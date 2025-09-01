Cuivre, lithium, nickel... Investir dans les matières premières critiques stratégiques sur EasyBourse
(Easybourse.com) L'un des thèmes d'investissement les plus prometteurs aujourd'hui concerne les matières premières critiques. Ces ressources, indispensables au bon fonctionnement de nombreux secteurs stratégiques - comme l'énergie, les nouvelles technologies ou encore la transition écologique - suscitent un intérêt croissant de la part des investisseurs et des décideurs publics. Mais de quoi parle-t-on exactement lorsque l'on évoque les matières premières critiques ? Et surtout, comment un investisseur particulier peut-il accéder à ce segment via une plateforme comme easybourse.com, que ce soit à travers des actions, des ETF ou d'autres instruments financiers adaptés ?
1. Qu’est-ce que les matières premières critiques ?
Batteries de voitures électriques, smartphones, éoliennes, panneaux solaires… Derrière toutes ces technologies se cachent des métaux indispensables mais parfois méconnus : lithium, cobalt, nickel, cuivre, terres rares, graphite, et bien d’autres encore. … On les appelle matières premières critiques car elles sont à la fois indispensables à l’économie moderne et difficiles à obtenir.
Leur caractère critique tient d’abord à leur rôle stratégique. Sans elles, il serait impossible de fabriquer les batteries qui alimentent les véhicules électriques, les composants électroniques des smartphones ou encore les aimants permanents nécessaires aux éoliennes et aux technologies de défense. Ces métaux se situent donc au cœur des grandes transitions énergétique, numérique et industrielle.
Mais ces ressources se distinguent également par leur forte concentration géographique. Quelques pays seulement contrôlent la production ou le raffinage mondial : largement confirmé par les données actuelles, la Chine, par exemple, assure plus de 80 % du raffinage du graphite et une large part des terres rares (environ 70%), tandis que la République Démocratique du Congo fournit plus de 70 % du cobalt extrait (Natural Resources Canada, la Banque mondiale). Cette dépendance crée un risque géopolitique important, car tout bouleversement politique, économique ou commercial peut perturber l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement mondiale.
2. Pourquoi investir dans les matières premières critiques ?
L’intérêt croissant des investisseurs pour les matières premières critiques s’explique par plusieurs facteurs structurants :
a) Une demande en plein essor : la transition énergétique et numérique entraîne une explosion des besoins. Selon l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE), la consommation de lithium pourrait être multipliée par six d’ici 2030, essentiellement sous l’effet du développement massif de la voiture électrique. De la même façon, la demande de cobalt, de nickel ou de cuivre connaît une progression rapide, alimentée par la généralisation des batteries, des réseaux électriques intelligents et des technologies vertes.
b) Un rôle central dans la transition énergétique : ces métaux ne sont pas de simples commodités, ils constituent des maillons indispensables de l’économie de demain. Le nickel, le cobalt, le cuivre et le graphite sont essentiels à la conception de batteries performantes et durables. Les terres rares, quant à elles, sont indispensables au fonctionnement des éoliennes, des moteurs électriques et de nombreux dispositifs électroniques. Sans ces ressources, les objectifs de neutralité carbone et de décarbonation des économies seraient inatteignables.
c) Un actif de diversification stratégique : au-delà de leur utilité industrielle, les matières premières critiques représentent une nouvelle classe d’actifs. Elles permettent aux investisseurs de se positionner sur un secteur d’avenir tout en diversifiant leurs portefeuilles, souvent dominés par les actions ou les obligations. Leur évolution est en grande partie indépendante des marchés financiers traditionnels, ce qui peut offrir une protection en période de volatilité boursière.
3. Les matières premières critiques en Bourse
Les marchés financiers reflètent parfaitement la volatilité et l’importance stratégique des matières premières critiques. Leurs cours évoluent souvent en dents de scie, au gré de la demande industrielle, des annonces politiques et des tensions géopolitiques. Le lithium illustre bien ce phénomène : son prix a connu une envolée spectaculaire jusqu’en 2022, portée par la forte anticipation de la transition vers la voiture électrique. Il a ensuite corrigé, victime d’un excès d’offre temporaire et d’une normalisation des marchés, avant de repartir à la hausse en 2025, sous l’effet d’une suspension temporaire d’une mine contrôlée par CATL en Chine (qui a supprimé environ 4?% de l’offre mondiale) provoquant une hausse des prix et un regain d’optimisme (Financial Times).
Face à cette dépendance stratégique, l’Europe a pris des mesures fortes avec le Critical Raw Materials Act, un plan visant à sécuriser ses approvisionnements. Ce texte encourage le développement de mines sur le sol européen, la relocalisation de certaines étapes du raffinage et surtout le recyclage des métaux stratégiques. L’objectif est double : réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, qui domine encore largement la chaîne de valeur, et renforcer la souveraineté industrielle européenne.
Ces évolutions ont un impact direct sur la Bourse : les valeurs liées à l’extraction, au raffinage, au recyclage et aux technologies alternatives sont désormais scrutées de près par les investisseurs. Les annonces de politiques publiques, les découvertes de nouveaux gisements ou encore les innovations technologiques peuvent déclencher des mouvements de marché rapides et marqués.
À moyen et long terme, la tendance reste toutefois claire et structurante : la transition énergétique (batteries, énergies renouvelables, réseaux électriques) et la transition numérique (électronique, data centers, intelligence artificielle) exigeront des volumes croissants de métaux critiques. Cette dynamique confère à ces matières premières un rôle de plus en plus central sur les marchés financiers, où elles sont désormais perçues non seulement comme une ressource industrielle, mais aussi comme une classe d’actifs stratégique.
4. Comment investir dans les matières premières critiques sur EasyBourse ?
EasyBourse propose plusieurs façons d’accéder à ce secteur stratégique :
a) Les actions (titres vifs)
Il est possible d’investir directement dans des sociétés cotées qui produisent ou transforment ces matières.
Exemples (dans l’ordre alphabétique, liste non exhaustive)
AMG Critical Materials - NL0000888691
Arverne Group - FR001400JWR8
Atlas lithium corporation - US1058613068
Eramet - FR0000131757
Imerys - FR0000120859 -
Lithium Americas Corp - CA53681J1030
Sigma lithium- CA8265991023
Southern Copper Corporation - US84265V1052
Umicore - BE0974320526
b) Les ETF (trackers)
Exemples (dans l’ordre alphabétique, liste non exhaustive)
Les ETF cotés sur Euronext offrent une exposition diversifiée à un panier de sociétés liées aux métaux critiques :
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF - LU1291109616
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF - IE00B4WPHX27
iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF - IE000WDG5795
iShares Copper Miners UCITS ETF - IE00063FT9K6
VanEck Rare Earth & Strategic Metals UCITS ETF - IE0002PG6CA6
WisdomTree Copper - GB00B15KXQ89
WisdomTree Industrial Metals - GB00B15KYG56
c) Les produits de Bourse
Pour les investisseurs plus avertis, EasyBourse propose des turbo, warrants ou certificats permettant de profiter directement ou indirectement de la hausse ou de la baisse des cours des matières premières critiques avec effet de levier.
Exemples (dans l’ordre alphabétique, liste non exhaustive)
COPPE 2.55SPLOPENS - 306YZ - DE000CL50LH5
COPPE 4.56TPIOPENV - UG59V - DE000VG6NW09
ERAMET 84 CW 09/25 - 949US - DE000SY76348
IMERY x5 LEV S - 3596S - DE000SJ7AG45
AMG15.4572TLPERP - 74KXC - DE000KB8ESW5
UMICORE ZT PERP - DM4JB -FRBNPP058KW3
d) Les OPCVM
Enfin, certains fonds thématiques (transition énergétique, infrastructures, matières premières) intègrent des producteurs de métaux critiques dans leur allocation. Cela permet de confier la gestion à des professionnels, tout en diversifiant les risques. Un fonds sort particulièrement du lot sur ce thème.
Tocqueville Materials for the Future P - FR0010649772
5. Avantages et risques d’un tel investissement
a) Avantages :
• Accès à un secteur d’avenir, lié aux grandes transitions énergétiques et numériques.
• Opportunité de rendement à long terme grâce à une demande structurelle en hausse.
• Diversification du portefeuille, avec une classe d’actifs différente des actions traditionnelles.
b) Risques :
• Volatilité importante : les prix peuvent fortement varier selon l’offre, la demande ou les annonces politiques.
• Dépendance géopolitique : la Chine ou certains pays africains contrôlent une large part de la production.
• Pression environnementale : l’extraction minière est de plus en plus encadrée.
• Innovation : de nouveaux matériaux ou technologies pourraient réduire la dépendance à certains métaux.
6. Comment démarrer sur EasyBourse ?
1. Ouvrir un compte EasyBourse (PEA notamment pour les actions françaises ou européennes ou compte-titres).
2. Définir son profil d’investisseur : long terme, spéculatif, prudent…
3. Choisir ses instruments : actions pour cibler des producteurs, ETF pour diversifier simplement, produits de Bourse pour des stratégies plus tactiques.
4. S’informer régulièrement via les analyses et actualités proposées par EasyBourse.
5. Investir progressivement afin de lisser la volatilité et se positionner sur le long terme.
En conclusion : investir dans les matières premières critiques, c’est miser sur les métaux du futur, ceux qui feront rouler nos voitures électriques, tourner nos éoliennes et fonctionner nos smartphones. Mais c’est aussi accepter un secteur sensible aux aléas géopolitiques et aux cycles de marché.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 01 Septembre 2025