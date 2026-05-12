Ouverture L'Europe en vert, le marché parie sur une normalisation à Ormuz

publié le 13/05/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés européens semblent portés par l'espoir d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient après quelques signaux envoyés par Téhéran et Washington. Dans ce contexte les cours du pétrole refluent légèrement tandis que les investisseurs gardent un oeil sur les statistiques américaines attendues dans l'après-midi.

Les marchés européens débutent la séance du bon pied : Londres et Francfort gagnent 0,7% tandis que Paris est un peu plus en retrait mais s'adjuge tout de même 0,2%, bien aidé par STMicro ( 5%), Legrand ( 1,8%) et Bureau Veritas ( 1,4%).Les investisseurs semblent tabler sur un apaisement des tensions au Moyen-Orient, alors que l'Iran a fait savoir, via l'agence Tasnim, qu'il conduisait des consultations en vue de l'élaboration d'une réglementation relative à la gestion du détroit, conformément au droit international.

Cette annonce intervient alors que Donald Trump a prolongé de manière indéfinie et unilatérale le cessez-le-feu avec l'Iran. "La place [financière] a salué positivement cette désescalade du conflit, provoquant un rebond des marchés actions", note ce matin Loïc Bécue, Gérant Gestion Diversifiée & Allocation d'Actifs chez Listed Assets.Une analyse partagée par Grégoire Kounowski, conseiller en stratégie d'investissement chez Norman K, qui notait hier que si la principale préoccupation des marchés restait la congestion du détroit d'Ormuz, les investisseurs semblent désormais miser sur une normalisation.

En conséquence, les cours du pétrole sont en léger repli, avec un Brent reculant de 1,2%, autour des 106 USD le baril.Rappelons qu'hier, les marchés américains ont terminé en petite forme : si le Dow Jones a grappillé difficilement 0,1%, le S&P 500 a abandonné près de 0,2% (à 7 400 points, tout de même), tandis que le Nasdaq a cédé 0,7%. Les indices ont été pénalisés par un niveau d'inflation plus élevé qu'attendu, ce qui alimente le scénario d'une potentielle remontée des taux de la Fed en fin d'année.Les valeurs en mouvement en EuropeSur le Vieux Continent, Alstom ( 2,5%, à 17,25 EUR) se distingue au sein du SBF 120, après la présentation de ses résultats annuels sur l'exercice fiscal 2025-2026.

Ce dernier a été marqué par une performance commerciale record, mais aussi par des difficultés d'exécution sur certains contrats de matériel roulant.Valneva ( 0,90%) publie une perte nette de 32,1 MEUR au titre du 1er trimestre 2026, contre une perte de 9,2 MEUR un an auparavant, un creusement principalement lié à des ventes plus faibles.Ailleurs en Europe, bp ( 0,50%) a confirmé aujourd'hui la signature d'un accord de partage de production (PSA) portant sur six blocs pétroliers et gaziers situés dans la région du Nord-Ustyurt, en République d'Ouzbékistan : Boyterak, Terengquduq, Birqori, Kharoy, Qoraqalpoq et Qulboy.Allianz gagne 1,70% en début de séance à Francfort, à la suite de la publication d'un bénéfice opérationnel record pour son 1er trimestre 2026, soutenu notamment par sa croissance dans son activité dommages, ainsi qu'une confirmation de son objectif annuel.

Enfin, Merck KGaA ( 8,50%) a relevé ses perspectives : le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 20,4 et 21,4 MdsEUR (contre 20 et 21,1 MdsEUR précédemment), tandis que l'EBITDA ajusté est attendu entre 5,7 et 6,1 MdsEUR (contre 5,5 et 6 MdsEUR).Les statistiques en ligne de mireSur le front des statistiques, au 1er trimestre 2026, le nombre de chômeurs en France (hors Mayotte) au sens du Bureau international du travail (BIT) augmente de 68 000 par rapport au trimestre précédent, à 2,6 millions de personnes, selon les données publiées par l'INSEE. Le taux de chômage au sens du BIT s'établit ainsi à 8,1% de la population active, son plus haut niveau depuis le 1er trimestre 2021.Par ailleurs, toujours dans l'Hexagone, les prix à la consommation ont augmenté de 2,2% en avril 2026, en nette accélération après 1,7% en mars, selon l'INSEE, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation rapide publiée le 30 avril.

Enfin, les intervenants prendront connaissance à 14h30 des prix à la production aux Etats-Unis (attendus en hausse de 0,5%) ainsi que du niveau des stocks de pétrole américains (attendus en contraction de 1,6 million de barils).En attendant, l'euro cède 0,3% face au billet vert, autour de 1,17 USD.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.