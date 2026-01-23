Investir dans le secteur de la santé : opportunités, risques et perspectives de marché

(Easybourse.com) EasyBourse a organisé, le 14 janvier, un webinaire en partenariat avec La Financière de l'Echiquier. L'événement était animé par Pierre Puybasset, porte-parole de la gestion, aux côtés de Christine Lebreton, CSIO et gérante actions, ainsi que d'Eric Le Berrigaud, expert du secteur de la santé. Dans cette seconde partie, Christine Lebreton et Eric Le Berrigaud livrent une analyse approfondie du secteur de la santé. Vous trouverez ci-dessous les principales questions abordées lors de ce rendez-vous exclusif.

Vous avez décidé de focaliser votre présentation sur le secteur pharmaceutique européen. Pourquoi ?



Les grandes sociétés pharmaceutiques européennes représentent selon nous un point d’entrée solide, avec une liquidité suffisante pour les investisseurs institutionnels

Comment qualifier les performances observées sur l’année écoulée dans ce secteur ? Malgré ces performances, y a-t-il encore du potentiel selon vous ?



Quel indice utilisez-vous comme référence pour le secteur ?



Que peut-on dire du côté de la valorisation du secteur ?



Nous nous trouvons dans une zone historiquement basse, qui a souvent marqué un point d’inflexion favorable

À quel niveau se situe actuellement ce ratio ?



Un autre indicateur plus technique aboutit à ce même constat…



Que révèle cette analyse ?



Aucun des grands laboratoires ne bénéficie d’une valorisation intégrant une croissance future positive

Que faudrait-il supposer pour justifier les valorisations actuelles ?



Ce phénomène touche-t-il même les laboratoires réputés pour leur recherche ?



Quelle conclusion tirez-vous de cet indicateur ?



La valorisation semble même sous-estimée au regard de son potentiel de croissance future

Pourquoi dites-vous que les fondamentaux du secteur se sont significativement améliorés ?



Les fondamentaux se sont améliorés parce que plusieurs facteurs majeurs se sont stabilisés ou clarifiés, notamment sur le plan politique

Pourquoi les États-Unis jouent-ils un rôle aussi déterminant pour l’industrie pharmaceutique mondiale ?



Le marché américain représente environ 50 à 55% du marché pharmaceutique mondial

Peut-on considérer que le risque politique aux États-Unis est désormais écarté ?



La menace d’une rupture profonde dans les conditions économiques du secteur semble désormais très faible.

Existe-t-il un risque politique comparable en Chine ?



Pour la pharmacie, il n’y a pas de sujet particulier inquiétant à l’heure actuelle

Revenons à l’innovation. Pourquoi reste-t-elle centrale pour le secteur pharmaceutique ?



Sans innovation solide, un laboratoire perd mécaniquement sa rentabilité.

Pourquoi s’intéresser au retour sur investissement de la recherche et développement dans la pharmacie ?



La rentabilité de la recherche s’est plutôt améliorée, ce qui est un signal très positif

Comment mesure-t-on concrètement ce retour sur investissement ?



Un dollar investi génère davantage de résultats qu’il y a quelques années

Comment expliquer cette amélioration ?



Cette amélioration principalement sur deux éléments : la sélectivité et l’efficacité des processus

Quelle est l’importance du rythme des lancements de nouveaux médicaments ?



En 2026 et 2027, un nombre exceptionnel de lancements importants est attendu

Pourquoi ces années 2026 et 2027 sont-elles si importantes ?



Le secteur est en avance sur son calendrier de renouvellement, ce qui est une situation confortable

Quel rôle joue la croissance externe dans la stratégie des laboratoires aujourd’hui ?



La croissance externe est devenue un élément incontournable des stratégies de développement

Les laboratoires ont-ils les moyens financiers de mener ce type d’opérations ?



La plupart des laboratoires se trouvent en trésorerie nette positive

Quels segments pourraient bénéficier de cette dynamique ?



Le segment le plus susceptible d’en profiter est celui des biotechnologies, en particulier les sociétés de taille moyenne

Pourquoi dites-vous qu’il faut privilégier la croissance plutôt que la « value » dans la santé ?



Qu’est-ce que cela implique pour l’investisseur ?



Dans la santé, un titre faiblement valorisé l’est souvent pour de bonnes raisons

Peut-on parler d’une forme de nervosité concernant les valeurs pharmaceutiques de taille moyenne en ce début d’année ?



Les valeurs moyennes présentent-elles un potentiel intéressant ?



Les valeurs moyennes offrent une opportunité, car elles disposent souvent d’un potentiel de croissance supérieur

Pourquoi certaines valeurs moyennes peuvent-elles surperformer les grandes capitalisations ?



Leur taille plus réduite leur confère une agilité supérieure, tant en termes d’innovation que d’exécution stratégique

Les petites biotechnologies sont-elles également attractives dans ce contexte ?



Il est préférable de se tourner vers des biotechnologies disposant d’une plateforme technologique solide ou d’un portefeuille comportant au moins plusieurs programmes crédibles

Quelle est la place des petits actionnaires dans les biotechnologies et les petites valeurs pharmaceutiques ?



Pourquoi la forte présence d’actionnaires particuliers peut-elle poser problème ?



Les particuliers ont souvent un horizon d’investissement plus court et recherchent parfois des gains rapides

Comment les gérants professionnels abordent-ils cet enjeu ?



Cette volatilité signifie-t-elle que les particuliers ne sont pas les bienvenus ?



Pour qu’une société puisse se développer sereinement, elle doit éviter une structure d’actionnariat trop fragile,



(1) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures (2) Le ratio cours-bénéfice évalue la relation entre les bénéfices d'une entreprise et le cours (prix) de son action



Imen Hazgui