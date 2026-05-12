Mi-séance L'Europe sous le signe de la prudence

publié le 13/05/2026

(Zonebourse.com) - Les marchés actions européens s'affichent dans le vert à l'exception de la place parisienne. Le CAC 40 abandonne 0,22% à 7 962 points. L'Euro Stoxx 50 s'adjuge pour sa part 0,41%. Francfort avance de 0,72% et Londres de 0,28%. Les investisseurs restent focalisés sur les tensions au Moyen-Orient à l'approche d'une rencontre très attendue entre Donald Trump et Xi Jinping en Chine.

Le climat de prudence est également alimenté par les chiffres décevants de l'inflation publiés aux Etats-Unis."Le scénario du pire, celui d'une fin du "cessez-le-feu", inscrirait le conflit dans la durée, ce qui accentuerait l'aversion pour le risque des investisseurs. En effet, un choc énergétique prolongé agit comme une taxe sur la demande et détériore les marges des entreprises", soutient Loic Bécue, gérant chez Sienna IM.

Les valeurs en mouvementAlstom s'inscrivait en nette hausse ( 3,12%) après la publication de ses résultats trimestriels. Soutenu par la forte demande mondiale en trains et métros, le groupe a vu son bénéfice net annuel doubler et son chiffre d'affaires progresser. Sa marge opérationnelle s'est toutefois repliée à 6,1%, selon ses résultats annuels couvrant l'exercice d'avril 2025 à mars 2026.Eurazeo avançe également ( 1,40%), la société d'investissement ayant fait état d'une progression de 7% sur un an de ses actifs sous gestion à fin mars, à 39,2 milliards d'euros.

Vallourec figure aussi parmi les plus fortes hausses ( 7,54%), malgré un recul de 7% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, ressorti à 975 millions de dollars (environ 830 millions d'euros).A l'inverse, Eiffage cède du terrain au sein du CAC 40 (-2,40%) après la publication de ses résultats trimestriels. Ailleurs en Europe, Merck KGaA ( 8,50%) est au beau fixe, après avoir revu à la hausse ses objectifs annuels de résultat d'exploitation ajusté.TUI gagne également du terrain ( 1,63%), le groupe ayant publié une perte d'exploitation ajustée trimestrielle moins importante qu'anticipé par le marché.

Adecco chute de plus de 10%, pénalisé par une marge brute inférieure aux attentes, malgré une croissance organique du chiffre d'affaires supérieure aux prévisions des analystes.Enfin, ABN Amro s'adjuge 7% après la publication d'un bénéfice trimestriel en hausse de 12% sur un an, supérieur aux attentes du marché.Plusieurs statistiques au menu La production industrielle en zone euro a progressé moins que prévu en mars, selon les données publiées mercredi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle a augmenté de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3%, après 0,2% en février, chiffre révisé contre une estimation initiale de 0,4%.

Les prix à la consommation en France ont augmenté de 2,2% en avril 2026, en nette accélération après 1,7% en mars, selon l'Insee, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation rapide publiée le 30 avril.Enfin, les intervenants prendront connaissance à 14h30 des prix à la production aux Etats-Unis, attendus en hausse de 0,5%, ainsi que du niveau des stocks de pétrole américains.Sur le marché des changes, l'euro cède 0,25% à 1,1706 dollar.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.