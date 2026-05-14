Ouverture Wall Street ouvre en baisse sur fond de craintes inflationnistes

publié le 15/05/2026

15 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en baisse vendredi, les craintes inflationnistes en raison de la guerre au Moyen-Orient prenant le ?pas sur la reprise jusqu'alors impulsée par l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 330,12 points, soit 0,66%, à 49.733,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule ?de 0,94% à 7.430,96 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,42%, soit 376,95 points, à 26.258,27.

Alors que la visite de Donald Trump ?en Chine s'est terminée vendredi, les déclarations ?du président américain ne permettent pas de savoir si Pékin, principal importateur de pétrole ?iranien, pourrait user de son influence auprès de Téhéran pour mettre fin au conflit avec les Etats-Unis.

À l'absence d'avancée sur le plan diplomatique s'ajoutent les ?données économiques publiées cette semaine ?qui accentuent les craintes inflationnistes en répercussion du conflit en Iran, ?minant un peu plus le moral des investisseurs.

"Les marchés réagissent à certaines données récentes sur l'inflation, qui ont pu être légèrement supérieures aux prévisions, ainsi qu'à la relative robustesse persistante de ?l'économie", a déclaré ?Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

En conséquence, les marchés anticipent ?le risque que les banques centrales puissent juger nécessaire de relever les taux d'intérêt.

L'activité ?manufacturière dans la région de New York a toutefois progressé de manière inattendue ?en mai, son indice "Empire State" passant à +19,6 après +11,0 en avril, tandis ?que les économistes interrogés ?par Reuters tablaient sur +7,5.

La production industrielle aux États-Unis a par ailleurs augmenté de 0,7% en avril ?alors que les analystes tablaient sur +0,3%, après ?une baisse de -0,3% en mars.

Aux valeurs, Boeing perd près de 3% après que Donald Trump a déclaré que la Chine ?avait accepté d'acheter 200 appareils de l'avionneur américain, avec un engagement potentiel pouvant aller jusqu'à 750 appareils, alors que des informations de presse avaient auparavant fait état d'une ?commande de 500 avions ou plus de la part de la Chine.

Le président américain a indiqué que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric, qui pour sa part perd 1,72%.

L'action Microsoft progresse de 1,5%, le fonds spéculatif Pershing Square du milliardaire américain Bill Ackman ayant dévoilé vendredi une nouvelle prise de participation, invoquant une valorisation "convaincante".

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(Rédigé par Coralie Lamarque)