Marc De Garidel

Publié le 21 Janvier 2026

Pourquoi 2026 est-elle une année importante pour Abivax ?



2026 se présente comme une année charnière parce qu’elle concentre une série d’événements scientifiques, cliniques et réglementaires susceptibles de peser directement sur la trajectoire de l’entreprise.

Quelles données ont déjà été obtenues et pourquoi sont-elles jugées encourageantes ?



Qu’attend Abivax en 2026 concernant cette étude dans la rectocolite hémorragique ?



Cette étape ne vise pas seulement à reproduire un signal à court terme, mais à vérifier la constance de la réponse et la tenue du profil de tolérance sur la durée

Pourquoi ces résultats de maintenance sont-ils déterminants ?



Si la maintenance confirme l’efficacité et l’innocuité, cela peut « dérisquer » le produit obefazimod

Quelles sont les étapes réglementaires envisagées si les données sont positives ?



À quel horizon un lancement pourrait-il intervenir aux États-Unis ?



Le scénario évoqué suggère un lancement potentiel aux États-Unis au 3e trimestre 2027

Quel autre jalon majeur est attendu en 2026 ?



Pourquoi la maladie de Crohn est-elle présentée comme plus difficile à traiter ?



Quelle proportion de patients atteints de maladie de Crohn présente une fibrose?



Au-delà de la monothérapie, que prévoit Abivax pour 2026 ?



Nous avons identifié 4 combinaisons prioritaires, pertinentes à court terme

Quel type de résultats sont attendus sur ces combinaisons ?



Quelle actualité scientifique proche est mise en avant pour 2026 ?



Quelle présentation pourrait particulièrement attirer l’attention ?



Une présentation en particulier est susceptible de retenir l’attention [...] suggérant un double effet possible du produit : un effet anti-inflammatoire et un effet antifibrotique

Pourquoi l’hypothèse d’un effet antifibrotique est-elle jugée notable ?



Comment décririez-vous l’équilibre entre création de valeur à court terme et vision à long terme ?



Qu’est-ce qui alimente votre conviction sur le positionnement futur d’obefazimod ?



Obefazimod pourrait être perçu comme un futur médicament de référence dans la rectocolite hémorragique

Que retient-on des retours de la communauté scientifique sur les données déjà présentées ?



Quels éléments d’efficacité sont mis en avant dans la rectocolite hémorragique ?



Le produit semble fonctionner à travers différents niveaux de sévérité et différents parcours thérapeutiques

Quels éléments d’innocuité sont mis en avant à ce stade ?



Pourquoi la forme orale du médicament est-elle considérée comme un atout ?



La forme orale est décrite comme un avantage pratique important

Quels sont les principes directeurs de la stratégie 2026 en matière de gestion des risques réglementaires ?



Quel effort opérationnel avez-vous fait pour préparer les dépôts réglementaires ?



Quelle visibilité financière avez-vous à ce stade ?



La société est financée jusqu’au 4e trimestre 202

Quels leviers de financement sont envisagés ?



Quel ordre de grandeur de levée de fonds est envisagé pour 2026 ?



Nous pouvons évoquer un ordre de grandeur compris entre 500 millions et 1 milliard de dollars

Pourquoi privilégier une commercialisation directe aux États-Unis ?



Les États-Unis représentent [...] 70% du marché mondial

Comment Abivax compte-t-elle renforcer sa crédibilité et sa visibilité internationale à l’horizon 2026 ?



Une acquisition par un grand groupe est-elle envisagée ?



C’est une possibilité théorique, mais nous ne la pilotons pas

Quel regard est porté sur la politique américaine des prix du médicament ?



Quel est votre message de conclusion sur la mission d’Abivax ?



Nous ambitionnons à étendre cette promesse à la maladie de Crohn à plus long terme