Pré-ouverture Une ouverture prudente en vue pour une semaine très géopolitique

publié le 11/05/2026

(Zonebourse.com) - Une ouverture prudente se dessine à la Bourse de Paris, au vu des futures sur le CAC 40 qui cèdent 15 points vers 8 065, pour une semaine qui devrait être dominée par la géopolitique, entre incertitudes au Moyen-Orient et sommet à Pékin.

Les discussions entre les États-Unis et l'Iran pour trouver une issue durable au conflit s'enlisent, alors que Washington a rejeté les dernières propositions de Téhéran, de quoi soutenir les cours du pétrole avec un baril de Brent se négociant actuellement autour de 105 USD.

"Les événements au Moyen-Orient devraient rester le principal sujet de préoccupation du marché, mais la visite de Donald Trump à Pékin devrait elle aussi attirer en grande partie l'attention", pointe Michael Brown, stratège chez Pepperstone.Le sommet de Pékin en ligne de mireC'est en effet les 14 et 15 mai que le président américain doit rencontrer son homologue chinois Xi Jinping.

"Le commerce, les investissements et la géopolitique (Iran et Taïwan) seront probablement à l'ordre du jour", estime à ce sujet Société Générale.La banque pense que les États-Unis pourraient privilégier, à cette occasion, la recherche de relations stables avec la Chine, dans le contexte de guerre au Moyen-Orient et alors que les marges de manoeuvre de Washington vis-à-vis de Pékin semblent plus faibles.

"Depuis leur première guerre commerciale en 2018, les efforts de la Chine pour sécuriser des chaînes d'approvisionnement et gagner en autonomie technologique semblent avoir progressivement réduit l'influence américaine", explique-t-elle en effet.Une semaine encore riche en données et en résultatsSeules les ventes de logements anciens sont attendues au calendrier des statistiques ce lundi, mais les prochains jours verront paraître, notamment, l'inflation, les ventes de détail et la production industrielle d'avril aux États-Unis.

De ce côté-ci de l'Atlantique, sont prévus cette semaine le taux de chômage en France, l'inflation dans plusieurs pays européens, l'indice ZEW en Allemagne, ainsi que des estimations de la croissance dans la zone euro et au Royaume-Uni.Sur le front des publications d'entreprises, sont attendues par exemple celles de Compass, Siemens Energy, KBC Group, Allianz, Siemens et Deutsche Telekom en Europe, ou encore celles de Cisco et Applied Materials aux États-Unis.Des volumes en recul séquentiel chez Euronext en avrilDans l'actualité des valeurs à Paris, Euronext a dévoilé ses chiffres d'activité mensuels pour avril, d'où ressort notamment un recul des volumes par rapport au mois de mars, qui s'était montré particulièrement actif sur fond de début du conflit au Moyen-Orient.

Colas, division de Bouygues, annonce que sa filiale Destia a signé le contrat de la 2e phase du projet de tramway de Vantaa, en Finlande, dans le cadre de l'alliance chargée de sa construction, un contrat représentant un montant d'environ 200 MEUR pour la société.Vallourec fait part du renouvellement de sa médaille de platine décernée par EcoVadis, avec une note de 86 sur 100 qui conforte sa place dans le top 1% des entreprises mondiales évaluées par ce spécialiste mondial de l'évaluation RSE.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.