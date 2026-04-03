Actions : le palmarès des achats et des ventes de mars 2026
(Easybourse.com) Comme chaque mois, EasyBourse propose un panorama des actions ayant le plus retenu l'attention des investisseurs, tant à l'achat qu'à la vente. Cette analyse repose sur les flux d'achats bruts enregistrés sur la période auprès de l'ensemble des clients EasyBourse investis en actions. Les classements du mois de mars 2026 ne montre pas un marché orienté dans une seule direction, mais plutôt un mois marqué par des arbitrages intenses, des prises de profits sur les grandes capitalisations et une rotation sectorielle vers les cycliques et certains dossiers plus spéculatifs.
(Les libellés sont directement cliquables et donnent accès aux fiches achat/vente des actions mentionnées)
Top 20 des actions les plus achetées en mars 2026
- TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
- SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
- STELLANTIS (NL00150001Q9)
- BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
- SAINT-GOBAIN (FR0000125007)
- AIRBUS (NL0000235190)
- HERMES INTL (FR0000052292)
- RENAULT (FR0000131906)
- LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
- AIR LIQUIDE (FR0000120073)
- AIR FRANCE-KLM RGP (FR001400J770)
- VALNEVA SE (FR0004056851)
- EXAIL TECHNOLOGIES (FR0000062671)
- ACCOR (FR0000120404)
- SOITEC REGROUPEM. (FR0013227113)
- NANOBIOTIX (FR0011341205)
- VUSIONGROUP (FR0010282822)
- ATOS REGPT (FR001400X2S4)
- THALES (FR0000121329)
- ENGIE (FR0010208488)
Top 20 des actions les plus vendues en mars 2026
- TOTALENERGIES SE (FR0000120271)
- SOCIETE GENERALE (FR0000130809)
- SOITEC REGROUPEM. (FR0013227113)
- AIR LIQUIDE (FR0000120073)
- STELLANTIS (NL00150001Q9)
- AIRBUS (NL0000235190)
- BNP PARIBAS ACT.A (FR0000131104)
- VIRIDIEN (FR001400PVN6)
- EXAIL TECHNOLOGIES (FR0000062671)
- NANOBIOTIX (FR0011341205)
- ACCOR (FR0000120404)
- ENGIE (FR0010208488)
- ATOS REGPT (FR001400X2S4)
- VALLOUREC REGPT (FR0013506730)
- RENAULT (FR0000131906)
- THALES (FR0000121329)
- SAFRAN PROV.ECH. (FR0000073272)
- VALNEVA SE (FR0004056851)
- HERMES INTL (FR0000052292)
- LVMH MOET VUITTON (FR0000121014)
Ce qu'il faut retenir
Ce palmarès de mars montre d’abord une très forte activité sur les grandes capitalisations françaises, avec un phénomène marquant : plusieurs valeurs se retrouvent à la fois en tête des achats et des ventes, signe d’arbitrages importants plutôt que de convictions directionnelles nettes.
TotalEnergies domine très largement les ventes, avec un volume sans commune mesure avec le reste du classement, tout en restant aussi la première valeur achetée. Cela traduit clairement des prises de profits massives (+39,52% depuis le début de l'année) sur une valeur très liquide, probablement après un bon parcours, mais sans désengagement total des investisseurs. On observe exactement la même logique, à une moindre échelle, sur les bancaires comme Société Générale (+59,23% sur un an) et BNP Paribas (+8,78% sur un an), ainsi que sur Airbus, Stellantis ou Air Liquide : ces poids lourds concentrent les flux dans les deux sens, ce qui reflète un marché actif mais hésitant.
Un autre enseignement important concerne le retour des valeurs cycliques et industrielles à l’achat. Saint-Gobain, Renault, Airbus ou encore Air France-KLM figurent bien placées côté achats, ce qui suggère un regain d’appétit pour les dossiers sensibles au cycle économique. Dans le même temps, ces valeurs apparaissent aussi dans les ventes, ce qui confirme une gestion opportuniste, avec des allers-retours plutôt qu’une accumulation de long terme.
Le luxe présente un profil un peu différent. Hermès et LVMH sont davantage achetées que vendues en proportion, même si elles figurent dans les deux classements. Cela peut traduire un repositionnement progressif des investisseurs sur ces valeurs après des phases de correction, mais avec encore des dégagements.
Le segment des valeurs plus spéculatives ou technologiques est également très actif. Des titres comme Valneva, Nanobiotix, Exail Technologies, Atos ou VusionGroup apparaissent côté achats, souvent accompagnés de volumes significatifs en ventes. Là encore, on est face à des stratégies de trading, avec une forte rotation et une recherche d’opportunités court terme.
Enfin, quelques valeurs ressortent davantage côté ventes que côté achats, comme Vallourec, Safran ou Viridien, ce qui peut signaler des prises de bénéfices plus nettes ou un désengagement relatif.
AVERTISSEMENT
Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Easybourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui
Publié le 03 Avril 2026