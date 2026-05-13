Mi-séance Le CAC 40 rechute sous les 8 000 points dans un climat d'aversion au risque

publié le 15/05/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens s'affichent dans le rouge, rattrapés par un regain d'aversion au risque lié aux tensions géopolitiques et aux craintes inflationnistes. Après deux séances de rebond, le CAC 40 repasse sous le seuil symbolique des 8 000 points et abandonne 1,35% en milieu de journée.

Le mouvement touche l'ensemble des grandes places du continent : l'Euro Stoxx 50 recule de 1,82%, tandis que le DAX allemand cède 1,74% et le Footsie britannique 1,43%.Le rallye des valeurs technologiques observé jeudi n'aura donc pas suffi à restaurer durablement la confiance des investisseurs. Ces derniers s'inquiètent désormais des conséquences économiques de la guerre en Iran, alors qu'une nouvelle série de statistiques laisse apparaître les premiers signes d'un retour de l'inflation.

Les marchés asiatiques avaient déjà donné le ton. À Tokyo, le Nikkei a nettement décroché après la publication de chiffres montrant que l'inflation des prix de gros au Japon a enregistré en avril sa plus forte hausse depuis trois ans. Ce regain de tensions sur les prix alimente les craintes d'un scénario de stagflation à l'échelle mondiale, combinant ralentissement économique et inflation persistante.Dans ce contexte, les investisseurs redoutent également un durcissement plus rapide que prévu des politiques monétaires des grandes banques centrales.

Au chapitre géopolitique, alors que le président américain achève ce vendredi sa visite d'Etat à Pékin, Donald Trump a déclaré avoir évoqué le dossier iranien avec son homologue chinois Xi Jinping. Selon lui, les deux dirigeants partagent la même volonté d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire."La rencontre au sommet entre le président américain Trump et le président chinois Xi n'a pas débouché sur une avancée décisive dans les relations bilatérales. Elle a toutefois permis de stabiliser ces relations. Le défi pour l'avenir consiste à s'appuyer sur cette entente.

À ce jour, cependant, aucune voie claire n'a été tracée pour résoudre le conflit tarifaire, et il en va de même pour la question épineuse de Taïwan. Dans l'ensemble, le sommet a conduit à un apaisement significatif des tensions et à un pas modeste vers un rééquilibrage commercial, mais il est loin de constituer une réinitialisation structurelle", soulignent ce matin les analystes de Commerzbank. En milieu de journée, le Brent enregistrait une hausse de près de 3%, à 109,64 dollar.Les valeurs en mouvementSur le front des valeurs, LVMH recule de 1,22% après l'annonce de la vente de la marque Marc Jacobs à une coentreprise réunissant WHP Global et G-III Apparel Group.

Stellantis se replie de 2,30% a annoncé un accord d'environ un milliard d'euros avec son partenaire chinois Dongfeng afin de produire en Chine des véhicules des marques Peugeot et Jeep.L'indice vedette parisien est pénalisé par STMicroelectronics (-5,04%), Safran (-3,28%) et BNP Paribas (-3,13%).Ailleurs en Europe, Salvatore Ferragamo plonge de 13% à Milan, la maison de mode florentine ayant publié des comptes du 1er trimestre 2026 décevants avec un chiffre d'affaires en légère baisse à taux de change constants, manquant les attentes.Syensqo grimpe de près de 6% à Bruxelles, le groupe de chimie de spécialités ayant fait part de chiffres rassurants pour le début de l'année, lui permettant de maintenir ses objectifs pour l'ensemble de 2026.

Sur le front des statistiques, les investisseurs surveilleront cet après-midi la publication de l'indice Empire State de la Fed de New York ainsi que les chiffres de la production industrielle du mois dernier.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,33% à 1,1622 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.