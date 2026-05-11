Pré-ouverture Wall Street ouvre sur une note prudente, les prix du pétrole remontent

publié le 11/05/2026

11 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?lundi sur une note prudente, marquant une pause après les nouveaux records atteints la semaine dernière ?et alors que les cours du pétrole remontent dans un contexte d'impasse diplomatique au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones grappille 14,08 points, soit 0,03% à 49.623,24 points et le Standard & Poor's ?500, plus large, recule de 0,14% à 7.388,92 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,39%, soit 102,09 points, à 26.144,99 points.

Les négociations ?entre les États-Unis et l'Iran restent dans l'impasse lundi, ?les deux pays campant sur leurs positions, ce qui entraîne une nouvelle flambée des ?prix énergétiques et incite les investisseurs à la vigilance.

Le président américain Donald Trump a qualifié dimanche soir de "totalement inacceptable" la réponse iranienne à la proposition de ?Washington destinée à mettre fin au ?conflit, tandis que Téhéran continue d'affirmer, entre autres, sa souveraineté sur ?le détroit d'Ormuz et a demandé aux États-Unis de lever leur blocus naval sur ses ports.

Les investisseurs se montrent donc prudents, d'autant plus que le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint vendredi ?des records de ?clôture, portés par les résultats des entreprises, un rapport solide sur l'emploi et ?l'espoir d'une résolution du conflit.

Même si le rythme des publications des résultats d'entreprise devrait ralentir dans ?les prochains jours, les rapports trimestriels de groupes tels que Cisco ou Applied ?Materials continueront de susciter l'intérêt des marchés avant ceux du géant de ?l'IA Nvidia, attendus plus ?tard dans le mois.

De plus, l'indice des prix à la consommation du mois d'avril, prévu mardi, ?devrait fournir des données utiles pour comprendre l'impact ?de la guerre sur l'économie américaine.

Aux valeurs, Intel progreesse de 4,39% dans les premiers échanges, après avoir bondi de 14% ?vendredi dernier, le Wall Street Journal ayant fait état d'un accord préliminaire avec Apple pour la fabrication de puces destinées aux appareils du fabricant de l'iPhone.

Fox Corp, qui a publié ?un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, prend 3,4%.

Les compagnies aériennes américaines Southwest, Delta et United Airlines reculent d'entre 1,1% et 2%, pénalisées par la nouvelle flambée des cours du pétrole.

Le fabricant de vaccins Moderna progresse de 4,84% après un bond vendredi, le groupe ayant déclaré à Reuters avoir mené des recherches précliniques sur les hantavirus.

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(Rédigé par Diana ?Mandiá, édité par Blandine Hénault)