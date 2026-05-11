Pré-ouverture Wall Street termine en baisse, plombée par l'Iran et l'inflation

publié le 13/05/2026

par Stephen Culp et Ragini Mathur

NEW YORK, 12 mai (Reuters) - La Bourse ?de New York a fini en baisse mardi, les indicateurs macroéconomiques du jour confirmant les craintes d'une résurgence de l'inflation ?et d'une dégradation des perspectives en l'absence d'avancées dans les négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,11%, ou 56,09 points, à 49.760,56 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -11,88 points, soit -0,16% à 7.400,96 points. Le Nasdaq Composite ?a reculé de son côté de -185,92 points, soit -0,71% à 26.088,203 points.

Le président Donald Trump a déclaré que le cessez-le-feu temporaire annoncé il y a près de ?cinq semaines par les Etats-Unis et l'Iran était "sous assistance respiratoire", ?suggérant une reprise des frappes.

La guerre américano-israélienne contre l'Iran, qui en est désormais à sa 11e semaine, a ?propulsé les prix du pétrole à des niveaux stratosphériques et alimenté les craintes d'une inflation galopante.

Les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, publiés ce mardi, montrent que l'inflation a progressé ?en avril de 3,8% sur un an, ?à un sommet de près de trois ans, signe d'une persistance d'un choc de ?prix dont les effets pourraient durer.

Dans ce contexte, l'espoir de voir la Réserve fédérale (Fed) baisser les taux d'intérêt cette année s'envole, alors que la nomination de Kevin Warsh à la tête de l'institution financière se précise.

"Warsh ne va pas être en ?mesure de baisser les ?taux d'intérêt même s'il le souhaitait, et je ne pense pas qu'il le veuille", estime Jay ?Hatfield, directeur général d'InfraCap à New York.

Le président Trump se rend cette semaine à Pékin pour rencontrer son homologue chinois ?Xi Jinping avec lequel il devrait discuter des droits de douane, de l'aide militaire allouée à Taïwan, ?du rôle potentiel de médiateur de la Chine dans le conflit avec l'Iran et ?d'une extension d'un accord sur ?l'exploitation des terres rares.

Aux valeurs, eBAY a rejeté l'offre de rachat pour environ 56 milliards de dollars de GameStop sur ?fond de doutes quant au financement de l'opération. Le titre ?perd 3,5%.

Venture Global bondit de 14,2% après avoir relevé mardi sa prévision de bénéfice de base ajusté pour l'ensemble de l'année, misant sur une ?augmentation des redevances de liquéfaction et des volumes de vente de gas naturel liquéfié (GNL).

Hims & Hers Health plonge de 14,1%, le groupe de télésanté a manqué ses objectifs de chiffre d'affaires au premier trimestre et enregistré une perte surprise, ?son entrée sur le marché des médicaments de marque à base de GLP-1 pour la perte de poids ayant comprimé ses marges et pesé sur ses ventes aux Etats-Unis.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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(Rédaction de Reuters)