Top 20 des ETF éligibles au PEA les plus achetés en février 2026
(Easybourse.com) EasyBourse propose l'une des offres d'ETF les plus vastes du marché, avec plus de 1 000 produits disponibles, dont près de 150 éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Comme chaque mois, EasyBourse présente un panorama des 20 ETF éligibles au PEA - les « ETF peables » - qui ont suscité le plus d'intérêt en février. Dans l'ensemble, le classement de février donne l'image d'un comportement hybride des investisseurs particuliers : une base d'investissement de long terme construite autour d'ETF mondiaux, américains, européens, et émergents à laquelle s'ajoutent des positions plus tactiques ou spéculatives sur certains indices ou secteurs.
- Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (FR0010411884)
- Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010592014)
- Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A (FR0010342592)
- AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc (FR001400U5Q4)
- HSBC EURO STOXX 50 ETF (IE00B4K6B022)
- Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF (FR0013412012)
- Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF (FR0013412020)
- BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation (FR0011550193)
- Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LU1829219390)
- Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (LU1681043599)
- Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (FR0011871110)
- BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation (FR0011550185)
- Amundi STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF Acc (LU1834983550)
- Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist (LU1812092168)
- Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc (LU1834983477)
- Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (FR0011871128)
- iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) (IE0002XZSHO1)
- Amundi ESTOXX 50 Dly 2X Lev UCITS ETF-A (FR0010468983)
- Amundi MSCI EMU Value Factor (LU1598690169)
- AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc (LU1681046931)
Ce qu'il faut retenir
L’analyse de ce classement des ETF PEA les plus achetés montre d’abord que les investisseurs particuliers privilégient de plus en plus une exposition large aux marchés mondiaux. La présence de plusieurs ETF répliquant l’indice MSCI World – notamment les versions Amundi et iShares – indique que cet indice est devenu une véritable base de portefeuille pour beaucoup d’épargnants. Cela traduit l’adoption progressive d’une logique d’investissement passif et diversifié, où un seul ETF permet d’accéder à plusieurs centaines d’entreprises internationales, principalement américaines et européennes.
Le classement confirme également l’attrait persistant pour les marchés américains. Plusieurs ETF suivent directement les grands indices américains comme le NASDAQ-100 ou le S&P 500, y compris des versions éligibles au PEA. Cette présence reflète le rôle central des États-Unis dans la performance boursière mondiale ces dernières années, en particulier grâce aux grandes entreprises technologiques. Les investisseurs particuliers cherchent donc à capter cette dynamique, même dans un cadre fiscal européen comme le PEA.
Malgré cette ouverture internationale, l’Europe reste très représentée dans les choix d’investissement. Plusieurs ETF suivent des indices larges comme le STOXX Europe 600 ou le Euro Stoxx 50, ce qui montre que les investisseurs conservent une exposition importante aux grandes entreprises européennes. Cela s’explique en partie par les contraintes du PEA, mais aussi par l’attrait de certains segments européens, notamment pour leurs dividendes.
En parallèle, le classement révèle une activité de trading non négligeable. Plusieurs ETF à effet de levier ou inverses apparaissent parmi les plus achetés, notamment sur le CAC 40 ou sur des indices technologiques. Ces produits sont généralement utilisés pour amplifier des mouvements de marché à court terme ou pour se couvrir contre une baisse. Leur présence élevée dans les volumes d’achat montre qu’une partie des investisseurs particuliers n’utilise pas uniquement les ETF dans une logique de placement long terme, mais aussi comme instruments tactiques.
Enfin, la présence d’ETF sectoriels – notamment sur les banques ou les ressources de base – suggère que certains investisseurs cherchent à profiter de thématiques économiques spécifiques. Les banques européennes, par exemple, ont bénéficié de la hausse des taux d’intérêt, tandis que les entreprises liées aux matières premières peuvent profiter des cycles industriels et de l’inflation. Ces choix traduisent une volonté d’ajuster l’exposition du portefeuille en fonction du contexte macroéconomique.
Imen Hazgui
Publié le 09 Mars 2026