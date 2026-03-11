Comment investir dans le secteur de la Défense avec EasyBourse

(Easybourse.com) Dans un contexte géopolitique marqué par la montée des tensions internationales et l'augmentation des budgets militaires, le secteur de la défense s'impose aujourd'hui comme l'un des thèmes d'investissement majeurs sur les marchés financiers. Cette dynamique se reflète notamment dans l'essor des ETF thématiques dédiés à cette industrie. Pour les investisseurs souhaitant s'exposer à cette tendance structurelle tout en bénéficiant de la diversification qu'offrent les ETF, EasyBourse propose plusieurs solutions permettant d'investir facilement dans les grandes entreprises européennes et internationales du secteur. Afin de vous accompagner dans vos choix d'allocation, EasyBourse met en lumière dans cet article trois ETF particulièrement représentatifs du thème de la défense. Ces ETF permettent aux investisseurs d'accéder en une seule transaction à un panier d'entreprises stratégiques du secteur, tout en bénéficiant de la transparence, de la liquidité et des frais généralement compétitifs propres aux fonds indiciels cotés.

1/ BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF (LU3047998896) : éligible au PEA, cet ETF vise à répliquer la performance des entreprises européennes majeures actives dans la défense et l’aéronautique. Pour en savoir plus, cliquer ici.



2/ Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF (LU3038520774) : ce produit d'investissement permet notamment une exposition aux principaux acteurs européens du secteur via l’indice STOXX Europe Defense. Pour en savoir plus, cliquer ici.



3/ VanEck Defense UCITS ETF (IE000YYE6WK5) : ce véhicule offre une exposition plus large aux sociétés internationales impliquées dans la défense et la sécurité. Pour en savoir plus, cliquer ici.





AVERTISSEMENT





Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.

Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.



Imen Hazgui