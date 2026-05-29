Larchevêque Eric
Président et Fondateur de TBSO.
TBSO : augmentation de capital jusqu'à 8 millions d'euros pour accélérer dans l'IA et la fintech
Publié le 29 Mai 2026
TBSO est une entreprise qui développe des technologies dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la fintech au service des entrepreneurs et des investisseurs. Notre constat de départ est simple : nous évoluons aujourd’hui dans un environnement marqué par une forte incertitude. L’intelligence artificielle bouleverse de nombreux secteurs, les enjeux liés à la dette publique, à l’inflation ou encore à la préservation du patrimoine préoccupent de plus en plus de personnes.
Notre mission est d’apporter des outils concrets
Comment cette mission se traduit-elle concrètement ?
Nous nous appuyons sur deux marques principales qui portent deux promesses fortes
La première est SKL, qui s’adresse aux entrepreneurs. La seconde est NVST, une société sœur que nous prévoyons d’acquérir dans le cadre de l’opération en cours et qui est destinée aux investisseurs particuliers.
À travers ces deux plateformes, nous proposons des outils technologiques et des services conçus pour accompagner nos utilisateurs dans leurs décisions et leur permettre de mieux entreprendre ou de mieux investir.
Pouvez-vous donner un exemple concret des services proposés ?
Prenons l’exemple de SKL. Cette plateforme est destinée aux dirigeants de PME, aux indépendants, aux artisans et, plus largement, à tous les entrepreneurs.
Chaque jour, un entrepreneur est confronté à de nombreuses interrogations : comment recruter, trouver de nouveaux clients, améliorer ses ventes, gérer une difficulté opérationnelle ou prendre une décision stratégique. SKL répond à ces besoins grâce à une plateforme qui centralise un volume important de connaissances entrepreneuriales.
L’objectif est d'aider les entrepreneurs à développer leur activité et à générer davantage de croissance
L’objectif est très concret : aider les entrepreneurs à développer leur activité et à générer davantage de croissance.
Et pour les investisseurs particuliers ?
Avec NVST, l’approche repose avant tout sur l’éducation financière pour que l’investisseur sache prendre ses décisions de manière autonome.
Nous estimons qu’il est essentiel de comprendre les actifs avant d’investir. La plateforme a donc vocation à expliquer les différentes classes d’actifs afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées.
Notre ambition est d’élargir le champ des possibilités d’investissement
Notre ambition est d’élargir le champ des possibilités d’investissement afin de favoriser une meilleure diversification de l’épargne des Français, au-delà des placements traditionnels.
Quels sont les objectifs de l’augmentation de capital actuellement en cours et dont la période de souscription est ouverte jusqu'au 10 juin 2026 inclus?
Nous souhaitons lever jusqu’à 8 millions d’euros.
La moitié des montants levés sera investie dans le développement technologique
Pourquoi avoir retenu un prix de souscription présentant une décote par rapport au cours de Bourse ?
La décote est d’environ 30 %, ce qui reste relativement classique pour ce type d’opération.
Il faut rappeler que la société présente aujourd’hui un flottant extrêmement réduit, proche de 2 %, ce qui limite fortement la liquidité du titre.
Dans ces conditions, le cours de Bourse ne reflète pas nécessairement la valeur réelle de l’entreprise. Nous avons donc souhaité fixer un prix attractif pour les investisseurs tout en restant cohérent avec la réalité économique et les fondamentaux de la société.
Quel sera l’impact de l’opération pour les actionnaires existants ?
Le flottant actuel est de seulement 2,3 % dont il y a en réalité très peu d’actionnaires existants en dehors des fondateurs et investisseurs de la première heure de TBSO. Je suis le 1er actionnaire et me suis engagé fortement dans le succès de cette opération.
L’un des objectifs de l’augmentation de capital est d’augmenter significativement ce flottant avec une cible à 14%
Pourquoi avoir supprimé le droit préférentiel de souscription (DPS) pour les actionnaires historiques ?
Les opérations avec maintien du DPS sont généralement plus complexes et moins accessibles pour le grand public.
Compte tenu de la très faible taille du flottant et du volume limité des échanges, nous considérons que cette opération s’apparente davantage à une nouvelle ouverture du capital, proche dans son esprit d’une introduction en Bourse, qu’à une augmentation de capital classique.
Les opérations avec maintien du DPS sont généralement plus complexes et moins accessibles pour le grand public
Justement, comment interpréter votre engagement financier dans l’opération pouvant atteindre 75% de l’opération ?
Cet engagement traduit avant tout un fort alignement d’intérêts entre le principal actionnaire et les autres investisseurs.
Mon engagement traduit avant tout un fort alignement d’intérêts entre le principal actionnaire et les autres investisseurs
Au-delà de l’aspect financier, c’est surtout un signal de confiance. J’investis dans les mêmes conditions que les autres actionnaires et je démontre ainsi ma conviction dans le projet, dans son potentiel et dans les conditions de cette opération.
Quels indicateurs permettront de mesurer le succès du plan de développement ?
Nous suivrons avant tout deux indicateurs fondamentaux : le chiffre d’affaires et la rentabilité.
Ce sont les critères les plus pertinents pour évaluer la création de valeur d’une entreprise. Les objectifs que nous avons définis à horizon 2028 seront donc évalués principalement à travers ces deux dimensions.
Vous visez plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et plus de 20 % de marge d’exploitation en 2028. Sur quelles hypothèses repose cette ambition ?
Notre objectif repose essentiellement sur un doublement du chiffre d’affaires à périmètre constant entre 2026 et 2028.
Notre voulons doubler le chiffre d’affaires à périmètre constant entre 2026 et 2028
La croissance attendue sur les deux prochaines années s’appuie principalement sur le développement commercial de nos produits existants et sur les investissements marketing qui seront financés grâce à cette levée de fonds.
Quelle est votre stratégie dans l’intelligence artificielle et quels sont vos avantages concurrentiels ?
Dans l’univers de l’IA, il est très difficile de garantir durablement une avance technologique, car les innovations se succèdent extrêmement rapidement.
Notre principal avantage réside dans la donnée et dans le savoir accumulé au sein de SKL. Nous avons construit au fil du temps une véritable bibliothèque de connaissances entrepreneuriales composée de dizaines de milliers de contenus spécialisés.
actif unique qui permet à nos modèles d’intelligence artificielle de fournir des réponses particulièrement pertinentes et adaptées aux problématiques des entrepreneurs.
Au-delà de la technologie elle-même, qui repose notamment sur notre infrastructure OPENSKL, cette richesse de contenu représente une barrière à l’entrée importante et un actif stratégique difficilement reproductible.
Et dans la fintech ?
L’enjeu majeur consiste à construire une plateforme capable de gérer plusieurs classes d’actifs, notamment des actifs alternatifs, dans un cadre réglementaire parfaitement conforme.
C’est cet actif réglementaire défensif que nous sommes en train de bâtir pour la plateforme NVST.
Que se passerait-il en cas de souscription partielle de l’augmentation de capital ?
Dans le scénario le plus défavorable, où aucun investisseur extérieur ne participerait à l’opération, ma souscription permettrait malgré tout de sécuriser environ 6 millions d’euros.
Quoi qu’il arrive, nous continuerons à créer de la valeur et à développer l’entreprise
Quoi qu’il arrive, nous continuerons à créer de la valeur et à développer l’entreprise.
D’autres opérations de financement sont-elles envisagées ?
Nous sommes aujourd’hui totalement concentrés sur cette opération et aucune autre levée de fonds n’est prévue à ce stade.
Toutefois, comme toute entreprise technologique en croissance, nous nous réservons la possibilité de revenir sur les marchés financiers à l’avenir si cela s’avère pertinent pour accélérer notre développement.
Quel regard portez-vous sur l’évolution récente du cours de Bourse ?
Il faut être prudent dans l’interprétation du cours actuel.
Il faut être prudent dans l’interprétation du cours actuel
L’un des objectifs majeurs de cette opération est précisément de recréer un véritable flottant et de redonner de la profondeur au marché. C’est à partir de là que la trajectoire boursière de TBSO pourra réellement être observée et analysée de manière pertinente. Nous allons également passer en cotation en continu.
Quels sont aujourd’hui les principaux risques identifiés pour l’entreprise ?
Le premier risque est un risque d’exécution. Nous disposons déjà de produits opérationnels, mais nous devons encore franchir de nombreuses étapes en matière de développement technologique, de déploiement commercial et d’obtention d’autorisations réglementaires.
La réussite du projet dépend donc directement de notre capacité à exécuter correctement cette feuille de route.
Nous identifions trois risques principaux pour l'entreprise
Enfin, un troisième risque est lié à l’obtention des agréments réglementaires nécessaires au développement de notre plateforme d’investissement. Les évolutions réglementaires européennes ou les contraintes imposées par les autorités de marché constituent des facteurs externes que nous ne maîtrisons pas entièrement.
Un dernier mot pour conclure ?
Au cours de ma carrière d’entrepreneur, j’ai connu des succès comme des échecs. J’ai toujours considéré qu’une aventure boursière représentait l’une des formes les plus abouties de l’entrepreneuriat.
Aujourd’hui, je suis particulièrement heureux et fier d’ouvrir ce nouveau chapitre avec TBSO. Quelle que soit l’issue de l’opération, je suis pleinement engagé dans cette aventure et je suis convaincu du potentiel du projet.
Pour moi, être coté en Bourse était un objectif de longue date
Accédez au module en ligne pour participer, jusqu'au 10 juin 2026, à cette augmentation de capital avec un cours de 2,7€.
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> Lien cliquable de TBSO sur EasyBourse
Titre éligible au PEA et PEA-PME.
Retrouvez également la fiche transactionnelle Achat/Vente de TBSO (FR0000063307) sur le site easybourse.com.
AVERTISSEMENT
Cette interview ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Elle n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement.
Ni Easybourse ni TBSO ne sauraient être tenus responsables d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cette interview.
Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en rien une garantie de performances à venir.
Imen Hazgui