Adyl Bou
Sales Associate, Business Development France & Monaco chez Vaneck
Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Polkadot, Sui ...Découvrez avec VanEck les opportunités & les risques des investissements crypto
Publié le 20 Octobre 2025
Publicité
1/ Présentation de VanEck, crypto-actifs et ETN
Qui est VanEck ?
VanEck est une société de gestion indépendante fondée en 1955 à New York. Nous gérons environ 170 Md$ d’actifs au niveau mondial, dont près de 31 Md$ en Europe. Notre offre couvre une large gamme de solutions, notamment des ETF (Exchange traded funds) et des ETN (Exchange traded notes), qui sont précisément le cœur de ce webinaire. Notre empreinte est mondiale : des bureaux répartis dans de nombreux pays et une équipe d’environ 430 collaborateurs nous permettent d’accompagner des clients sur la plupart des marchés.
En quoi l’histoire de VanEck est-elle marquée par l’innovation ?
Notre identité se construit sur la capacité à anticiper les grandes tendances avant leur démocratisation. En 1968, notre fondateur John van Eck anticipe une hausse de l’or et lance l’un des premiers fonds investis dans les sociétés minières aurifères. Le timing est décisif : trois ans plus tard, la fin de Bretton Woods met fin à la convertibilité du dollar en or à taux fixe. À l’époque, les investisseurs ne pouvaient pas acheter d’or physique facilement ; s’exposer via les minières donnait donc accès à la thématique. Cet esprit pionnier a fait de VanEck un leader mondial du segment aurifère (notamment en AUM). La même logique guide nos ETF (dès 2006) et notre exploration précoce des crypto-actifs (dès 2017).
Quel est le parcours de VanEck dans les crypto-actifs ?
Nous avons commencé par étudier l’écosystème crypto en profondeur dès 2016. En 2017, nous lançons un indice (avec CryptoCompare) qui suit l’évolution des principales crypto-monnaies. Cet indice existe toujours, sert de référence de marché et sous-tend plusieurs produits financiers. Cela illustre notre volonté d’accompagner la structuration d’une classe d’actifs, avant sa massification. À partir de 2019, des entreprises majeures (p. ex. Walmart, Amazon) adoptent des briques blockchain ; parallèlement, au-delà de Bitcoin, émergent Ethereum puis de nouvelles blockchains, qui diversifient l’écosystème.
Quelle est la place des crypto-actifs dans le paysage mondial des actifs ?
Mis en perspective, le marché immobilier mondial pèse de l’ordre de 637 000 Md$, les actions mondiales environ 127 000 Md$, l’or autour de 27 000 Md$. Les crypto-actifs, eux, représentent environ 4 100 Md$. Conclusion : malgré une visibilité médiatique élevée, les crypto restent relativement petites comme classe d’actifs, mais avec un potentiel de développement important — contrebalancé par des risques et une volatilité notables, qu’il faut intégrer.
Le Bitcoin a-t-il une utilité ?
On peut l’assimiler à un « or numérique » : son offre est limitée à 21 millions d’unités, et le dernier BTC ne sera probablement miné qu’après 2100. Cette rareté lui confère une logique de réserve de valeur, différente de celle d’autres crypto. Mais l’univers ne se résume pas à Bitcoin. La blockchain a permis l’essor d’usages nouveaux : DeFi (prêts, placements, transferts sans banque), Web3 (Internet décentralisé, données contrôlées par les utilisateurs), NFT (bien au-delà de l’art). Ensemble, ces domaines nourrissent la tokenisation progressive de l’économie réelle.
Comment progresse l’adoption des crypto ?
La trajectoire rappelle celle d’Internet : technologie jeune, adoption gradualiste, inflexions liées à l’ergonomie et à la courbe d’apprentissage. À la différence d’outils plus intuitifs (ex. assistants IA), la crypto demande d’apprivoiser des notions techniques (wallet, clés, sécurité). Cette friction ralentit l’adoption de masse, sans annuler le potentiel à moyen/long terme — un peu comme Internet il y a 25 ans.
________________________________________
2/ ETF vs ETN et cadre européen
Qu’est-ce qu’un ETN, et en quoi est-ce proche/différent d’un ETF ?
Un ETN (Exchange Traded Note) cote en bourse comme un ETF : carnet d’ordres avec bid/ask, market makers pour la liquidité, accès via un courtier (ex. EasyBourse sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam).
Toutefois une différence structurante doit être relevée : l’ETN est une créance ; l’émetteur vous doit la performance du sous-jacent (p. ex. Bitcoin). Il y a donc un risque de contrepartie : la solidité financière et la réputation de l’émetteur sont centrales.
Pour le reste (transparence, cotation, accessibilité), l’expérience ressemble à celle d’un ETF.
Quel est le statut UCITS des ETN ?
Les ETN ne sont pas UCITS compliant (ils ne respectent pas toutes les règles UCITS, dont la diversification). En revanche, ils peuvent être UCITS éligibles : utilisables par des gérants de fonds dans des portefeuilles UCITS et accessibles aux particuliers, si le risque de contrepartie est correctement maîtrisé. L’Europe a bâti un cadre clair pour les crypto-actifs, rendant les ETN possibles et accessibles. À l’inverse, les ETF crypto US ne sont pas accessibles aux investisseurs de l’UE ( contraintes de diversification, etc.). Les ETN sont donc une alternative conforme et pratique en Europe.
Quels autres éléments pratiques sur les ETN ?
Les ETN mobilisent souvent les mêmes market makers et dépositaires que les ETF, ce qui facilite la négociation et la tenue de marché. Mais n’oubliez pas : la structure de dette implique une due diligence sur l’émetteur (ancienneté, capitalisation, gouvernance, process de gestion des actifs numériques, etc.). Le risque de contrepartie ne disparaît pas.
En quoi un ETN diffère-t-il d’une obligation ?
La comparaison vient de la créance, mais un ETN se négocie comme un ETF et ne porte pas de maturité contractuelle comme une obligation classique. Il est pensé comme un instrument de bourse à durée ouverte, visant à répliquer la performance d’un actif sous-jacent.
________________________________________
3/Investir en direct en crypto vs via ETN
Vaut-il mieux acheter des crypto directement ou via un ETN ?
Achat direct :
L’investissement direct consiste à acheter des crypto-monnaies sur une plateforme d’échange (centralisée ou décentralisée) comme Binance ou Coinbase. Il faut alors ouvrir un compte, transférer des fonds, puis acquérir les actifs souhaités.
Pour conserver ses crypto à long terme, la plupart des investisseurs choisissent un wallet personnel, protégé par une clé de sécurité (ou “seed”) de 12 à 24 mots. Cette clé doit être strictement conservée, car sa perte entraîne la perte définitive des fonds.
L’avantage principal de cette approche est la disponibilité permanente des marchés, ouverts 24h/24 et 7j/7, permettant une réactivité maximale face aux fluctuations des cours.
Investissement via un ETN :
Opter pour un ETN (Exchange Traded Note) offre une solution simple et sécurisée pour s’exposer aux crypto-actifs. L’ETN est détenu directement dans votre compte-titres traditionnel (banque ou courtier, par exemple EasyBourse).
Aucune gestion de clés privées, de portefeuilles numériques ou de plateformes spécialisées n’est nécessaire. En cas d’imprévu, une tierce personne habilitée (par exemple un ayant droit) peut aisément accéder aux avoirs, ce qui simplifie grandement la transmission.
En contrepartie, l’ETN ne se négocie pas le week-end : les marchés ferment le vendredi à 17h et rouvrent le lundi à 9h, le prix de l’ouverture reflétant alors les mouvements du week-end.
De nombreux investisseurs apprécient cette formule pour sa simplicité, sa sécurité perçue et la réduction des risques opérationnels dans un univers par nature volatil et technique. Le principal inconvénient, ce sont les frais de gestion des ETN.
Peut-on conserver un ETN sur un wallet matériel (hardware wallet) ?
Non. Un ETN est un instrument coté conservé sur un compte-titres. Les wallets concernent uniquement les crypto détenues en direct. Si vous achetez du Bitcoin en direct chez un exchange, vous pouvez transférer ces coins vers votre wallet ; cela ne s’applique pas aux ETN.
________________________________________
4/Choisir un ETN crypto
Quels critères regarder pour bien choisir un ETN crypto ?
1. Sous-jacent : définir si vous ciblez Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, Polkadot, Tron, etc.
2. Méthode de réplication : chez VanEck, la réplication physique signifie que les tokens existent réellement et sont achetés par l’émetteur pour adosser l’ETN.
3. Conservation & sécurité : actifs confiés à un dépositaire agréé au Liechtenstein, avec sécurité renforcée (ex. stockage à froid) pour limiter les risques d’attaque et d’erreur opérationnelle.
4. Transparence de la structure : prendre connaissance du prospectus, du cadre juridique et des process.
5. Diversification : arbitrer entre ETN mono-crypto (exposition pure) et ETN multi-crypto (panier thématique) selon votre profil.
6. Staking : certains ETN intègrent une composante de staking (rémunération contre blocage temporaire des crypto). Cela ajoute des risques spécifiques (techniques, protocolaires, de liquidité) : il faut bien comprendre les mécanismes avant d’investir.
Qu’est-ce que le « trilemme » des blockchains (scalabilité, décentralisation, sécurité) ?
Ce sont trois défis à concilier :
• Scalabilité : capacité à traiter un grand volume de transactions/secondes.
• Décentralisation : répartition des nœuds/validateurs, limitation de la concentration.
• Sécurité : résistance aux attaques, finalité des blocs.
Beaucoup de projets optimisent un axe au détriment d’un autre. Les Layer 1 qui parviennent à un équilibre crédible ont davantage de chances de s’impose Il existe > 20 000 projets dans la crypto ; seuls ceux qui offrent des blocs rapides, sécurisés et peu coûteux ont un potentiel durable. D’où notre focalisation prioritaire sur les Layer 1 : investir dans l’infrastructure de la blockchain, c’est miser sur le futur de l’écosystème.
Quels ETN crypto VanEck sont disponibles sur EasyBourse / Euronext Paris ?
VanEck propose aujourd’hui six ETN crypto cotés sur Euronext Paris, accessibles via EasyBourse :
Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, Polkadot et Tron.
• Bitcoin (BTC) : considéré comme une réserve de valeur comparable à un « or numérique », il constitue la référence historique du marché des crypto-actifs.
• Ethereum, Solana, Tron, Polkadot et Sui appartiennent à la catégorie des blockchains de couche 1 (Layer 1), c’est-à-dire les infrastructures de base sur lesquelles se développent des applications décentralisées, des protocoles financiers ou encore des projets Web3.
Chacune de ces blockchains se distingue par son architecture technique, son mécanisme de consensus et son niveau de performance (rapidité, coûts, sécurité), offrant ainsi une diversité d’approches technologiques au sein de l’écosystème crypto.
Comment accéder aux ETN VanEck sur EasyBourse ?
· Sur le site EasyBourse, allez dans S’informer → Dossiers → Dossier VanEck. Sélectionnez un ETN (ex. Bitcoin) pour ouvrir la fiche transactionnelle avec les informations clés. Si vous êtes connecté, vous pouvez acheter/vendre depuis cette page.
________________________________________
5/ Risques, liquidité, frais, accès
Quels sont les principaux risques des crypto / ETN crypto ?
Ils sont nombreux et doivent être acceptés en connaissance de cause :
• Volatilité extrême (ex. « krach » récent).
• Risque technologique (failles, bugs, erreurs opérationnelles).
• Risque réglementaire (évolutions de cadre).
• Risque de perte totale (projets défaillants / actifs illiquides).
• Risque de contrepartie (spécifique aux ETN : solidité de l’émetteur).
• Risque de change et risque de liquidité.
Il est indispensable de lire la documentation et de mesurer votre tolérance au risque avant d’investi.
Quelle est la liquidité des ETN VanEck ?
Les ETN VanEck s’appuient sur des market makers/participants autorisés comparables à ceux des ETF, avec une tenue de marché destinée à faciliter l’exécution. VanEck gère environ 1,6 Md$ sur ces produits (susceptible de varier avec le marché). La liquidité est en général bonne, mais naturellement conditionnée par l’environnement de marché et le sous-jacent.
Comment contacter VanEck et où trouver plus d’infos ?
Vous pouvez écrire à france@vaneck.com. Notre site propose des white papers, de la recherche et de la documentation détaillée sur les ETN et leurs crypto sous-jacentes pour approfondir chaque thématique.
Les citations ci-dessus sont extraites d’un webinaire en direct qui s’est déroulé mercredi 15 octobre
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ETNs
À titre indicatif et promotionnel uniquement.
Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Strasse 30, 60486 Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Les informations ont pour unique objectif de fournir des renseignements généraux et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH, et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») déclinent toute responsabilité concernant toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de rétention prise par l'investisseur à partir de ces informations.
Les points de vue et opinions exprimés sont ceux connus à la date de publication de ces informations et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d'autres déclarations sur l'avenir qui ne reflètent pas les résultats réels. VanEck n'émet aucune opinion et ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant au bien-fondé d'un investissement dans des titres ou des actifs numériques en général ou dans le produit mentionné dans ces informations (le « Produit ») ou à la capacité de l'indice sous-jacent à suivre les performances du marché concerné des actifs numériques.
L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital à hauteur du montant investi total et l'extrême volatilité des ETNs. Vous devez lire le prospectus et le DIC avant d'investir, afin de bien comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans le Produit. Le Prospectus approuvé est disponible à l'adresse www.vaneck.com. L'approbation du prospectus ne doit pas être comprise comme un cautionnement des Produits offerts ou admis à la négociation sur un marché réglementé.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.
© VanEck (Europe) GmbH
1/ Présentation de VanEck, crypto-actifs et ETN
Qui est VanEck ?
VanEck est une société de gestion indépendante fondée en 1955 à New York. Nous gérons environ 170 Md$ d’actifs au niveau mondial, dont près de 31 Md$ en Europe. Notre offre couvre une large gamme de solutions, notamment des ETF (Exchange traded funds) et des ETN (Exchange traded notes), qui sont précisément le cœur de ce webinaire. Notre empreinte est mondiale : des bureaux répartis dans de nombreux pays et une équipe d’environ 430 collaborateurs nous permettent d’accompagner des clients sur la plupart des marchés.
En quoi l’histoire de VanEck est-elle marquée par l’innovation ?
Notre identité se construit sur la capacité à anticiper les grandes tendances avant leur démocratisation. En 1968, notre fondateur John van Eck anticipe une hausse de l’or et lance l’un des premiers fonds investis dans les sociétés minières aurifères. Le timing est décisif : trois ans plus tard, la fin de Bretton Woods met fin à la convertibilité du dollar en or à taux fixe. À l’époque, les investisseurs ne pouvaient pas acheter d’or physique facilement ; s’exposer via les minières donnait donc accès à la thématique. Cet esprit pionnier a fait de VanEck un leader mondial du segment aurifère (notamment en AUM). La même logique guide nos ETF (dès 2006) et notre exploration précoce des crypto-actifs (dès 2017).
Quel est le parcours de VanEck dans les crypto-actifs ?
Nous avons commencé par étudier l’écosystème crypto en profondeur dès 2016. En 2017, nous lançons un indice (avec CryptoCompare) qui suit l’évolution des principales crypto-monnaies. Cet indice existe toujours, sert de référence de marché et sous-tend plusieurs produits financiers. Cela illustre notre volonté d’accompagner la structuration d’une classe d’actifs, avant sa massification. À partir de 2019, des entreprises majeures (p. ex. Walmart, Amazon) adoptent des briques blockchain ; parallèlement, au-delà de Bitcoin, émergent Ethereum puis de nouvelles blockchains, qui diversifient l’écosystème.
Quelle est la place des crypto-actifs dans le paysage mondial des actifs ?
Mis en perspective, le marché immobilier mondial pèse de l’ordre de 637 000 Md$, les actions mondiales environ 127 000 Md$, l’or autour de 27 000 Md$. Les crypto-actifs, eux, représentent environ 4 100 Md$. Conclusion : malgré une visibilité médiatique élevée, les crypto restent relativement petites comme classe d’actifs, mais avec un potentiel de développement important — contrebalancé par des risques et une volatilité notables, qu’il faut intégrer.
Le Bitcoin a-t-il une utilité ?
On peut l’assimiler à un « or numérique » : son offre est limitée à 21 millions d’unités, et le dernier BTC ne sera probablement miné qu’après 2100. Cette rareté lui confère une logique de réserve de valeur, différente de celle d’autres crypto. Mais l’univers ne se résume pas à Bitcoin. La blockchain a permis l’essor d’usages nouveaux : DeFi (prêts, placements, transferts sans banque), Web3 (Internet décentralisé, données contrôlées par les utilisateurs), NFT (bien au-delà de l’art). Ensemble, ces domaines nourrissent la tokenisation progressive de l’économie réelle.
Comment progresse l’adoption des crypto ?
La trajectoire rappelle celle d’Internet : technologie jeune, adoption gradualiste, inflexions liées à l’ergonomie et à la courbe d’apprentissage. À la différence d’outils plus intuitifs (ex. assistants IA), la crypto demande d’apprivoiser des notions techniques (wallet, clés, sécurité). Cette friction ralentit l’adoption de masse, sans annuler le potentiel à moyen/long terme — un peu comme Internet il y a 25 ans.
________________________________________
2/ ETF vs ETN et cadre européen
Qu’est-ce qu’un ETN, et en quoi est-ce proche/différent d’un ETF ?
Un ETN (Exchange Traded Note) cote en bourse comme un ETF : carnet d’ordres avec bid/ask, market makers pour la liquidité, accès via un courtier (ex. EasyBourse sur Euronext Paris, Bruxelles, Amsterdam).
Toutefois une différence structurante doit être relevée : l’ETN est une créance ; l’émetteur vous doit la performance du sous-jacent (p. ex. Bitcoin). Il y a donc un risque de contrepartie : la solidité financière et la réputation de l’émetteur sont centrales.
Pour le reste (transparence, cotation, accessibilité), l’expérience ressemble à celle d’un ETF.
Quel est le statut UCITS des ETN ?
Les ETN ne sont pas UCITS compliant (ils ne respectent pas toutes les règles UCITS, dont la diversification). En revanche, ils peuvent être UCITS éligibles : utilisables par des gérants de fonds dans des portefeuilles UCITS et accessibles aux particuliers, si le risque de contrepartie est correctement maîtrisé. L’Europe a bâti un cadre clair pour les crypto-actifs, rendant les ETN possibles et accessibles. À l’inverse, les ETF crypto US ne sont pas accessibles aux investisseurs de l’UE ( contraintes de diversification, etc.). Les ETN sont donc une alternative conforme et pratique en Europe.
Quels autres éléments pratiques sur les ETN ?
Les ETN mobilisent souvent les mêmes market makers et dépositaires que les ETF, ce qui facilite la négociation et la tenue de marché. Mais n’oubliez pas : la structure de dette implique une due diligence sur l’émetteur (ancienneté, capitalisation, gouvernance, process de gestion des actifs numériques, etc.). Le risque de contrepartie ne disparaît pas.
En quoi un ETN diffère-t-il d’une obligation ?
La comparaison vient de la créance, mais un ETN se négocie comme un ETF et ne porte pas de maturité contractuelle comme une obligation classique. Il est pensé comme un instrument de bourse à durée ouverte, visant à répliquer la performance d’un actif sous-jacent.
________________________________________
3/Investir en direct en crypto vs via ETN
Vaut-il mieux acheter des crypto directement ou via un ETN ?
Achat direct :
L’investissement direct consiste à acheter des crypto-monnaies sur une plateforme d’échange (centralisée ou décentralisée) comme Binance ou Coinbase. Il faut alors ouvrir un compte, transférer des fonds, puis acquérir les actifs souhaités.
Pour conserver ses crypto à long terme, la plupart des investisseurs choisissent un wallet personnel, protégé par une clé de sécurité (ou “seed”) de 12 à 24 mots. Cette clé doit être strictement conservée, car sa perte entraîne la perte définitive des fonds.
L’avantage principal de cette approche est la disponibilité permanente des marchés, ouverts 24h/24 et 7j/7, permettant une réactivité maximale face aux fluctuations des cours.
Investissement via un ETN :
Opter pour un ETN (Exchange Traded Note) offre une solution simple et sécurisée pour s’exposer aux crypto-actifs. L’ETN est détenu directement dans votre compte-titres traditionnel (banque ou courtier, par exemple EasyBourse).
Aucune gestion de clés privées, de portefeuilles numériques ou de plateformes spécialisées n’est nécessaire. En cas d’imprévu, une tierce personne habilitée (par exemple un ayant droit) peut aisément accéder aux avoirs, ce qui simplifie grandement la transmission.
En contrepartie, l’ETN ne se négocie pas le week-end : les marchés ferment le vendredi à 17h et rouvrent le lundi à 9h, le prix de l’ouverture reflétant alors les mouvements du week-end.
De nombreux investisseurs apprécient cette formule pour sa simplicité, sa sécurité perçue et la réduction des risques opérationnels dans un univers par nature volatil et technique. Le principal inconvénient, ce sont les frais de gestion des ETN.
Peut-on conserver un ETN sur un wallet matériel (hardware wallet) ?
Non. Un ETN est un instrument coté conservé sur un compte-titres. Les wallets concernent uniquement les crypto détenues en direct. Si vous achetez du Bitcoin en direct chez un exchange, vous pouvez transférer ces coins vers votre wallet ; cela ne s’applique pas aux ETN.
________________________________________
4/Choisir un ETN crypto
Quels critères regarder pour bien choisir un ETN crypto ?
1. Sous-jacent : définir si vous ciblez Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, Polkadot, Tron, etc.
2. Méthode de réplication : chez VanEck, la réplication physique signifie que les tokens existent réellement et sont achetés par l’émetteur pour adosser l’ETN.
3. Conservation & sécurité : actifs confiés à un dépositaire agréé au Liechtenstein, avec sécurité renforcée (ex. stockage à froid) pour limiter les risques d’attaque et d’erreur opérationnelle.
4. Transparence de la structure : prendre connaissance du prospectus, du cadre juridique et des process.
5. Diversification : arbitrer entre ETN mono-crypto (exposition pure) et ETN multi-crypto (panier thématique) selon votre profil.
6. Staking : certains ETN intègrent une composante de staking (rémunération contre blocage temporaire des crypto). Cela ajoute des risques spécifiques (techniques, protocolaires, de liquidité) : il faut bien comprendre les mécanismes avant d’investir.
Qu’est-ce que le « trilemme » des blockchains (scalabilité, décentralisation, sécurité) ?
Ce sont trois défis à concilier :
• Scalabilité : capacité à traiter un grand volume de transactions/secondes.
• Décentralisation : répartition des nœuds/validateurs, limitation de la concentration.
• Sécurité : résistance aux attaques, finalité des blocs.
Beaucoup de projets optimisent un axe au détriment d’un autre. Les Layer 1 qui parviennent à un équilibre crédible ont davantage de chances de s’impose Il existe > 20 000 projets dans la crypto ; seuls ceux qui offrent des blocs rapides, sécurisés et peu coûteux ont un potentiel durable. D’où notre focalisation prioritaire sur les Layer 1 : investir dans l’infrastructure de la blockchain, c’est miser sur le futur de l’écosystème.
Quels ETN crypto VanEck sont disponibles sur EasyBourse / Euronext Paris ?
VanEck propose aujourd’hui six ETN crypto cotés sur Euronext Paris, accessibles via EasyBourse :
Bitcoin, Ethereum, Solana, Sui, Polkadot et Tron.
• Bitcoin (BTC) : considéré comme une réserve de valeur comparable à un « or numérique », il constitue la référence historique du marché des crypto-actifs.
• Ethereum, Solana, Tron, Polkadot et Sui appartiennent à la catégorie des blockchains de couche 1 (Layer 1), c’est-à-dire les infrastructures de base sur lesquelles se développent des applications décentralisées, des protocoles financiers ou encore des projets Web3.
Chacune de ces blockchains se distingue par son architecture technique, son mécanisme de consensus et son niveau de performance (rapidité, coûts, sécurité), offrant ainsi une diversité d’approches technologiques au sein de l’écosystème crypto.
Comment accéder aux ETN VanEck sur EasyBourse ?
· Sur le site EasyBourse, allez dans S’informer → Dossiers → Dossier VanEck. Sélectionnez un ETN (ex. Bitcoin) pour ouvrir la fiche transactionnelle avec les informations clés. Si vous êtes connecté, vous pouvez acheter/vendre depuis cette page.
________________________________________
5/ Risques, liquidité, frais, accès
Quels sont les principaux risques des crypto / ETN crypto ?
Ils sont nombreux et doivent être acceptés en connaissance de cause :
• Volatilité extrême (ex. « krach » récent).
• Risque technologique (failles, bugs, erreurs opérationnelles).
• Risque réglementaire (évolutions de cadre).
• Risque de perte totale (projets défaillants / actifs illiquides).
• Risque de contrepartie (spécifique aux ETN : solidité de l’émetteur).
• Risque de change et risque de liquidité.
Il est indispensable de lire la documentation et de mesurer votre tolérance au risque avant d’investi.
Quelle est la liquidité des ETN VanEck ?
Les ETN VanEck s’appuient sur des market makers/participants autorisés comparables à ceux des ETF, avec une tenue de marché destinée à faciliter l’exécution. VanEck gère environ 1,6 Md$ sur ces produits (susceptible de varier avec le marché). La liquidité est en général bonne, mais naturellement conditionnée par l’environnement de marché et le sous-jacent.
Comment contacter VanEck et où trouver plus d’infos ?
Vous pouvez écrire à france@vaneck.com. Notre site propose des white papers, de la recherche et de la documentation détaillée sur les ETN et leurs crypto sous-jacentes pour approfondir chaque thématique.
Les citations ci-dessus sont extraites d’un webinaire en direct qui s’est déroulé mercredi 15 octobre
INFORMATIONS IMPORTANTES POUR LES ETNs
À titre indicatif et promotionnel uniquement.
Ces informations proviennent de la société VanEck (Europe) GmbH, Kreuznacher Strasse 30, 60486 Francfort-sur-le-Main, Allemagne. Les informations ont pour unique objectif de fournir des renseignements généraux et préliminaires aux investisseurs et ne doivent pas être interprétées comme des conseils d'investissement, juridiques ou fiscaux. VanEck (Europe) GmbH, et ses sociétés associées et affiliées (dénommées conjointement « VanEck ») déclinent toute responsabilité concernant toute décision d'investissement, de désinvestissement ou de rétention prise par l'investisseur à partir de ces informations.
Les points de vue et opinions exprimés sont ceux connus à la date de publication de ces informations et sont susceptibles de changer en fonction des conditions du marché. Certaines déclarations contenues dans le présent document peuvent constituer des projections, des prévisions et d'autres déclarations sur l'avenir qui ne reflètent pas les résultats réels. VanEck n'émet aucune opinion et ne fait aucune garantie, expresse ou implicite, quant au bien-fondé d'un investissement dans des titres ou des actifs numériques en général ou dans le produit mentionné dans ces informations (le « Produit ») ou à la capacité de l'indice sous-jacent à suivre les performances du marché concerné des actifs numériques.
L'investissement est soumis à des risques, notamment la perte éventuelle du capital à hauteur du montant investi total et l'extrême volatilité des ETNs. Vous devez lire le prospectus et le DIC avant d'investir, afin de bien comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans le Produit. Le Prospectus approuvé est disponible à l'adresse www.vaneck.com. L'approbation du prospectus ne doit pas être comprise comme un cautionnement des Produits offerts ou admis à la négociation sur un marché réglementé.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit, ou référencée dans une autre publication, sans l'autorisation écrite expresse de VanEck.
© VanEck (Europe) GmbH
Imen Hazgui