Pré-ouverture Du rouge attendu à l'ouverture, des inquiétudes pour le cessez-le-feu

publié le 08/05/2026

(Zonebourse.com) - Dans l'attente du rapport sur l'emploi américain en début d'après-midi, les futures sur le CAC 40, en retrait d'environ 60 points de base vers 8 110 points, présagent une ouverture morose ce vendredi à Paris, alors que le cessez-le-feu irano-américain semble mis à mal par les derniers événements au Moyen-Orient.

Les indices actions américains ont terminé la séance de jeudi dans le rouge, avec par exemple un repli de près de 0,4% du S&P 500, "en raison de questions sur la validité du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran", selon Deutsche Bank."En effet, il y a eu une escalade claire ces dernières heures, avec les frappes américaines sur des cibles en Iran, en réponse à des tirs iraniens sur trois navires de guerre américains dans le détroit d'Ormuz", pointe la banque allemande.

"Et en retour, Donald Trump a posté que "nous les frapperons beaucoup plus durement, et beaucoup plus violemment, à l'avenir, s'ils ne signent pas leur accord, RAPIDEMENT !"", poursuit Deutsche Bank dans sa note du matin.Les regards braqués vers le rapport sur l'emploi américainCette séance devrait être dominée par la parution, en début d'après-midi, du rapport officiel sur l'emploi aux États-Unis pour le mois d'avril, qui pourrait aider à se faire une idée des effets du contexte géopolitique sur le marché du travail américain.

Au vu du consensus, les économistes tablent sur un nouveau ralentissement en avril, avec seulement 62 000 créations d'emplois non agricoles attendues, contre 178 000 le mois précédent, et sur un taux de chômage stable à 4,3%."Depuis l'été dernier, chaque rapport mensuel sur l'emploi contredit le précédent, avec une alternance de signaux positifs (janvier et mars) et de signaux négatifs (décembre et février)", notait Oddo BHF en début de semaine."La moyenne de ces évolutions erratiques est une stabilisation du rythme des créations d'emplois au voisinage de zéro et un taux de chômage qui évolue dans une fourchette étroite de 4% à 4,5%", poursuivait le bureau d'études.

Une production industrielle et un excédent commercial allemands en repliEn attendant ce rendez-vous majeur de la séance, les investisseurs ont pris connaissance du recul de 0,7% de la production industrielle allemande en mars par rapport au mois précédent, après une baisse de 0,5% en février, selon Destatis.Par ailleurs, l'excédent commercial de l'Allemagne s'est contracté à 14,3 MdsEUR en mars, contre 19,6 MdsEUR le mois précédent, du fait d'une augmentation de 5,1% des importations, pour une progression de seulement 0,5% des exportations.Une acquisition majeure bouclée pour Engie au Royaume-UniDans l'actualité des valeurs à Paris, Engie a annoncé jeudi soir la finalisation de l'acquisition de 100% du distributeur d'électricité britannique UK Power Networks, près de deux mois avant le calendrier initialement prévu.

Le groupe d'hospitalisation privée Ramsay Santé a publié des résultats sur neuf mois marqués par une amélioration notable de sa performance opérationnelle, avec notamment un chiffre d'affaires ayant franchi la barre des 4 MdsEUR.Le groupe d'énergies renouvelables Voltalia a fait part de la mise en service de trois parcs photovoltaïques dans le sud de la France, à savoir deux dans les Bouches-du-Rhône et un dans les Alpes-Maritimes, pour une capacité totale de 26,9 mégawatts.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.