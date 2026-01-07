Top 20 des ETF éligibles au PEA les plus achetés en Décembre 2025
(Easybourse.com) EasyBourse met aujourd'hui à disposition l?une des gammes d'ETF les plus étendues du marché, avec plus de 1 500 produits référencés, dont près de 150 éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Ces supports d'investissement rencontrent un engouement croissant auprès des épargnants, attirés par la possibilité d'accéder, en une seule transaction, à une large diversification - qu'elle soit géographique, sectorielle ou thématique. Leur attractivité repose également sur des frais de gestion particulièrement compétitifs. Sur EasyBourse, cette accessibilité est encore renforcée grâce à l'offre EasyTrade, qui permet, sur une sélection d'ETF, de bénéficier de remboursements de frais de courtage.
Dans ce cadre, EasyBourse vous propose un panorama des 20 ETF éligibles au PEA — dits « ETF peables » — ayant suscité le plus d’intérêt au cours du mois de décembre. Ce classement, établi sur la base des achats bruts réalisés sur la plateforme, met en évidence les grandes orientations d’investissement privilégiées par nos clients particuliers désireux de dynamiser leur épargne tout en profitant des avantages fiscaux du PEA.
Top 20 des ETF PEA les plus achetés en décembre
Les intitulés de ces ETF sont cliquables afin d’accéder directement à leur fiche Achat/Vente.
Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010592014)
Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A (FR0010342592)
Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (FR0010411884)
Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist (FR0007052782)
HSBC EURO STOXX 50 ETF (IE00B4K6B022)
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (LU1681043599)
Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (FR0011871110)
AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc (FR001400U5Q4)
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation (FR0011550185)
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF (FR0013412020)
AMUNDI PEA EURO COURT TERME UCITS ETF (FR0013346681)
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist (LU1812092168)
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LU1829219390)
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (FR0011871128)
BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation (FR0011550193)
Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF (FR0013412012)
iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) (IE0002XZSHO1)
Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Acc (FR0011871136)
Amundi MSCI EMU High Dividend UCITS ETF Acc (FR0010717090)
Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LU1834986900)
Ce qu’il faut retenir
Le PEA donne accès à presque tous les grands marchés mondiaux
Ce classement montre que, contrairement à une idée reçue, le PEA ne se limite pas à la France ou à l’Europe. Il peut intéresser le Monde avec l’indice MSCI World (Amundi, iShares), les États-Unis : Nasdaq-100, S&P 500 (couvert ou non) ainsi que les Emergents avec MSCI Emerging et l’Asie émergente.
Ainsi, le PEA est un outil beaucoup plus puissant qu’il n’y paraît. Un investisseur PEA peut construire un portefeuille mondial très diversifié, sans compte-titres.
Les ETF “Monde” ressortent comme le socle naturel
Dans ce classement, les ETF MSCI World apparaissent comme les plus structurants grâce notamment à une large diversification, une relative simplicité, de faibles frais et une certaine cohérence avec un horizon long terme.
Tous les ETF PEA ne sont pas nécessairement faits pour le long terme.
La présence d’ETF à effet de levier (x2) est un signal fort avec le CAC 40 Daily 2x ou encore le Nasdaq-100 Daily 2x. Ces ETF peuvent s’avérer être purement tactiques dans la mesure où leur prolongée peut être pénalisante.
Le PEA permet aussi des choix sectoriels et tactiques
On retrouve dans le classement les banques européennes, la santé. Ces ETF sont des satellites. Ils complètent le plus souvent une allocation, mais ne la remplacent pas. Ils traduisent des convictions personnelles ou de cycle.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Publié le 07 Janvier 2026