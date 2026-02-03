Actions : le palmarès des achats et des ventes de janvier 2026
(Easybourse.com) Comme chaque mois, EasyBourse propose un panorama des actions ayant le plus retenu l'attention des investisseurs, tant à l'achat qu'à la vente. Cette analyse repose sur les flux bruts enregistrés sur la période auprès de l'ensemble des clients EasyBourse investis en actions. Les classements du mois de janvier 2026 suggèrent un marché en pleine phase d'arbitrage : la plupart des titres apparaissent simultanément parmi les achats et les ventes, révélant une absence de direction claire et une rotation accélérée des portefeuilles, largement influencée par des investisseurs à l'approche tactique. Parallèlement, deux tendances opposées émergent nettement : d'un côté la recherche de sécurité et de qualité, de l'autre un attrait marqué pour la spéculation et les valeurs cycliques, un contraste caractéristique d'un environnement macroéconomique incertain.
(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des actions mentionnées)
Top 20 des actions les plus achetées en janvier 2026
TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
AIRBUS (NL0000235190)
LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
AIR LIQUIDE (FR0000120073)
STELLANTIS (NL00150001Q9)
ABIVAX (FR0012333284)
VUSIONGROUP (FR0010282822)
RENAULT (FR0000131906)
THALES (FR0000121329)
SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
ATOS REGPT (FR001400X2S4)
SAFRAN PROV.ECH. (FR0000073272)
FDJ (FR0013451333)
SANOFI (FR0000120578)
DBV TECHNOLOGIES (FR0010417345)
AXA (FR0000120628)
BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
CAPGEMINI (FR0000125338)
VIRIDIEN (FR001400PVN6)
VALNEVA SE (FR0004056851)
Top 20 des actions les plus vendues en janvier 2026
TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
ATOS REGPT (FR001400X2S4)
SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
AIRBUS (NL0000235190)
ERAMET (FR0000131757)
VIRIDIEN (FR001400PVN6)
LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
ORANGE (FR0000133308)
ABIVAX (FR0012333284)
THALES (FR0000121329)
CAPGEMINI (FR0000125338)
ALSTOM REGROUPT (FR0010220475)
EUTELSAT COMMUNIC. (FR0010221234)
SAFRAN PROV.ECH. (FR0000073272)
AIR LIQUIDE (FR0000120073)
VALNEVA SE (FR0004056851)
STMICROELECTRONICS (NL0000226223)
DBV TECHNOLOGIES (FR0010417345)
KERING (FR0000121485)
Ce qu’il faut retenir
Les valeurs les plus achetées sont aussi… les plus vendues
Cela montre un fort niveau d’activité, donc un intérêt élevé mais aussi beaucoup de rotations.
Les titres concernés : TotalEnergies, Airbus, LVMH, Air Liquide, Société Générale, BNP Paribas, Capgemini, Thales, Safran, Valneva, Abivax
Ce sont des valeurs où les investisseurs prennent des positions mais allègent aussi massivement. Ce sont donc des valeurs en arbitrage massif, typique des phases d’incertitude ou de volatilité.
Figurent dans le top achats, beaucoup de valeurs défensives ou à forte qualité fondamentale
Parmi celles ci : TotalEnergies, Air Liquide, LVMH, AXA, Sanofi, FDJ
La demande se concentre sur des grands noms solides, signe qu’une partie du marché cherche la sécurité.
Est observée dans le top ventes, la présence marquée de valeurs cycliques et technos
Nous pouvons notamment mentionner : Eramet, Alstom, Eutelsat
Certains investisseurs prennent leurs profits (ou coupent leurs pertes) sur des titres plus volatils.
Les biotechs tirent leur épingle du jeu dans le top achats
Ainsi en est-il d'Abivax, de DBV, ou de Valneva. Ceci peut marquer le retour de l’intérêt spéculatif. Les biotechs sont souvent achetées lors de news flow clinique. Cependant, elles figurent aussi dans les ventes ce qui peut être le signe de beaucoup de trading court terme, pas un mouvement d'investissement long.
Les banques font l’objet d’achats et de ventes de grande ampleur
Comme l'illustrent BNP et Société Générale. Cela reflète probablement un contexte de taux ou de réglementation mouvant, des entrées pour profiter de valorisations basses… et des sorties par crainte de baisse des marges. Il parait indéniable que le secteur est très débattu actuellement.
L’aéronautique a une place singulière
Avec Airbus, Thales, Safran. De nouveau, ces titres apparaissent dans les achats et ventes. Les souscriptions sont vraisemblablement motivées par une forte visibilité et les bons résultats du secteur. D’un autre côté les délaissements sont possiblement des prises de profit du fait de la forte remontée des cours de bourse (respectivement sur 12 mois glissants, pour les trois valeurs évoquées +16%, +65,64% et +26,26%).
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 03 Février 2026