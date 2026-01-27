Sanofi, Transgene, MedinCell et EssilorLuxottica : parmi les valeurs phares retenues dans la liste Santé d'EasyBourse

(Easybourse.com) En complément de ses trois portefeuilles modèles dédiés respectivement à la France (PEA), à l'Europe (PEA) et aux États-Unis, actualisés chaque mois, EasyBourse propose à ses clients trois listes de « valeurs du moment ». Chacune s'articule autour d'une thématique centrale : l'environnement, la technologie et la santé. Pour le mois de janvier, ce dernier thème, particulièrement dynamique en ce début d'année, bénéficie de la présence de neuf valeurs internationales distinguées pour leur potentiel opérationnel, leur solidité stratégique et leur capacité à s'inscrire dans les grandes tendances de long terme, telles que le vieillissement de la population, l'innovation thérapeutique ou la transformation numérique de la médecine. Dans cette sélection, quatre sociétés françaises occupent une place centrale : Sanofi, Transgene, MedinCell et EssilorLuxottica. Ces quatre titres reflètent les convictions actuelles de LBPAM et constituent un socle robuste pour qui souhaite s'y exposer dans une optique de diversification ou d'anticipation des grandes ruptures thérapeutiques à venir.

Quatre entreprises françaises à la pointe de l’innovation



Sanofi (FR0000120578) , premier groupe pharmaceutique européen et acteur majeur mondial, s’appuie sur une structure de revenus largement dominée par ses médicaments de prescription. Le laboratoire couvre des aires thérapeutiques marquées par une forte intensité de recherche — sclérose en plaques, oncologie, maladies auto-immunes, maladies rares — autant de segments où l’innovation constitue un levier de croissance déterminant et où la concurrence internationale est particulièrement vive. Sa branche de médecine générale, centrée sur la cardiologie et le diabète, continue de jouer un rôle stabilisateur, tout en bénéficiant d’un retour de l’innovation, notamment dans les anticorps monoclonaux ou les nouvelles générations d’insulines.

Le pôle vaccins, structuré autour de Sanofi Pasteur, demeure l’un des plus puissants au monde et contribue à plus d’un cinquième du chiffre d’affaires. Il bénéficie de fondamentaux solides : une demande structurelle portée par la démographie, l’augmentation des voyages internationaux et le renforcement des programmes de vaccination dans les pays émergents. Les récentes avancées dans les vaccins à haut potentiel, notamment contre la grippe ou les maladies pédiatriques, positionnent Sanofi sur une trajectoire de consolidation et de montée en gamme.



EssilorLuxottica (FR0000121667) occupe une position unique, à la croisée de l’innovation technologique, de la santé visuelle et de l’univers premium de la mode. Le groupe bénéficie d’un modèle intégré qui lui permet de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur, depuis la recherche en optique ophtalmique jusqu’à la commercialisation auprès du consommateur final. Cette intégration verticale lui confère un avantage concurrentiel significatif, en termes de rentabilité comme de contrôle stratégique.

Le portefeuille de marques du groupe compte parmi les plus iconiques au monde : Ray-Ban, Oakley, Persol pour les montures, Varilux® ou Transitions® pour les verres — un capital immatériel d’une valeur inestimable dans l’industrie optique. À cela s’ajoutent des réseaux de distribution globaux, physiquement implantés dans des zones à fort pouvoir d'achat et densément touristiques. Le groupe investit fortement dans les lunettes connectées, un segment encore émergent mais porteur d’importantes promesses, malgré les défis juridiques récents liés aux brevets.



Transgene (FR0005175080) s’impose dans le domaine de l’immunothérapie comme l’un des acteurs les plus en pointe en Europe. Grâce à sa spécialisation dans les vecteurs viraux et les technologies d’immunisation ciblée, la société développe des approches de rupture capables de transformer la prise en charge des cancers. Son candidat phare, TG4050, fondé sur la plateforme myvac®, constitue l’un des premiers traitements individualisés anticancer au monde, intégrant de l’intelligence artificielle pour personnaliser les séquences thérapeutiques.

Cette orientation vers la médecine personnalisée place Transgene au cœur des tendances les plus structurantes de la recherche biomédicale contemporaine. Le développement parallèle de virus oncolytiques, conçus pour détruire sélectivement les cellules tumorales, ouvre de nouvelles perspectives thérapeutiques, notamment dans les cancers résistants ou avancés. La société bénéficie d’un partenariat scientifique solide à l’international, tout en conservant une agilité propre aux biotechs à fort potentiel.



MedinCell (FR0004065605) poursuit une approche résolument innovante en proposant des traitements injectables à action prolongée destinés à améliorer l’observance thérapeutique. Sa technologie BEPO®, fruit de plusieurs années de recherche, permet une libération contrôlée du médicament sur des durées allant jusqu’à plusieurs mois, ce qui représente un progrès majeur pour les patients souffrant de maladies chroniques ou psychiatriques nécessitant des traitements réguliers.

L’approbation par la FDA de son premier produit, UZEDY®, destiné à la schizophrénie, a marqué un tournant stratégique. L’alliance avec Teva ouvre à MedinCell un accès privilégié au plus grand marché pharmaceutique mondial. Dans un contexte où l’observance médicamenteuse constitue un enjeu majeur pour les systèmes de soins, les solutions de MedinCell répondent à une demande croissante, tant chez les prescripteurs que chez les payeurs.



Des trajectoires boursières contrastées depuis le début de l’année



Si l’on observe les performances boursières récentes, MedinCell (FR0004065605) se distingue nettement avec la plus forte progression depuis le 1er janvier, portée par une hausse de 15,87 %. Sur douze mois, l’envolée atteint +83,88 %, et +247,62 % sur deux ans. Les recommandations des analystes demeurent très favorables : selon easybourse.com, le consensus pointe vers un objectif moyen de 33,85 euros. Oddo BHF, dans une note du 16 janvier 2026, a réaffirmé sa recommandation « surperformance » et relevé son objectif de 27 à 34 euros, jugeant les prochains mois déterminants pour l’entreprise. En particulier, les perspectives de développement commercial d’UZEDY® et l’avancement des autres candidats en développement soutiennent un sentiment de marché très positif.



EssilorLuxottica (FR0000121667) affiche une correction modérée de 1,78 % depuis le début de l’année, après une progression notable de 49,62 % sur deux ans et de 4,17 % sur un an glissant. Le titre subit l’impact d’une plainte pour contrefaçon de brevets déposée aux États-Unis par Solos Technology, concernant les lunettes connectées développées en partenariat avec Meta. Malgré cela, la perception des analystes reste largement positive : la majorité recommande l’achat, et plusieurs bureaux d’études ont récemment confirmé ou relevé leurs objectifs, dont HSBC et Bank of America. Sa présence dans les thèmes de long terme — santé visuelle, vieillissement, innovation optique — en fait une valeur de fond de portefeuille.



Transgene (FR0005175080) enregistre un recul de 3,75 % depuis janvier, après une hausse marquée de 35,48 % sur un an. La société a récemment publié des données de phase I confirmant le potentiel de TG4050 dans la réduction du risque de récidive des cancers de la tête et du cou, une annonce reçue positivement par le marché. Les trois analystes suivant le titre s’accordent sur une recommandation d’achat. Oddo, dans une note du 27 novembre, a cependant ajusté son objectif de 1,60 à 1,10 euro après une levée de fonds et une augmentation de capital réservée à TSGH. Néanmoins, les données cliniques publiées renforcent la crédibilité de ses candidats, tandis que son positionnement dans l’immunothérapie maintient un intérêt spéculatif important.



Sanofi ( FR0000120578 ) signe la contreperformance la plus marquée, avec un repli de 4,12 % depuis janvier, prolongeant une tendance baissière de 20,60 % sur un an et 14,32 % sur deux ans. Pourtant, le 23 janvier, le laboratoire a présenté des données encourageantes concernant l’amlitelimab pour la dermatite atopique, confirmant son intention de déposer des demandes d’autorisation au niveau mondial. Le consensus de marché demeure relativement solide, avec une majorité d’avis à l’achat ou à la conservation. AlphaValue renouvelait fin décembre son conseil d’achat avec un objectif de 109 euros, tandis qu’UBS abaissait récemment sa recommandation à « neutre » et son objectif de 105 à 88 euros. Le groupe pharmaceutique traverse une phase de recomposition stratégique et de volatilité boursière. Si le marché sanctionne certains retards et réallocations internes, l’entreprise reste portée par des actifs solides, des partenariats internationaux et une capacité d’investissement considérable.



Une sélection également guidée par des critères durables



La sélection opérée par LBPAM repose également sur un filtre extra-financier rigoureux, qui reflète l’importance croissante des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion d’actifs. Les quatre sociétés affichent des notations ESG solides, avec une mention particulière pour Transgene, qui obtient une évaluation de 8,73 sur 10. Sanofi suit avec 7,82, tandis qu’EssilorLuxottica et MedinCell se situent à 7,48. Ces scores témoignent de l’engagement croissant du secteur de la santé en matière de transparence, d’éthique clinique, d’innovation durable et d’impact social positif.



Imen Hazgui