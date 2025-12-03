Florent Delorme

Publié le 03 Décembre 2025

Comment jugez-vous l’année 2025 sur les marchés ? Est-elle surprenante ou conforme aux attentes ?



L’année 2025 est une année surprenante

À un mois de la fin de l’année, dispose-t-on d’une visibilité suffisante pour établir un scénario central sur les prochains trimestres ?



La visibilité manque encore, en particulier sur la thématique de l’intelligence artificielle

On parle de marchés, de financement, de monétisation future. Pour aller au-delà, il faut replacer cette dynamique dans un cadre plus large

Que voulez-vous dire ?



La toile de fond, c’est la rivalité entre la Chine et les États-Unis

Celui qui maîtrisera l’intelligence artificielle maîtrisera probablement une grande partie de l’avenir, y compris dans ses applications militaire

Les investissements deviennent quasiment “obligatoires” lorsque deux grandes puissances sont engagées dans une course effrénée

Nous vivons un moment de basculement de l’histoire, comme il en existe assez peu

Dans ce contexte, comment voyez-vous l’évolution de la croissance américaine en 2026 ? Les investissements liés à l’intelligence artificielle vont-ils continuer à la soutenir ?



En 2026, il est probable que les investissements massifs se poursuivent, y compris en recherche fondamentale

L’enjeu n’est pas uniquement de générer des revenus à un horizon de douze mois, mais de conserver ou d’acquérir un leadership technologique

La question de l’indépendance de la Réserve fédérale américaine est souvent évoquée. Est-ce vraiment un sujet ou plutôt un faux débat ?



L’idée selon laquelle le président américain pourrait réellement “prendre le contrôle” de la Réserve fédérale me semble exagérée.

Le cadre institutionnel lui garantit une liberté d’action.

Les décisions resteront guidées par les circonstances économiques : croissance, inflation, stabilité des marchés financiers

Comment analysez-vous la croissance américaine dans un contexte de fortes inégalités et de fracture sociale ?



La société américaine est très inégalitaire [...] le modèle économique américain a toujours fonctionné ainsi

Cette fracture n’a pas empêché la croissance américaine d’être forte au cours des quinze dernières années

Sur les marchés financiers américains, faut-il encore se concentrer sur les grandes valeurs technologiques ou se diversifier vers le reste de l’indice et les petites capitalisations ?



Il ne s’agit pas d’avoir des portefeuilles trop concentrés sur la technologie

Nous continuons de préconiser d’autres types de valeurs, comme les valeurs bancaires ou les valeurs de santé

Et que faire sur les taux ?



Nous pensons que la Réserve fédérale préservera son indépendance [...] l’inflation ne va pas s’emballer

Il est tout à fait possible d’investir sur les taux longs américains

Une crise de la dette américaine en 2026 nous paraît un scénario assez peu probable

Le dollar a reculé de plus de dix pour cent en 2025. Comment voyez-vous son évolution, notamment face à l’euro et à un panier de devises ?



Nous ne nous attendons pas forcément à une remontée marquée du dollar l’année prochaine

Il est cohérent que le dollar se stabilise à des niveaux un peu inférieurs

Que prévoyez-vous pour les marchés actions américains en 2026 : correction, hausse, ou grande incertitude ?



Nous ne serions pas surpris de voir une correction [...] avant un rebond

Comment jugez-vous les valorisations des actions européennes et quelles sont vos préférences sectorielles ?



Nous recommandons de conserver une part d’actions européennes dans un portefeuille global

La zone euro offre surtout des valeurs de rendement, avec davantage de sociétés distribuantes.

Nous défendons également la thématique “valeur” en Europe

Sur le secteur de la défense, nous sommes plus prudents

Le secteur de la santé en Europe, très chahuté récemment, vous semble donc aujourd’hui attractif ?



Nous considérons que le secteur de la santé en Europe offre aujourd’hui des points d’entrée intéressants

Qu’en est-il des marchés émergents, et en particulier de l’Asie et de la Chine ?



Le principe de diversification reste essentiel

Il faut continuer à jouer la thématique technologique dans les pays émergents

Un mot de conclusion sur votre scénario d’ensemble pour 2026 ?



Les marchés actions devraient afficher des performances globalement positives

Nous continuons de privilégier une exposition équilibrée

AVERTISSEMENT