Ouverture Wall Street ouvre en hausse avant l'inflation et une nouvelle série de résultats

publié le 20/10/2025

(Reuters) - La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, soulagée par l'apaisement des tensions commerciales et bancaires tandis que les investisseurs attendent les résultats d'entreprises de premier ordre et les données sur l'inflation américaine plus tard cette semaine.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 209,40 points, soit 0,45%, à 46.400,01 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 0,56% à 6.701,11 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,76%, soit 172,03 points, à 22.852,01 points.

La Bourse de New York poursuit sur ses gains de vendredi et se tourne désormais vers les rendez-vous clés de cette semaine en matière de résultats de grandes entreprises et de données sur l'inflation.

Des entreprises de premier plan telles que Tesla, Netflix, Procter & Gamble, Coca-Cola, IBM et Intel doivent publier leurs résultats trimestriels cette semaine, donnant ainsi aux investisseurs des éléments pour évaluer l'état de santé de secteurs clés.

Les investisseurs attendent également les données sur les prix à la consommation qui seront publiés vendredi, quelques jours seulement avant le début de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed).

Ce rapport clé arrivera toutefois avec du retard, la fermeture des services publics américains, qui dure depuis le 1er octobre, ayant entraîné l'interruption de la publication des données économiques officielles.

La fin de l'impasse pourrait par ailleurs être proche, selon Kevin Hassett, conseiller économique à la Maison blanche, qui a affirmé lundi sur CNBC que le "shutdown" devrait être levé cette même semaine.

Aux valeurs, Boeing avance de 1,95% après avoir obtenu vendredi l'autorisation d'augmenter la production de son 737 MAX à 42 appareils par mois, contre une limite de 38 en vigueur depuis janvier.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)