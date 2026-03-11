 1/ BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF (LU3047998896): éligible au PEA, cet ETF vise à répliquer la performance des entreprises européennes majeures actives dans la défense et l’aéronautique. Pour en savoir plus, cliquer ici.

 2/ Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF (LU3038520774) : ce produit d'investissement permet notamment une exposition aux principaux acteurs européens du secteur via l’indice STOXX Europe Defense. Pour en savoir plus, cliquer ici.

 3/VanEck Defense UCITS ETF (IE000YYE6WK5) : ce véhicule offre une exposition plus large aux sociétés internationales impliquées dans la défense et la sécurité. Pour en savoir plus, cliquer ici.


AVERTISSEMENT 


Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.