Yann Balthazard
MONEGO
Le PEA-PME, c'est la meilleure enveloppe pour les dettes privées à impact structurées par MONEGO
Publié le 29 Avril 2026
MONEGO est un Club Deal à impact agréé AMF, spécialisé dans le financement d'entreprises en phase de retournement, adossé à des actifs immobiliers. MONEGO a sélectionné EasyBourse pour permettre à ses investisseurs d'accéder à ses opportunités via le PEA-PME. Son fondateur, Yann Balthazard, nous explique pourquoi cette combinaison change concrètement la donne.
Pouvez-vous nous présenter MONEGO en quelques mots ?
MONEGO est un Club Deal à impact français, agréé par l'AMF, qui finance des entreprises adossées à des actifs immobiliers. Notre équipe cumule plus de 140 ans d'expérience dans trois métiers complémentaires : la dette privée, le restructuring et l'immobilier.
C'est cette triple expertise qui fait notre singularité. Nous n'intervenons pas dans le financement de croissance classique — nous accompagnons des situations où la finance traditionnelle reste immobile, et nous sécurisons chaque opération par une fiducie-sûreté sur des actifs immobiliers réels.
En 8 ans d'exploitation, nous avons financé plus de 300 projets, pour un total de 129 millions d'euros investis. Aujourd'hui, 190 projets ont été remboursés avec un taux moyen de 9,5 % par an, pour des horizons de placement compris entre 12 et 36 mois. En toute transparence, les pertes actées sur l'ensemble de notre historique s'élèvent à 0,5 % — l'un des meilleurs track records de notre catégorie.
Ce track record est impressionnant. Qu'est-ce qui explique cette résilience ?
C'est avant tout le respect rigoureux des fondamentaux. Chez MONEGO, chaque dossier fait l'objet d'une analyse approfondie, d'une sélection exigeante, d'un suivi actif et d'un accompagnement réel tout au long de la vie du prêt. Ce n'est pas du financement automatisé — c'est du jugement humain à chaque étape.
Et puis il y a la garantie. Pour tous les dossiers MONEGO Impact, nous prenons en garantie tout ou partie du patrimoine immobilier de la société au travers d'une fiducie-sûreté. Pour le dire simplement : ce n'est pas une hypothèque, c'est un transfert de propriété. Concrètement, dès le départ, l'actif immobilier est transféré à un tiers de confiance. Si l'entreprise ne rembourse pas, pas de procédure contentieuse longue et incertaine. Le fiduciaire cède l'actif et le produit de la vente sert en priorité à rembourser les investisseurs de MONEGO. C'est le niveau de protection le plus élevé qui existe en droit français, et c'est ce qui nous permet de proposer des rendements élevés tout en ayant un risque maîtrisé.
Parlons PEA-PME. Pourquoi avoir sélectionné EasyBourse, et pourquoi maintenant ?
Nos investisseurs sont soumis à la flat tax à 31,4 % sur leurs intérêts. Or, les opportunités MONEGO sont des obligations à taux fixe émises par des PME / ETI françaises qui sont éligibles au PEA-PME. Pas au PEA classique, qui ne permet pas les titres de dette privée, mais au PEA-PME spécifiquement. C'est une fenêtre fiscale que la grande majorité des investisseurs ne connaissent pas.
Exemple concret avec un coupon de 10 %, utiliser un PEA-PME avec un retrait après cinq ans d'ancienneté de l'enveloppe, c'est 12,8 points de fiscalité en moins. Il y aura uniquement les prélèvements sociaux à 18,6 % et il n'y aura plus d'impôt sur le revenu. Sur 10 000 € investis pendant cinq ans, cela représente 640 € de gain net supplémentaire, soit 18 % de mieux. Pour nos investisseurs qui font tourner leur enveloppe sur plusieurs dossiers par an, l'effet cumulé est très significatif.
EasyBourse nous a séduit car vous avez su construire une infrastructure permettant la détention de titres non cotés en PEA-PME. Et surtout, nous avons construit ensemble un pont technologique qui change tout : investir en dette privée via un PEA-PME était jusqu'ici un vrai parcours du combattant administratif pour l'investisseur. Grâce à l'intégration entre nos deux plateformes, l'investisseur n'a plus qu'une seule signature électronique à réaliser. Tout le reste, transmission des documents, instruction du dossier, inscription des titres, est traité en transparence entre EasyBourse et MONEGO.
Comment se passe concrètement la souscription ?
C'est d'une simplicité que nos investisseurs n'attendaient pas. L'investisseur choisit son dossier sur monego.fr, il sélectionne le mode de règlement "via PEA-PME", et signe son bulletin de souscription. Notre plateforme transmet automatiquement l'ensemble du dossier réglementaire (contrat d'émission, KBIS, statuts, attestation d'éligibilité des titres) directement au service titres d'EasyBourse. L'investisseur est en copie.
EasyBourse envoie ensuite une invitation via Catalizr, la plateforme sécurisée dédiée aux titres non cotés en PEA-PME. L'investisseur signe sa lettre d'engagement électroniquement, c'est la seule action qu'il a à faire. Puis, après réception du virement depuis son compte PEA-PME, le titre est inscrit en portefeuille et apparaît directement dans son interface EasyBourse. C'est fluide, traçable, et sans friction.
Qu'est-ce que MONEGO apporte qu'on ne trouve pas ailleurs dans un PEA-PME ?
La plupart des investisseurs qui ouvrent un PEA-PME y logent des actions de PME et d'ETi. C'est une stratégie valide, mais elle expose à la volatilité des marchés. Nos obligations (dette privée), elles, sont décorrélées des marchés. Le rendement est contractuel dès le départ.
Ce que nous apportons dans un PEA-PME, c'est une poche à haut rendement, à court terme, décorrélée des marchés, garantie par de l'immobilier physique via fiducie-sûreté, et à fort impact sur l'économie réelle. C'est une combinaison unique. À notre connaissance, il n'existe pas d'autre Club Deal en France qui réunisse dette privée, restructuring, garantie immobilière, éligibilité PEA-PME.
L'impact est également important pour nous et le groupe La Banque Postale. C'est un positionnement central chez vous. Qu'est-ce que ça recouvre concrètement ?
Derrière chaque dossier MONEGO, il y a une entreprise qui emploie des salariés, qui porte un savoir-faire souvent ancré dans un territoire, et qui traverse une période de fragilité. Notre financement lui donne le temps de poursuivre sa restructuration sans être contraint par l'urgence.
Sur notre nouvelle thématique restructuring, MONEGO Impact, nous avons déjà financé plus de 10 millions d'euros et contribué à la sauvegarde d'environ 1 000 emplois. Ce ne sont pas des emplois abstraits, ce sont des salariés dans des PME et ETI françaises, dans des secteurs souvent oubliés de la finance. C'est exactement pour ça qu'Arnaud Montebourg a rejoint notre Conseil de Surveillance : il a toujours défendu la réindustrialisation, la souveraineté économique, la sauvegarde des savoir-faire français. Notre philosophie est en parfaite cohérence avec ses combats historiques.
Un investisseur MONEGO ne choisit pas seulement un rendement, il choisit de donner du sens à son épargne. C'est ce que j'appelle une finance citoyenne à fort impact territorial.
Pour finir, quel est le profil type de vos investisseurs ?
Ce sont principalement des chefs d'entreprise, des profils CSP+ et des investisseurs patrimoniaux qui ont souvent un profil sécuritaire et qui décident de générer de la performance utile en investissant 10 à 20% de leurs avoirs financiers en dette privée dans nos territoires.
Ce qui est frappant, c'est que ces investisseurs n'ont souvent jamais entendu parler du PEA-PME comme outil d'investissement en dette privée. Peu de conseillers bancaires ou patrimoniaux savent comment activer concrètement un PEA-PME pour y loger des actifs non cotés. Il y a une vraie lacune de marché et c'est précisément là que nous intervenons.
En pratique, notre investisseur type déploie une stratégie structurée : par exemple, 200 000 € investis sur dix dossiers MONEGO à 20 000 € chacun, en faisant tourner l'enveloppe dans le temps au fil des remboursements et des nouvelles opportunités. C'est une véritable gestion de portefeuille en dette privée à impact, logée dans une enveloppe fiscalement optimisée. Et nos investisseurs sont très fidèles, le taux de réinvestissement est l'un de nos meilleurs indicateurs de satisfaction.
Pour ceux qui souhaitent ouvrir ou transférer un PEA-PME chez EasyBourse, le code EASY-PEAPME leur permet de bénéficier d'un plafonnement des frais à 150 € sur les transactions de titres non cotés, et d'un remboursement des frais de transfert jusqu'à 1 000 €. Une offre concrète pour lever les derniers freins. Cerise sur le gâteau, MONEGO rembourse les frais du premier investissement des clients EasyBourse et 50% des frais des investissements suivants.
Pour les clients EasyBourse, MONEGO complètera cette optimisation en remboursant le montant des frais EasyBourse (1,2% du montant plafonné à 150 €) sur votre premier investissement puis de 50% sur les suivants en carte cadeau Pluxee.
Retrouvez également en vidéo le webinaire du 21 avril 2026 réalisé par MONEGO et EASYBOURSE et précisant les avantages d'utiliser un PEA PME pour investir sur les titres proposés par MONEGO :AVERTISSEMENT
Investir dans des titres non cotés comporte des risques, notamment de perte en capital partielle ou totale et d'illiquidité. MONEGO est agréé par l'AMF en qualité de Prestataire de Services de Financement Participatif (PSFP).
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Ni Easybourse ni MONEGO ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview.
Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Barbier Jean-Baptiste