(Easybourse.com) EasyBourse a organisé ce mercredi 14 janvier son webinaire mensuel avec La Financière de l'Echiquier, animé cette fois-ci par Pierre Puybasset, porte-parole de la gestion ; Christine Lebreton directrice de la stratégie et des investissements et gérante actions ; et Eric Le Berrigaud expert santé. Cette vidéo rend compte de la première partie du webinaire au cours de laquelle, Pierre Puybasset dresse un panorama macroéconomique et financier en ce tout début d'année. Ci-dessous les principaux messages clés.

Bilan 2025 : ce que l’année a changé … ou pas !



Ce qui n’a pas changé :

• Extension du cycle économique et de marché.

• Domination des 7 Magnifiques et de la thématique IA : tant sur le plan macro que d’un point de vue marché, l’IA/Tech reste le grand thème.

• Leadership de la Value – notamment des banques – en Europe : un nouveau rallye des valeurs bancaires et une nouvelle année de forte surperformance de la Value.

• Sous-performance des petites capitalisations et moyennes capitalisations : malgré un premier semestre encourageant, les petites et moyennes valeurs ne rattrapent toujours pas leur retard.

• Valorisations élevées sur les actions : élevées sur la plupart des marchés et très élevées aux Etats-Unis.

• « Vibecession » : déconnexion persistante entre les performances positives de l’économie, des marchés, et le sentiment, négatif, des investisseurs et consommateurs.



Ce qui a changé :

• Forte hausse de l’incertitude et appréciation massive de l’or : droits de douane, OBBB, géopolitique…Plus forte hausse de l’or depuis 1979.

• Fin de l’exceptionnalisme américain : ralentissement de la croissance, sous-performance du S&P 500, baisse du dollar.

• Regain d’intérêt pour l’Europe : retour des actions européennes sur le devant de la scène, après un pessimisme extrême fin 2024.

• Révolution budgétaire en Allemagne : changement historique de mentalité en Allemagne, avec une remise en cause profonde de l’orthodoxie budgétaire.

• Retour en grâce des Émergents : tirés par la performance stratosphérique du marché coréen, les Émergents connaissent leur plus forte surperformance depuis 2017.

• Premières alertes sur des « bulles » de liquidité : cryptos, actifs privés.



Bilan 2025 : performances des marchés actions



L’Europe surperforme (en euros), grâce à une nouvelle année « Value », les États-Unis sous-performent malgré le leadership renouvelé des 7 Magnifiques.



Les 10 surprises pour 2026



-Une incertitude géopolitique durable

-Pas de récession mondiale, croissance attendue autour de 3%.

-Désinflation graduelle aux USA et en Europe, mais pas de retour aux années 2010

-Cycle de baisse des taux en place, mais avec un plancher plus haut

-Un dollar légèrement baissier

-Des actions en hausse mais une trajectoire plus heurtée : « policy mix » porteur, capex IA et réduction des vents contraires (droits de douanes, volatilité sur le change)

-Une croissance solide des bénéfices anticipée (+17% sur les EM, +12% aux USA, +5% sur l’Europe). Une diversification nécessaire au-delà des mégacaps US

-Les matières premières toujours dynamiques : l’or comme actif refuge, le cuivre ou l’aluminium en raison de l’électrification et des data centers

-Les actifs réels continuent leur progression : infra énergie, dette privée, titrisation

Crédit : des spreads contenus mais vigilance accrue sur la dette privée



Ce qui semble controversé pour 2026



-La croissance américaine : de la récession au « no landing ».

-L’inflation : retour vers les 2%... ou une inflation « collante » sur fond de hausse du prix des biens (relocalisation, droits de douane,…).

-La Fed : cycle de baisses « confortable » ou politique monétaire sous tension ?

-Dollar : à la croisée des chemins, rebond, stabilisation ou baisse prolongée ?

-Taux longs : gros rally ou « bear steepener » ?

-Actions américaines : progression continue portée par la croissance solide des bénéfices ou contraction violente des multiples sur légère déception ?

-L’IA : productivité et diffusion des bénéfices ou bulle et crash des capex ?

-Chine : reprise « au bazooka » ou décélération prolongée (immobilier, démographie) ?

-Matières premières : une pause dans l’envolée des prix ? Quid des actifs refuges ?

-Dette privée : risque contenu ou accident à venir ?



Sratégie d’investissement : les recommandations pour 2026



-Continuer à diversifier en dehors des Etats-Unis : valorisations élevées, forte concentration, tendance baissière du dollar, incertitude politique et économique… Les actions américaines, oui, mais pas seulement !

-Banques, IA, matières premières stratégiques : place à la sélectivité : après un momentum puissant, il est temps de se montrer plus discriminant sur ces secteurs porteurs à long terme.

-Les actions européennes, une asymétrie favorable : une valorisation relative toujours attractive, des flux à peine revenus et beaucoup de bonnes surprises possibles… Le potentiel européen est intact et le thème de la souveraineté va rester un must

-Oser être « contrarian » sur la qualité européenne : un contexte macroéconomique plus favorable, des valorisations normalisées et un axe de diversification…

-Profiter du retour en grâce des émergents : baisse des taux de la Fed et du dollar, résilience de la croissance mondiale et regain d’appétit des investisseurs… il n’est pas trop tard pour revenir sur les Émergents ! Le moment de revenir sur l’Inde ?

-Crédit, toujours incontournable : portage toujours intéressant, risque asymétrique à la baisse sur les taux, faible taux de défaut… malgré la compression des primes de risque, le crédit reste un actif incontournable dans une allocation diversifiée.







Consultez la vidéo consacrée à la première partie de ce webinaire





