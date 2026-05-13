Pré-ouverture Malgré le dégel sino-américain, la prudence reprend le dessus en Europe

publié le 15/05/2026

(Zonebourse.com) - Les grandes Bourses européennes devraient ouvrir sur une note de faiblesse vendredi matin dans des marchés qui accueillent favorablement le réchauffement des relations entre la Chine et les Etats-Unis, mais qui se montrent circonspects face à l'absence d'avancées concrètes à l'issue des premières discussions entre les présidents Xi Jinping et Donald Trump.

Selon les premières indications disponibles, le CAC 40 pourrait perdre environ 1% à l'ouverture, tandis que le DAX et l'Euro STOXX 50 perdraient non loin de 1,2%.Les marchés d'actions européens avaient fini sur une note positive hier, soutenus par des signes d'apaisement dans les relations entre Washington et Pékin. Le CAC 40 avait progressé de 0,9%, l'Euro STOXX 50 de 1,1% tandis que Francfort et Londres avançaient respectivement de 0,4% et 1,3%.

Vent d'optimisme avec la détente sino-américaineAlors que Xi et Trump ne s'étaient plus rencontrés depuis octobre 2025, ce qui avait abouti à une fragile trêve commerciale, cette première visite d'un président américain en Chine depuis presque dix ans a été placée jusqu'ici sous le signe d'une volonté de conciliation.D'après un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, les deux chefs d'Etat ont eu un échange de vues "approfondi" sur les questions majeures concernant les deux pays et le monde, et sont parvenus à une "série de nouveaux consensus".

De quoi rasséréner les marchés, qui redoutaient un regain de tensions entre les deux premières puissances économiques mondiales, non seulement sur les questions commerciales, mais aussi sur leur bras de fer technologique ou sur le sujet de la réouverture du Détroit d'Ormuz.Ce regain d'optimisme diplomatique a soutenu la tendance à Wall Street, où le S&P 500 et le Nasdaq ont établi de nouveaux records dans la soirée d'hier.L'indice "SOXX" des semiconducteurs est notamment parvenu à renouer avec ses sommets dans le sillage des plus hauts de Nvidia ( 4,4%) et de Broadcom ( 5,5%).

Le Dow Jones ( 0,75%) a quant à lui réussi à inscrire sa 3ème meilleure clôture de l'histoire, sous l'impulsion de Cisco qui s'envolait de près de 13,5% après avoir publié des résultats trimestriels et des prévisions supérieures aux attentes, portés par une forte accélération des commandes d'infrastructures liées à l'intelligence artificielle.Des annonces encourageantes, mais une réalité économique qui demeureSi les annonces encourageantes en provenance de Pékin ont réveillé l'appétit pour le risque, les investisseurs pourraient revenir à une approche plus prudente aujourd'hui en attendant des actes concrets.

De façon plus générale, les marchés européens continuent très clairement de se préoccuper de l'envolée des prix des matières premières, pétrole en tête, et de ses répercussions sur l'inflation en raison de la grande dépendance du Vieux Continent aux approvisionnements étrangers.Sur l'ensemble de la semaine, le CAC accuse pour l'instant un repli modéré de l'ordre de 0,4%, tandis que l'Euro STOXX 50 affiche à l'inverse un gain hebdomadaire de près de 0,4%.Les signes d'apaisement des tensions sino-américaines profitent en tout cas aux obligations, notamment aux Etats-Unis où les rendements des obligations du Trésor américain repartent à la baisse après avoir inscrit dans la semaine des plus hauts depuis juillet 2025.

Le taux des Treasuries à dix ans revient vers 4,46% après avoir atteint 4,50% mercredi.Le regain d'espoir sur la géopolitique permet au dollar de poursuivre son mouvement ascendant face à l'euro, qui retombe, autour de 1,1640, à un plancher de plus d'un mois.En dépit des propos plutôt conciliants tenus par Xi et Trump, les cours pétroliers restent orientés à la hausse. Le Brent avance actuellement de 1,7% à 107,5 dollars, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'adjuge 2,3% à 103,5 dollars.Si les volumes d'échanges s'annoncent une nouvelle fois réduits à Paris pour cause de pont de l'Ascension, deux statistiques importantes figurent au programme aux Etats-Unis aujourd'hui: l'enquête manufacturière Empire State de la Réserve fédérale de New York pour le mois de mai, puis la production industrielle d'avril.

Les investisseurs surveilleront également la transition à la tête de la Réserve fédérale américaine, ce vendredi marquant le dernier jour du mandat de Jerome Powell comme président de l'institution, avant son remplacement par Kevin Warsh pour une durée de quatre ans.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.