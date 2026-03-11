Comment investir dans un PEA-PME avec EasyBourse
(Easybourse.com) Le PEA-PME est une solution d'investissement attractive pour soutenir les petites et moyennes entreprises tout en bénéficiant d'un cadre fiscal avantageux. Il peut notamment être ouvert et utilisé sur la plateforme EasyBourse. Dans cet article, nous allons voir comment fonctionne le PEA-PME et comment investir concrètement via EasyBourse.
Qu’est-ce qu’un PEA-PME ?
Le PEA-PME (Plan d’Épargne en Actions dédié aux PME et ETI) est un dispositif d’investissement permettant d’acheter des actions d’entreprises européennes de taille moyenne ou intermédiaire.
Il offre plusieurs avantages :
• Fiscalité avantageuse : après 5 ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux).
• Soutien à l’économie réelle : l’investissement porte sur les PME et ETI.
• Diversification du portefeuille : accès à des sociétés à fort potentiel de croissance.
Le plafond de versement du PEA-PME est de 225 000 €, partagé avec le PEA classique.
Pourquoi utiliser EasyBourse pour son PEA-PME ?
EasyBourse est une plateforme de courtage en ligne adossée à La Banque Postale, qui permet d’investir simplement sur les marchés financiers.
Les principaux avantages :
• Interface accessible pour les investisseurs particuliers
• Accès à un large univers d’actions et d’OPCVM éligibles PEA-PME
• Outils d’analyse et de suivi de portefeuille
• Tarification compétitive
L’ouverture du PEA-PME peut généralement se faire directement en ligne depuis l’espace EasyBourse.
Étapes pour investir dans un PEA-PME avec EasyBourse
1. Ouvrir un PEA-PME
La première étape consiste à ouvrir un compte PEA-PME auprès d’EasyBourse.
Pour cela, il faut : être majeur et résident fiscal français ; disposer d’un compte bancaire ; compléter la procédure d’ouverture en ligne
Une fois le compte validé, vous pouvez effectuer vos premiers versements.
2. Alimenter son compte
Avant d’investir, il faut transférer des fonds vers votre PEA-PME.
Vous pouvez effectuer : un virement bancaire ou des versements ponctuels. Cette argent servira ensuite à acheter des titres éligibles.
3. Choisir les entreprises éligibles
Toutes les actions ne sont pas éligibles au PEA-PME. Les entreprises doivent respecter certains critères, notamment : moins de 5 000 salariés ; chiffre d’affaires inférieur à 1,5 milliard d’euros ou bilan inférieur à 2 milliards d’euros siège dans l’Union européenne
Sur EasyBourse, dans la rubrique Investir / PEA-PME, vous trouverez une liste d’actions éligibles au PEA PME. Sont présentes dans le tableau uniquement les valeurs dont la société émettrice a communiqué les informations permettant de la qualifier de PME-ETI au sens du décret n° 2014-283 du 4 mars 2014.
Les sociétés sont classées par ordre alphabétique. Les libellés sont directement cliquables et donnent directement accès à la fiche valeur de la société. (Cliquez ici)
4. Choisir des fonds éligibles
Le site easybourse.com propose dans gamme étendue d’OPCVM, 23 fonds d’investissement éligibles au PEA PME (17 Fonds Communs de Placement et 6 Sociétés d’Investissement à Capital variable).
Voici la liste de ces fonds au 11 mars 2026.
(Les libellés sont directement cliquables et donnent directement accès à la fiche achat/vente du fonds)
- Allianz Actions Euro PME-ETI RC (FR0000994782)
- Amplegest PME AC (FR0011631050)
- Amundi Actions PME C (FR0011556828)
- Arkéa IS Select - PME ETI P (FR0010256396)
- CM-AM PME-ETI Actions RC (FR0011631019)
- Dorval Drivers Smid Conti Euro RC (FR0011645621)
- Echiquier Entrepreneurs A (FR0011558246)
- Echiquier Excelsior A (FR0010106500)
- Eiffel Nova Europe ISR A (FR0011585520)
- Erasmus Small Cap Europe R (FR0011640887)
- Groupama Avenir PME Europe NC (LU1611031870)
- HMG Découvertes PME C (FR0013351285)
- HSBC Euro PME AC (FR0000442329)
- HSBC Microcaps Euro AC (FR0000428732)
- Indépendance AM Europe Small A (C) (LU1832174962)
- Lazard Investissement PEA-PME R (FR0011637164)
- Mandarine Europe Microcap R EUR (LU1303940784)
- Pluvalca Initiatives PME A (FR0011315696)
- Portzamparc PME ISR C (FR0000989543)
- Sextant PME A (FR0010547869)
- Sycomore Sélection PME R (FR0011707488)
- Talence Sélection PME AC (FR0011653500)
- Tocqueville PME R (FR0011608439)
5. Passer un ordre de bourse
Une fois votre valeur ou votre fonds d’investissement choisi, il suffit de passer un ordre :
- rechercher l’action ou le fonds d’investissement sur la plateforme
- choisir le type d’ordre
- indiquer le nombre d’actions ou de parts
- valider l’ordre
L’ordre est ensuite exécuté selon les conditions définies.
6. Suivre et gérer son portefeuille
Investir ne s’arrête pas à l’achat des titres ou des fonds d’investissement. Il est important de :
• suivre la performance des entreprises prises individuellement et des fonds d’investissement dans leur ensemble
• diversifier ses investissements
• rééquilibrer régulièrement son portefeuille
EasyBourse propose des tableaux de bord et outils de suivi pour analyser vos positions.
Bonnes pratiques pour investir en PEA-PME
Pour optimiser votre investissement, quelques règles simples :
• diversifier entre plusieurs secteurs
• privilégier une vision long terme
• éviter de concentrer tout son capital sur une seule valeur
• suivre l’actualité économique et financière
Les PME peuvent offrir un potentiel de croissance élevé, mais elles présentent aussi plus de volatilité que les grandes entreprises, notamment en raison de leur moindre liquidité.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 11 Mars 2026