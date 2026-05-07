Ouverture Rouge férié en Europe

publié le 08/05/2026

(Zonebourse.com) - Déjà dans le rouge hier, les places européennes s'affichent en net repli en milieu de matinée. En ce 8 mai, jour férié dans quelques pays européens, mais pas chômé, les bourses sont ouvertes, mais de nombreux investisseurs font le pont ce qui pèse sur le volume d'échange et accentue la volatilité.

Autour de 10h30, le CAC 40 abandonne 0,75%, à 8 140,37 points, le DAX 40 à Francfort cède 0,96%, et l'Euro Stoxx 50 recule de 0,97%.Le repli des indices est dû à un regain de tensions au Moyen-Orient où des échanges de tirs ont eu lieu, alors que les espoirs d'un accord de paix s'étaient nettement renforcés en début de semaine.

L'armée américaine a toutefois indiqué qu'elle ne cherche pas une escalade contre l'Iran après les dernières frappes.De son côté, Donald Trump a exhorté l'Iran de signer un accord rapidement et menaçant la République islamique de frappes beaucoup plus fortes et beaucoup plus violentes si elle ne signe pas.Ces informations n'ont pas vraiment eu de conséquences sur les cours du pétrole.

A New York, le WTI recule de 1,84%, à 95,10 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord cède 2,30%, à 100,87 dollars.Sur le marché des devises, l'euro remonte face au billet vert ( 0,23%) et s'échange contre 1,1759 dollar.A surveiller dans l'actualité macro et micro-économiqueAu niveau des statistiques, le principal rendez-vous du jour ce sera la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain programmé à 14h30.

Il y aura également à 16h, l'indice de confiance calculé par l'Université du Michigan.Les investisseurs ont déjà pris connaissance de la baisse supérieure aux attentes de l'excédent commercial allemand en mars. Il s'est installé à 14,3 milliards d'euros, alors que les analystes tablaient sur un repli de 19,5 en février, à 17,8 milliards d'euros.Autre déception en Allemagne, la production industrielle s'est affaissée de 0,7% en mars.

En ce qui concerne les entreprises, en Allemagne, Commerzbank cède 1,29%. Le groupe a pourtant dévoilé un bénéfice net en croissance de 9,4%, à 913 millions d'euros, au premier trimestre.Toujours outre-Rhin, Evonik grimpe de 0,91%, après avoir atteint son objectif d'Ebitda ajusté sur les trois premiers mois de l'année. Le chimiste mise également sur un bon deuxième trimestre.Dans l'Hexagone, Engie ( 0,07%) a annoncé avoir bouclé en avance le rachat d'UK Power Networks au Royaume-Uni.

Stellantis ( 0,84%) étudie la possibilité d'étendre un partenariat avec Leapmotor.Fnac Darty (-0,14%) a obtenu l'aval de l'Autorité des marchés financiers pour l'offre publique déposée par EP FR Holdoc, une société du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, visant le groupe de distribution français.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.