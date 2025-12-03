Au cours de ce webinaire tenu le 2 décembre 2025, voici les points abordés :

1. Rappel du fonctionnement d'un ETF
2. Aperçu de la gamme proposée : zones géographiques, thématiques, places de marché, ...
3. Exemple d'un ETF sur le CAC 40
4. Exemple d'un ETF sur le MSCI World
5. Exemple d'un ETF ayant un levier à la hausse de x2 sur le CAC 40
6. Comment les trouver et les choisir ?
7. Les ETF des sélections EASYTRADE pour investir sans frais de courtage.
8. Presque des ETF : les ETC pour répliquer par exemple l'or ou les ETN pour répliquer les cryptomonnaies
9. Comment faire des investissements programmés ?
10. Et les questions des participants !