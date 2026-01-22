OPCVM : les clés pour investir dans l'offre d'EasyBourse

(Easybourse.com) Au delà des actions, des ETF, des produits de bourse (warrants, turbos, certificats), EasyBourse met à disposition une large gamme de près de 1000 OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) émanant de 68 sociétés de gestion différentes. Mercredi 21 janvier, EasyBourse organisait un webinaire intitulé : « OPCVM : les clés pour investir avec l'offre d'EasyBourse », au cours duquel ont été présentés les éléments phares ci-dessous.

Les fondamentaux des OPCVM

- Définitions

- Deux principales formes juridiques : les SICAV et les FCP

- Les avantages des OPCVM : une diversification immédiate, une gestion professionnelle, une certaine accessibilité même avec de faibles montants, ainsi qu’un cadre réglementaire strict qui protège l’investisseur

- Les différents types d’OPCVM

La diversité de l’offre proposée par EasyBourse

- Les principales caractéristiques

- Une architecture ouverte

- Une offre étoffée

- Une offre qualitative

- Une offre diversifiée

- Une forte dimension durable

Comment choisir et investir

- Les bonnes questions à se poser

- Les outils d’aide à la décision : une rubrique dédiée, un moteur de recherche avancée, des sélections, un comparateur de fonds sophistiqué, des fonds stars, un palmarès des fonds les plus achetés, divers contenus informationnels, et bientôt des portefeuilles modèles

- Les critères à utiliser pour sélectionner un fonds (performance, risque, frais, stratégie, univers d’investissement, etc.)

- L’intégration des OPCVM dans une stratégie globale de portefeuille

- Comment passer un ordre

Un temps d’échange pour répondre aux questions





Consultez la vidéo consacrée au webinaire







Imen Hazgui