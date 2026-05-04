Secteur de la grande distribution : Carrefour et Target Corporation dans les idées d'investissement d'EasyBourse

(Easybourse.com) Le secteur de la consommation de base, et plus particulièrement celui de la grande distribution, occupe une place de choix dans les idées d'investissement proposées par EasyBourse pour le mois d'avril. Ce positionnement s'inscrit dans une tendance plus large observée sur les marchés financiers depuis plusieurs trimestres : face aux incertitudes macroéconomiques persistantes - inflation encore élevée dans certaines zones, politiques monétaires restrictives et ralentissement de la croissance mondiale - les investisseurs privilégient des secteurs dits « défensifs », capables de générer des flux de revenus relativement stables indépendamment du cycle économique. Dans ce contexte économique où la visibilité des revenus et la résilience des modèles d'affaires sont particulièrement recherchées, ces acteurs apparaissent comme des valeurs défensives de premier plan. La grande distribution bénéficie en effet d'une demande structurellement soutenue, liée à la consommation de biens essentiels, ce qui limite la volatilité de ses performances. À ce titre, Carrefour constitue la première pondération du portefeuille dédié à la France, tandis que Target Corporation bénéficie également d'un poids significatif au sein du portefeuille américain.

Carrefour : une dynamique opérationnelle solide confirmée



S’agissant de Carrefour , le groupe se voit attribuer une pondération de 8,69 % dans un portefeuille exposé à hauteur de 90 % aux actifs risqués, les 10 % restants étant conservés en liquidités. Cette allocation traduit une conviction forte dans la capacité du groupe à maintenir une trajectoire de croissance rentable, dans un environnement pourtant marqué par une pression accrue sur les marges du secteur (hausse des coûts logistiques, tensions sur les prix des matières premières, concurrence accrue du e-commerce). Cette position dominante reflète la solidité de ses fondamentaux, confirmée lors de la publication de ses résultats le 22 avril dernier. À cette occasion, le distributeur a réaffirmé ses objectifs annuels, tablant notamment sur une progression de son résultat opérationnel courant ainsi que sur une amélioration de sa marge opérationnelle de plus de 25 points de base par rapport à 2025. Cette amélioration repose notamment sur la poursuite des gains d’efficacité opérationnelle, le développement des formats de proximité et la montée en puissance des marques distributeur, généralement plus margées.

Parallèlement, le cash-flow libre net* est attendu en hausse après avoir atteint 1,6 milliard d’euros l’an passé, tandis que le résultat net ajusté par action** devrait enregistrer une croissance située dans le haut de la fourchette à un chiffre. Cette capacité à générer des flux de trésorerie solides constitue un élément clé pour les investisseurs, notamment dans une optique de distribution de dividendes et de financement des investissements futurs. Cette dynamique opérationnelle se reflète dans la performance boursière du titre, en progression de 19,11 % depuis le début de l’année, une évolution qui surperforme plusieurs indices européens du secteur. Le consensus des analystes, tel que disponible sur easybourse.com, confirme cette perception favorable : sur 13 experts suivant la valeur, parmi lesquels Bernstein Research, Jefferies, CIC Corporate & Institutional Banking et Oddo BHF, la majorité recommande de renforcer ou d’acheter le titre, tandis que seules deux opinions restent négatives. Cette quasi unanimité relative traduit une confiance dans la stratégie de transformation engagée par le groupe, notamment sur le digital, la data et les services financiers.



Target : un redressement stratégique qui séduit le marché



De son côté, Target Corporation représente 6,65 % d’un portefeuille lui aussi investi à 90 % sur les marchés financiers. Le distributeur américain évolue dans un environnement concurrentiel particulièrement intense, dominé par des acteurs comme Walmart et Amazon, ce qui rend d’autant plus significative sa récente amélioration de performance. Le distributeur américain a publié en mars des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, accompagnés de perspectives jugées solides pour l’année en cours. Cette amélioration s’inscrit dans la stratégie mise en œuvre sous l’impulsion de son directeur général Michael Fiddelke, qui a su relancer la dynamique commerciale du groupe à travers une multiplication des lancements de produits, des ajustements tarifaires ciblés et un renforcement des initiatives marketing.

Cette stratégie vise également à mieux segmenter l’offre entre produits essentiels et produits discrétionnaires, afin de capter une clientèle plus large dans un contexte de pouvoir d’achat contraint. Dans cette optique de transformation et de croissance, la société prévoit d’engager environ 5 milliards de dollars d’investissements au cours de l’exercice 2026, notamment dans la modernisation de ses magasins, l’optimisation de sa chaîne logistique et le développement de ses capacités numériques (click-and-collect, livraison rapide). Le marché semble saluer ces orientations, comme en témoigne la progression marquée du titre, en hausse de 32,74 % depuis le début de l’année. Le consensus des analystes publié sur zonebourse.com traduit néanmoins une approche plus mesurée, avec une recommandation moyenne à « accumuler », la majorité des experts préconisant de conserver la valeur tout en reconnaissant un potentiel d’appréciation. Cette prudence s’explique notamment par les incertitudes persistantes sur la consommation discrétionnaire aux États-Unis.



Une dimension extra-financière de plus en plus déterminante



Au-delà des considérations purement financières, la sélection des titres repose également sur des critères extra-financiers de plus en plus déterminants. Cette évolution reflète une transformation structurelle de la gestion d’actifs, marquée par l’intégration croissante des enjeux de durabilité dans les décisions d’investissement, sous l’impulsion notamment des régulateurs européens et des attentes des investisseurs institutionnels. Les experts de LBPAM intègrent en effet les enjeux ESG - environnementaux, sociaux et de gouvernance - dans leur processus d’investissement. Dans ce cadre, Carrefour et Target Corporation affichent des notations élevées, respectivement de 7,35 sur 10 et de 6,68 sur 10, traduisant la qualité de leurs pratiques en matière de responsabilité.

Ces scores reflètent notamment les engagements des deux groupes en matière de réduction de leur empreinte carbone, de développement de filières d’approvisionnement responsables, ainsi que leurs politiques sociales (conditions de travail, diversité, inclusion). Pour les investisseurs, ces critères ne relèvent plus uniquement d’une approche éthique, mais constituent désormais un facteur de performance à long terme, en réduisant certains risques (réputationnels, réglementaires) et en favorisant une meilleure résilience des entreprises. Cette dimension renforce ainsi leur attractivité auprès des investisseurs soucieux d’inscrire leurs placements dans une démarche durable.



* Le Le cash-flow libre net (souvent appelé free cash flow net en anglais) est l’argent qu’une entreprise génère réellement après avoir payé toutes ses dépenses nécessaires pour fonctionner et investir.

** Le résultat net ajusté par action (en anglais adjusted earnings per share ou adjusted EPS) est le bénéfice par action d’une entreprise, corrigé pour enlever les éléments exceptionnels ou non récurrents.



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AVERTISSEMENT



Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.

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Imen Hazgui