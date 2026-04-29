Yann Balthazard

Publié le 29 Avril 2026

Pouvez-vous nous présenter MONEGO en quelques mots ?

Ce track record est impressionnant. Qu'est-ce qui explique cette résilience ?

Parlons PEA-PME. Pourquoi avoir sélectionné EasyBourse, et pourquoi maintenant ?

Comment se passe concrètement la souscription ?

Qu'est-ce que MONEGO apporte qu'on ne trouve pas ailleurs dans un PEA-PME ?

L'impact est également important pour nous et le groupe La Banque Postale. C'est un positionnement central chez vous. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement ?

Pour finir, quel est le profil type de vos investisseurs ?

Retrouvez également en vidéo le webinaire du 21 avril 2026 réalisé par MONEGO et EASYBOURSE et précisant les avantages d'utiliser un PEA PME pour investir sur les titres proposés par MONEGO :









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