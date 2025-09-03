Plus de 300 OPCVM éligibles au PEA disponibles sur EasyBourse.com

(Easybourse.com) EasyBourse propose aux épargnants une offre particulièrement riche d'OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) à valorisation quotidienne : plus de 1 000 produits, dont plus de 300 fonds éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). L'occasion de diversifier et de dynamiser son patrimoine, tout en profitant d'un cadre fiscal reconnu et avantageux.

1. Une gamme complète adaptée à tous les profils d’investisseurs

Que vous soyez investisseur débutant à la recherche de solutions accessibles, ou profil expérimenté en quête d’optimisation, EasyBourse met à disposition une sélection large et variée d’OPCVM éligibles au PEA.

La très grande majorité sont décimalisés, donc accessibles dès de faibles montants. Ces fonds proviennent de plus de 50 grandes sociétés de gestion de renom dont LBPAM, LFDE mais aussi Amundi, BNP AM, Crédit Mutuel AM, AXA IM, Allianz GI ou encore Comgest, Moneta AM, Oddo AM, Pictet AM, et bien d’autres.

Ils couvrent notamment :

• Les actions françaises et européennes, pour profiter du dynamisme des entreprises cotées,

• Des fonds thématiques sur les secteurs d’avenir (transition énergétique, innovation technologique, santé, services financiers…),

• Des fonds obligataires et diversifiés, afin de mieux répartir les risques,

• Des solutions flexibles, permettant d’ajuster son allocation en fonction de son profil et de ses objectifs.



2. Une forte dimension durable

Presque tous les fonds disponibles intègrent des critères extra-financiers :

• Presque tous sont classés Article 8 ou Article 9 au sens de la réglementation européenne SFDR,

• Plus de la moitié arborent le label ISR français (version renforcée),

• Une part comparable répond aux exigences de la doctrine de l’AMF, garantissant une approche ESG solide et significative.



3. Le PEA : un outil incontournable et fiscalement attractif

Pour rappel, véritable pilier de l’épargne en actions, le Plan d’Épargne en Actions (PEA) permet d’investir en Bourse tout en bénéficiant d’une fiscalité allégée après 5 ans de détention :

• Plafond de versement : 150 000 € par personne (300 000 € pour un couple),

• Fiscalité après 5 ans :

o Exonération totale d’impôt sur le revenu sur les gains,

o Seuls les prélèvements sociaux de 17,2 % s’appliquent,

• Exemple concret : un investissement de 50 000 € avec une performance annuelle moyenne de +6 % atteint 67 000 € au bout de 5 ans. Le gain de 17 000 € est exonéré d’impôt, seuls 2 924 € de prélèvements sociaux sont dus.

Le PEA s’impose donc comme une solution de long terme idéale pour :

• Préparer sa retraite,

• Financer un projet important,

• Ou simplement valoriser son capital dans un cadre fiscal optimisé.



4. Top 20 des OPCVM éligibles au PEA les plus achetés en 2025

