Investir dans le Bitcoin

(Easybourse.com) Tour d'horizon du Bitcoin, des cryptomonnaies et des solutions pour s'y exposer simplement depuis votre CTO.

Cet article est rédigé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Tout placement en bourse comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Bitcoin et Cryptomonnaies – Investir depuis son Compte Titres Ordinaire

PARTIE 1 : COMPRENDRE LE BITCOIN ET LES CRYPTOMONNAIES

À l'heure où nous rédigeons cet article, les trois grands indices américains viennent simultanément d'inscrire de nouveaux records historiques : le S&P 500 à 7 599 points, le Nasdaq à 27 086 points et le Dow Jones à 51 078 points. Le carburant de ce rallye est bien identifié : l'intelligence artificielle.

Dans ce contexte, un actif fait figure d'exception : le Bitcoin. Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré des sorties nettes de 2,43 milliards de dollars en mai 2026 soit la plus forte sortie mensuelle de l'année. Bientôt deux ans après l'élection de Donald Trump, qui avait propulsé les cryptos dans une dynamique d'euphorie généralisée, le Bitcoin oscille désormais autour des 67 000 $ dans ce qui ressemble de plus en plus à un bear market ( Bitcoin News ).

C'est précisément dans ces phases de doute que l'investisseur informé gagne à comprendre les fondamentaux.

Qu'est-ce que le Bitcoin ?

Le Bitcoin est une monnaie numérique décentralisée créée en 2009 par un personnage inconnu au pseudonyme de Satoshi Nakamoto. Contrairement aux devises traditionnelles émises par des banques centrales, il repose sur un protocole informatique ouvert : la blockchain, un registre totalement décentralisé qui enregistre toutes les transactions depuis son origine. Aucune autorité centrale ne contrôle son émission ni ses flux.

Son offre est structurellement limitée à 21 millions d'unités, dont environ 19,8 millions sont déjà en circulation. C'est cette rareté programmée (inscrite dans le code du protocole) qui fonde une grande partie de son attrait en tant que réserve de valeur, souvent comparé à un « or numérique ».

Le halving : une rareté programmée

Ce plafond ne sera atteint qu'aux alentours de 2140. En attendant, de nouveaux bitcoins sont émis progressivement et cette émission ralentit mécaniquement tous les quatre ans environ, lors d'un événement appelé le halving. Le dernier halving a eu lieu le 19 avril 2024 et le prochain est prévu en 2028. Historiquement, chaque halving a été suivi d'un cycle haussier majeur, bien qu'avec un décalage temporel. Ce cycle ne fait pas exception : le pic à 108 000 $ est survenu environ huit mois après le halving d'avril 2024. (Coin Academy)







Cycles Bitcoin en euros depuis 2016 — corrections post-ATH (%), halvings et canal haussier de long terme. Source : ProRealTime / EasyBourse.

L'écosystème crypto au-delà du Bitcoin

Le Bitcoin est la cryptomonnaie la plus ancienne et la plus connue, mais il en existe des milliers d'autres nommés "les altcoins" (alternatives au Bitcoin). Parmi les plus importantes :

• Ethereum (ETH) : la deuxième cryptomonnaie mondiale par capitalisation. L'Ethereum est avant tout une plateforme sur laquelle des développeurs peuvent construire des applications décentralisées. L'Ether est la monnaie native de cette plateforme : elle sert à payer les frais de transaction et à faire tourner ces applications, un peu comme si l'on avait besoin de crédits pour utiliser un réseau.

• Solana (SOL) : une blockchain plus récente, réputée pour sa rapidité et ses faibles coûts de transaction. Elle attire de nombreux projets et est devenue l'une des plus actives du marché. Le Sol est sa monnaie native, avec le même rôle que l'Ether sur Ethereum.

• Les stablecoins (USDT, USDC...) : des cryptomonnaies dont la valeur est indexée sur le dollar. Elles ne sont pas des investissements en tant que tels, mais servent d'outil de paiement ou de réserve de liquidité au sein de l'écosystème.

PARTIE 2 : L'ADOPTION INSTITUTIONNELLE

2.1 — L'adoption souveraine : quand les États accumulent du Bitcoin

Le Bitcoin n'est plus l'apanage des seuls investisseurs particuliers. Selon les données de BitcoinTreasuries.net, 9 gouvernements détenaient ensemble environ 2,5 % de l'offre totale de BTC en circulation au 31 juillet 2025.

Les États-Unis dominent ce classement avec 198 022 BTC, principalement grâce à des saisies judiciaires. Mais sous Trump, cette détention passive a pris une dimension stratégique : le 6 mars 2025, le président Trump a signé un décret créant une Réserve Stratégique Bitcoin, financée exclusivement par les Bitcoins confisqués lors de procédures judiciaires, et interdisant leur revente. (CNBC)

Du côté des banques centrales, la dynamique est plus prudente mais réelle. En novembre 2025, la Banque nationale tchèque est devenue la première banque centrale à inscrire du Bitcoin à son bilan. (Coindesk)

2.2 — L'adoption par les entreprises : trésoreries Bitcoin

Le modèle a été théorisé par Strategy (anciennement MicroStrategy, Nasdaq : MSTR). La société accumule du Bitcoin comme actif de réserve principal, en finançant ses achats par des émissions d'actions et de dette. Au 3 mai 2026, Strategy détenait 818 334 BTC, soit une croissance de 22 % depuis le début de l'année, après avoir levé 11,68 milliards de dollars depuis janvier 2026. Un modèle audacieux, mais qui expose directement les résultats de l'entreprise au cycle du Bitcoin : Strategy a affiché 12,54 milliards de dollars de perte comptable au T1 2026. (Yahoo Finance)

PARTIE 3 : UN CADRE RÉGLEMENTAIRE ENFIN STRUCTURÉ : MiCA

L'un des reproches historiquement adressés aux cryptomonnaies était l'absence de cadre juridique clair. En Europe, ce n'est désormais plus le cas. Le règlement MiCA (Markets in Crypto-Assets) est entré pleinement en application le 30 décembre 2024, instaurant pour la première fois un cadre harmonisé à l'échelle de toute l'Union européenne. Il impose notamment aux plateformes des règles strictes de ségrégation des actifs clients, de transparence et de gouvernance. Début 2026, plus de 170 prestataires avaient déjà obtenu un agrément MiCA dans l'UE, contre seulement 12 début 2025. En France, la période transitoire permettant aux anciens PSAN d'opérer prend fin le 1er juillet 2026.

Pour l'investisseur passant par un ETP coté sur Euronext depuis son CTO EasyBourse, le niveau de protection est encore supérieur : ces produits relèvent de MiFID2, la réglementation des marchés financiers européens et sans aucune exposition aux risques des plateformes crypto non régulées.

PARTIE 4 : ETP SUR CTO : PLUS SIMPLE, MIEUX PROTÉGÉ, ET FISCALEMENT AVANTAGEUX

Investir dans le Bitcoin ou les cryptomonnaies ne nécessite pas forcément d'ouvrir un compte sur une plateforme spécialisée. Depuis votre compte-titres ordinaire EasyBourse, les ETN cotés sur Euronext offrent une alternative plus simple, mieux encadrée et fiscalement plus avantageuse.

Simplicité et sécurité

Pas de wallet à créer, pas de clé privée à sécuriser, pas de risque de piratage de compte. L'achat d'un ETP se fait exactement comme celui d'une action : en quelques clics, aux horaires d'Euronext, avec les mêmes garanties réglementaires.

Un avantage fiscal souvent méconnu







ETP sur CTO vs Broker crypto : une fiscalité radicalement différente



Les ETP crypto détenus via un CTO relèvent du régime fiscal des valeurs mobilières — et non du régime spécifique aux actifs numériques qui s'applique aux cryptos détenues en direct sur un broker crypto. (Source : corrigetonimpot)



Avec un broker crypto : vos plus-values crypto sont calculées sur chacune des cryptos de votre portefeuille, sans possibilité de compensation avec des moins-values sur d'autres actifs.



Avec un ETP sur CTO : vos plus-values et moins-values s'intègrent dans le résultat global de votre compte-titres. Si vos actions sont en moins-value sur l'année, elles viennent compenser la plus-value de votre ETP Bitcoin et inversement. Les gains sont automatiquement reportés dans votre IFU annuel, sans démarche supplémentaire.



Dans les deux cas, le taux applicable est la flat tax de 31,4 % mais l'assiette de calcul est radicalement différente.

PARTIE 5 : LES ETN CRYPTO DISPONIBLES SUR EASYBOURSE

EasyBourse vous permet d'accéder à des ETN (Exchange Traded Notes) crypto cotés sur Euronext Paris, émis par VanEck: gestionnaire d'actifs international dont les produits sont entièrement collatéralisés par une détention physique de la cryptomonnaie sous-jacente.



Les 3 ETN ci-dessous font partie de la sélection EasyTrade



Les frais de courtage à l'achat peuvent vous être remboursés automatiquement (cf. modalités). Un avantage considérable pour des actifs aussi volatils, où la multiplication des ordres d'achat et de vente peut rapidement faire grimper les coûts de transaction sur d'autres plateformes.

VanEck Bitcoin ETN — DE000A28M8D0

ETN entièrement collatéralisé, à réplication physique intégrale. TER : 1,00 % par an. La porte d'entrée la plus directe sur le Bitcoin depuis votre CTO, sans frais de courtage via EasyTrade.

VanEck Ethereum ETN — DE000A3GPSP7

ETN entièrement collatéralisé qui investit dans l'Ethereum, à réplication physique intégrale, avec un TER de 1,00 % par an.

VanEck Solana ETN — DE000A3GSUD3

ETN entièrement collatéralisé qui investit dans Solana, répliquant l'indice MVIS CryptoCompare Solana VWAP Close. TER : 1,50 % par an, à réplication physique intégrale.

3 produits supplémentaires disponibles sur EasyBourse

Ces produits ne font pas partie de la sélection EasyTrade — des frais de courtage standard s'appliquent. Le 21Shares Ethereum ETP (CH0454664027, TER 1,00 %) offre une exposition à l'Ethereum, deuxième cryptomonnaie mondiale. Le WisdomTree Crypto Basket (GB00BMTP1519, TER 2,50 %) permet de s'exposer aux 5 plus grandes cryptomonnaies en un seul produit avec rééquilibrage automatique. Le WisdomTree Physical Solana (GB00BNGJ9G01, TER 0,50 %) offre l'exposition Solana la plus économique de notre sélection. Enfin, deux grands noms de la gestion d'actifs ont rejoint le marché européen des ETP Bitcoin : le iShares Bitcoin ETP (BlackRock) (XS2940466316, TER 0,25 %), coté depuis mars 2025 avec custody assurée par Coinbase ; et l' Amundi Bitcoin ETP (XS3332092090, TER 0,25 %), lancé le 24 avril 2026 — premier programme d'émission approuvé par l'AMF, avec custody assurée par CACEIS sous agrément MiCA.

CONCLUSION

Le Bitcoin et les cryptomonnaies traversent actuellement une phase de consolidation. Ce recul ne remet pas en cause les fondamentaux de long terme : adoption institutionnelle croissante, cadre réglementaire européen désormais structuré avec MiCA, et cycles historiques qui ont toujours suivi la même logique post-halving.

Pour l'investisseur français souhaitant s'exposer à cette classe d'actifs, le compte-titres ordinaire reste la voie la plus simple, la mieux encadrée et la plus avantageuse fiscalement. Les ETN à réplication physique disponibles sur EasyBourse, négociables pour certains à 0 € de frais via EasyTrade, offrent un accès direct aux principales cryptomonnaies sans avoir à gérer un wallet ou une plateforme d'échange non régulée.

TABLEAU RÉCAPITULATIF — PRODUITS DISPONIBLES SUR EASYBOURSE

Lorsque le nom d'un produit apparaît en bleu, il est cliquable et renvoie vers sa fiche sur EasyBourse. Tous les ETP sont à réplication physique 100 % et accessibles uniquement via un CTO. Non éligibles au PEA.

Avertissement : Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. EasyBourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les cryptomonnaies sont des actifs numériques volatils.

Equipe EasyBourse – Publié en Juin 2026

CAPELLE Simon