Des yeux tournés vers l'avenir : l'optique ophtalmologique à la croisée de la démographie et de la tech

(Easybourse.com)

SECTEUR OPTIQUE OPHTALMOLOGIQUE

Un marché dont les dynamiques structurelles laissent entrevoir des perspectives de croissance significatives



Analyse • Mai 2026









2,6 Mds



de myopes dans le monde (2024)



~50%



de la population mondiale myope en 2050



50 Mds $



de valeur du marché des dispositifs ophtalmiques (2025)



I. ANALYSE DÉMOGRAPHIQUE ET MACRO-SECTORIELLE



1.1 Le double moteur démographique



Le secteur de l’optique ophtalmologique bénéficie d’un double catalyseur structurel : le vieillissement accéléré des populations dans les pays développés et l’essor mondial de la myopie, en particulier chez les jeunes. Ces deux tendances de fond agissent de façon indépendante et convergente, constituant une demande quasi-incompressible pour l’ensemble de la chaîne de valeur optique.



1.2 Le vieillissement démographique : une opportunité pour les ophtalmologistes



Le vieillissement des populations occidentales et asiatiques génère mécaniquement une forte hausse des pathologies oculaires liées à l’âge. Plus on avance en âge, plus le risque d’atteinte visuelle croît de façon exponentielle, créant une demande durable et prévisible pour l’ensemble des acteurs du secteur.



D’ici 2050, la part des 65 ans et plus dans la population mondiale va doubler. En Europe, un habitant sur quatre aura déjà plus de 65 ans d’ici à la fin de cette décennie. Chaque année de vie supplémentaire génère mécaniquement de nouveaux patients pour les chirurgiens de la cataracte, les prescripteurs de verres progressifs et les fabricants d’implants intraoculaires premium.



1.3 L’épidémie de myopie : une crise mondiale en accélération



Si le vieillissement représente un moteur de long terme, la progression de la myopie constitue une véritable épidémie qui touche désormais toutes les tranches d’âge, y compris les très jeunes enfants. Ce phénomène est directement lié à l’urbanisation, à la réduction du temps passé en extérieur, et — de plus en plus — à l’utilisation massive des écrans numériques.





37%



d'adultes myopes en France (vs 20% il y a 10 ans)



163 M



de myopes forts dans le monde (2024)



4,8 Mds

de la population mondiale

myope projetée en 2050



Selon l’OMS, on dénombrait 2,6 milliards de myopes dans le monde en 2020, dont 312 millions âgés de moins de 19 ans. En 2000, seulement 23% de la population mondiale était myope ; ce chiffre a grimpé à 40% aujourd’hui, et les projections les plus récentes anticipent 50% de myopes d’ici 2050.

Le rôle des écrans : un facteur aggravant documenté



Le temps passé devant les écrans a explosé ces 15 dernières années



La vision de près prolongée favorise l’allongement du globe oculaire



Les enfants passent désormais plus de 7h par jour devant des écrans dans certains pays développés



Le manque d’exposition à la lumière naturelle constitue un facteur aggravant indépendant

1.4 Un marché global en croissance structurelle



La conjonction de ces tendances démographiques se reflète directement dans les chiffres du marché. Le marché mondial des dispositifs ophtalmiques est estimé à 50,4 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 69 milliards en 2030. Le segment des lunettes représente à lui seul un marché de 155 milliards de dollars en 2024.



II. QUAND LES BIG TECHS PARIENT SUR L’OPTIQUE



Un autre signal pourrait venir confirmer la thèse optique : les plus grandes entreprises technologiques mondiales se disputent aujourd’hui l’accès aux fabricants de lunettes.



2.1 Meta entre au capital d’EssilorLuxottica



En juillet 2025, après cinq ans de partenariat industriel sur les Ray-Ban Meta, Meta a investi 3,5 milliards de dollars pour acquérir environ 3% du capital d’EssilorLuxottica, avec l’ambition déclarée de monter à 5%.



Cette opération traduit plusieurs objectifs. D'un coté, Meta souhaiterait s'assurer de la prérénité de son partenariat avec EssilorLuxotica - La direction d'Essilor avait confirmé avoir été approché par Google et d'autres acteurs de la tech. De l'autre cet investissement traduit la reconnaissance que le savoir-faire optique et le réseau de 18 000 points de vente d'EssilorLuxotica sont irremplaçables pour déployer les lunettes connectées à grande échelle.

L'annonce avait fait bondir le titre de +6.6% en une seule séance.



2.2 Google : retour sur le marché, stratégie inverse



Dix ans après le fiasco des Google Glass, Google est revenu avec une approche radicalement différente : fournir la plateforme logicielle et déléguer le design et la distribution à des spécialistes de l’optique. Warby Parker, Gentle Monster et Kering Eyewear (Gucci, Cartier...) sont ses partenaires. Une stratégie d'écosystème ouvert - et un aveu implicite que l'optique est un métier à part que la tech ne saurait improviser.

Ce que cela signifie pour l’investisseur



Meta et Google sembleraient avoir identifié le fait que les lunettes pourraient devenir une interface centrale vers l'IA, élargissant le marché adressable bien au delà des seuls porteurs de lunettes correctrices.

Les acteurs optiques historiques détiendraient un avantage que la tech ne pourrait pas racheter facilement: confiance médicale, savoir-faire de fabrication de verres, réseaux de distribution physique ...

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.





III. EXEMPLES DE VALEURS BOURSIÈRES SUR PEA



Les deux premières valeurs présentées sont éligibles au PEA



EssilorLuxottica (EL) – Euronext Paris – ISIN : FR0000121667



Retrouvez le cours, les données financières et l’historique de cotation d’EssilorLuxottica sur EasyBourse.

Cours (mai 2026) ~175 € PER 2026e ~35x Chiffre d’affaires 2025 28,5 Mds € Free Cash Flow 3,77 Mds € Dividende 4,00 € / action ISIN FR0000121667



Née de la fusion entre Essilor et Luxottica, EssilorLuxottica constitue aujourd’huil'un des acteurs les plus intégrés de la chaine de valeur optique mondiale.

Le groupe est présent du verre au consommateur final, en passant par la fabrication de montures et la distribution en propre.



Points de vigilance :

Valorisation exigeante (PER d'environ 35, nettement au dessus de ses comparables (Hoya, Carl Zeiss).

Le marché anticipe déjà une partie du potentiel des wearables

Volatilité récente importante du titre



Point technique — Retour sur la MM100 mensuelle :

Après avoir culminé autour de 300 €, le titre EssilorLuxottica (en vert sur le graphique) a subi une correction marquée de près de 35% en quelques mois pour revenir à 164 €. Cette zone correspond au contact avec la moyenne mobile à 100 périodes sur le graphique mensuel (MM100, visible ici en pointillés), un niveau qui avait déjà fait office de support lors d’un précédent accès en 2022 (ellipses orange sur le graphique). La réaction du prix à ce niveau pourrait constituer un point d’attention pour les investisseurs positionnant une entrée long terme.

En Jaune on trouvera la courbe du CAC40 (hors dividendes réinvestis) et en vert la courbe des prix de EssilorLuxottica.

3.2 Clínica Baviera – La croissance européenne de la chirurgie réfractive

Cours (mai 2026) ~52 € PER 2026e ~18,6x Chiffre d’affaires 2025 304,9 M € Marge EBITDA 29,7% ROIC 37,6% ISIN ES0119037010

Clinica Baviera est une valeur espagnole qui n'est pas cotée sur Euronext (Paris, Bruxelle, Amsterdam). La valeur reste néanmoins éligible au PEA; l'achat et la vente nécessitent de passer l'ordre par téléphone auprès du service client EasyBourse. (01 65 41 90 00)



Clínica Baviera constitue l’un des principaux acteurs européens de la chirurgie réfractive et il semblerait qu'elle puisse bénéficier de l’épidémie mondiale de myopie.

Depuis 2017, il est filiale du géant chinois Aier Eye International, ce qui lui donne accès à des ressources capitalistiques et à des synergies médicales à l'échelle asiatique.

Le groupe quant à lui affiche une croissance organique robuste (+74,7% de chiffre d'affaires entre 2021 et 2025) ainsi qu'une rentabilité élevée (ROIC de 37.6% et marge EBITDA à 29.7%).

Points de vigilance : Valeur peu liquide



Activité sensible au pouvoir d’achat



Volumes de marché plus faibles que les grandes capitalisations

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.





IV. COMPTE-TITRES ORDINAIRE : AU-DELÀ DE L’EUROPE



4.1 STAAR Surgical – Le dossier qui fait débat



STAAR Surgical (STAA) – NASDAQ – ISIN : US8523123052



Retrouvez le cours, les données financières et l’historique de cotation de STAAR Surgical sur EasyBourse.

Actualité clé – L’OPA qui a échoué



En août 2025, Alcon a lancé une OPA sur STAAR Surgical à 28$ par action. Après plusieurs relèvements d’offre, les actionnaires ont finalement refusé la fusion en janvier 2026.

A noter: meme à 30.75$ par action, soit une prime de 74%, les actionnaires ont jugé cela insuffisant. Ce refus pourrait sugérer que le marché accorde une valeur intrinsèque élevée à la technologie EVO ICL.



STAAR Surgical reste spécialisée dans les lentilles implantables EVO ICL™, une alternative premium au LASIK pour les fortes myopies.



Avec plus de 3 millions de lentilles implantées dans le monde et une demande structurelle portée par la progression de la myopie forte, le groupe semble assez bien positionné dans le secteur.

Le groupe vend ses produits dans 75 pays. Sa principale vulnérabilité : une dépendance historique à la Chine (~50% des revenus), marché qui s'est effondré en 2025 sous l'effet de perturbations réglementaires.

Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.





V. SYNTHÈSE ET POSITIONNEMENT

Valeur Enveloppe Profil risque PER 2026e Profil EssilorLuxottica

(Euronext Paris) PEA + CTO Modéré ~35x Leader mondial Clínica Baviera

(BME - Espagne) PEA + CTO Modéré-élevé ~18,6x Pure-play chirurgie réfractive STAAR Surgical

(Nasdaq) CTO Élevé N/A Pure-play myopie forte





CONCLUSION



Le secteur de l’optique ophtalmologique présente des caractéristiques d’investissement qui peuvent sembler pertinentes : demande structurelle, vieillissement démographique, explosion de la myopie et innovation continue.



EssilorLuxottica offre une exposition large et défensive depuis le PEA, Clínica Baviera permet de jouer la chirurgie réfractive pure, tandis que STAAR Surgical représente un dossier plus spéculatif mais fortement exposé à la croissance de la myopie forte.



Avertissement

Cet article est rédigé à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.

Capelle Simon