/sciences de la vie.