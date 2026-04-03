Top 20 des ETF éligibles au PEA les plus achetés en mars 2026
(Easybourse.com) EasyBourse propose l'une des offres d'ETF les plus vastes du marché, avec plus de 1 000 produits disponibles, dont près de 150 éligibles au Plan d'Épargne en Actions (PEA). Comme chaque mois, EasyBourse présente un panorama des 20 ETF éligibles au PEA - les « ETF peables » - qui ont suscité le plus d'intérêt en février. Dans l'ensemble, le classement de mars illustre un marché d'investisseurs particuliers actifs, sensibles au contexte de marché et enclins à utiliser des instruments sophistiqués, tout en conservant une base d'investissement diversifiée pour le long terme.
(Les intitulés de ces ETF sont cliquables afin d’accéder directement à leur fiche Achat/Vente)
Top 20 des ETF PEA les plus achetés en mars 2026
- Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc (FR0010592014)
- Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (FR0010411884)
- Amundi NASDAQ-100 Dly 2X Lv UCITS ETF-A (FR0010342592)
- AMUNDI CAC 40 ESG UCITS ETF Acc (LU1681046931)
- Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (LU1681043599)
- AMUNDI PEA MONDE MSCI World UCITS ETF Acc (FR001400U5Q4)
- Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist (FR0007052782)
- Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF (FR0013412020)
- BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF Capitalisation (FR0011550193)
- Amndi LevDax Daily 2x levrged UCITS ETF (LU0252634307)
- BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR Capitalisation (FR0011550185)
- Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF (FR0013412012)
- Amundi CAC 40 UCITS ETF Acc (FR0013380607)
- Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist (LU1812092168)
- iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF EUR (Acc) (IE0002XZSHO1)
- Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF-A (FR0007054358)
- Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF Acc (FR0011871110)
- Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc (FR0011871128)
- Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi (FR0011882364)
- Amundi PEA MSCI Europe UCITS ETF Acc (FR0013412038)
Ce qu'il faut retenir
Ce classement envoie un signal très clair : les investisseurs PEA sur easybourse.com ont massivement privilégié des stratégies tactiques et opportunistes plutôt qu’une simple exposition long terme classique. La domination écrasante des ETF à effet de levier et inverse sur le CAC 40 en tête - avec des montants très supérieurs au reste - montre que les flux ont été guidés par une logique de trading et de couverture, probablement dans un contexte de marché volatil. Le fait que les produits x2 haussiers et baissiers occupent les deux premières places traduit bien une incertitude forte, où les investisseurs cherchent autant à amplifier les mouvements qu’à se protéger.
Dans la continuité, la présence du Nasdaq-100 x2 confirme cet appétit pour le levier, notamment sur les valeurs technologiques, tandis que le LevDax 2x s’inscrit dans la même logique sur l’Allemagne. Cela dessine un comportement clairement orienté vers le court terme et les anticipations de marché plutôt que vers une allocation patrimoniale.
En parallèle, les ETF cœur de portefeuille restent bien présents mais arrivent nettement derrière. Les expositions larges comme MSCI World, S&P 500 ou Europe 600 continuent d’attirer des flux significatifs, ce qui montre que le socle d’investissement long terme n’est pas abandonné. Toutefois, leur position dans le classement indique qu’ils sont davantage utilisés en complément qu’en moteur principal des achats.
On observe également une diversification géographique assez marquée, avec des flux vers les marchés émergents, l’Asie ou encore des thématiques comme l’eau, ce qui traduit une recherche de relais de croissance. L’ESG est visible mais reste secondaire, intégré dans certains produits sans être le facteur dominant des décisions.
Enfin, un point structurant ressort nettement : la très forte domination d’Amundi dans le classement, avec une présence quasi hégémonique, ce qui confirme son positionnement clé sur les ETF éligibles au PEA, tant en termes de gamme que de distribution.
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Imen Hazgui
Publié le 03 Avril 2026