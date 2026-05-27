Top 8 des OPC liés à l'Intelligence Artificielle

(Easybourse.com) IA, semi-conducteurs, cloud, robotique : les OPCVM permettent de s?exposer aux grandes tendances technologiques sans miser sur une seule valeur.

Cet article est rédigé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Tout placement en bourse comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Top 8 des OPCVM liés à l’intelligence artificielle disponibles sur EasyBourse

(Easybourse.com) L’intelligence artificielle n’est plus un simple thème spéculatif : en 2026, les quatre grandes plateformes cloud mondiales prévoient d’y consacrer près de 700 milliards de dollars d’investissements cumulés (source CNBC).

Derrière cette révolution industrielle se cache une chaîne de valeur complexe, qui va bien au-delà des quelques grands noms que sont NVIDIA ou Microsoft. Pour les épargnants qui souhaitent s’exposer à cette dynamique sans sélectionner eux-mêmes les valeurs, les OPCVM thématiques constituent une approche de choix : gérés activement par des professionnels, ils offrent une diversification sectorielle et géographique sur l’ensemble de la chaîne IA. Des semiconducteurs aux logiciels applicatifs, en passant par l’infrastructure et le cloud.

EasyBourse met à disposition sur sa plateforme un large éventail de fonds orientés technologie et intelligence artificielle. Nous vous proposons ci-dessous une sélection de huit d’entre eux, à titre purement informatif. Pour aller plus loin sur les grandes tendances d’investissement autour de l’IA et découvrir l’ensemble de la chaîne de valeur, retrouvez notre dossier complet :

Des puces IA aux néoclouds, de la mémoire HBM aux applications logicielles : notre dossier « Cartographie d’une révolution : investir dans toute la chaîne de l’IA » détaille les valeurs et ETF exposés à chaque maillon de la chaîne de valeur.

TABLEAU RÉCAPITULATIF



Lorsque le nom d’un fonds apparaît en bleu, il est cliquable et renvoie vers sa fiche Achat/Vente sur EasyBourse. La mention « En ligne » indique une disponibilité sous réserve des conditions habituelles de souscription.

FICHES DÉTAILLÉES

1. Echiquier Artificial Intelligence B EUR (LU1819480192)

Société de gestion : La Financière de l’Echiquier | Gérants : S. Nières Tavernier, C. Pouchoy | Actif net : 6 M€ | Perf. 1 an : +42,3% | Morningstar : ***** | SFDR : Art. 8 | Souscription min. : 0 € | Frais d’entrée : 0,50%



Pionnier de la gestion active IA en France depuis 2018, ce fonds couvre l’ensemble de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle — des semiconducteurs (TSMC, AMD, SK Hynix) aux plateformes cloud (Amazon, Alphabet) en passant par l’infrastructure (Vertiv, Broadcom). Avec 624 M€ d’actifs sous gestion, c’est le fonds IA le plus important de la sélection, accessible dès 1 part sans souscription minimum.

2. Oddo BHF Artificial Intelligence CR-EUR (LU1919842267)





Société de gestion : ODDO BHF Asset Management | Gérants : B. Prunas, M. Radjabi | Actif net : 330 M€ | Perf. 1 an : +24,9% | Morningstar : ***** | SFDR : Art. 9 | Souscription min. : 100 € | Frais d’entrée : 2,00%



Fonds à gestion quantitative et fondamentale, classé SFDR Article 9 — le niveau d’exigence ESG le plus élevé. Il s’appuie sur une approche propriétaire d’analyse des données pour identifier les sociétés les mieux positionnées dans l’écosystème IA. Top positions : NVIDIA, Alphabet, Amazon, Microsoft, Broadcom, AMD, Apple, ASML.

3. Mirova Thematic AI & Robotics I/A EUR (LU1951199535)

Société de gestion : Natixis IM (Mirova) | Gérants : K. Kharmandarian, A. Zilliox | Actif net : > 1 Mds€ | Perf. 1 an : +34,5% | Morningstar : ***** | SFDR : Art. 8 | Label ISR



Fonds label ISR à forte conviction, positionné sur l’IA et la robotique avec un filtre ESG rigoureux. Top positions : NVIDIA, Alphabet, TSMC, Cadence Design Systems, Synopsys, AMD, Broadcom, Snowflake, Intuitive Surgical.



Point de vigilance : Souscription minimum de 100 000 € — réservé aux investisseurs institutionnels ou disposant d’un patrimoine financier significatif.

4. Mirova Thematic AI & Robotics I/A H-EUR (LU1951197596)





Société de gestion : Natixis IM (Mirova) | Gérants : K. Kharmandarian, A. Zilliox | Actif net : > 1 Mis € | Perf. 1 an : +34,4% | Morningstar : ***** | SFDR : Art. 8 | Label ISR



Version couverte contre le risque de change (hedgée EUR) du fonds précédent : même portefeuille, mêmes gérants, même univers d’investissement IA/robotique. La couverture de change neutralise l’impact des fluctuations USD/EUR sur la performance. À privilégier pour les investisseurs souhaitant s’affranchir du risque devise.



Point de vigilance : Souscription minimum de 100 000 € — même contrainte que la part non hedgée.

5. CPR Invest Global Disruptive Opportunities A EUR (LU1530899142)

Société de gestion : CPR Asset Management (filiale Amundi) | Gérants : W. Lebeau, G. Uettwiller | Actif net : 1 235 M€ | Perf. 1 an : +23,4% | Morningstar : ***** | SFDR : Art. 8 | Souscription min. : 1 part | Frais d’entrée : 2,50%



Le plus important de la sélection avec plus de 1,2 milliard d’euros sous gestion. Ce fonds adopte une approche « disruption » au sens large, couvrant l’IA, le cloud, la robotique et l’automatisation industrielle. Top positions : NVIDIA, Amazon, Alphabet, TSMC, Broadcom, Schneider Electric, Hitachi.

6. Fidelity Global Technology A-Dis-EUR (LU0099574567)

Société de gestion : Fidelity International | Morningstar : ***** | Classification : Sector Equity Technology





L’un des fonds technologiques les plus anciens et les plus reconnus du marché européen, géré par Fidelity International. Fortement exposé aux grands leaders mondiaux de la tech et de l’IA : NVIDIA, Microsoft, Alphabet, Apple, TSMC, Meta. Son historique de performance long terme en fait une référence de la catégorie.

7. Franklin Technology A Acc USD (LU0109392836)

Société de gestion : Franklin Templeton | Devise : USD



Fonds technologique de référence de Franklin Templeton, fortement exposé aux valeurs américaines de la tech et de l’IA, géré depuis de nombreuses années par une équipe spécialisée sur le secteur technologique.



Point de vigilance : Ce fonds est libellé en dollars américains (USD). L’investisseur européen supporte un risque de change EUR/USD qui peut amplifier ou atténuer la performance exprimée en euros.

8. BNP Paribas Disruptive Technology Cl C (LU0823421689)

Société de gestion : BNP Paribas Asset Management | Classification : Sector Equity Technology



Géré par BNP Paribas Asset Management, ce fonds s’inscrit dans la catégorie des fonds « disruptive tech » avec une exposition aux acteurs qui transforment les industries traditionnelles grâce à la technologie. NVIDIA, Alphabet, AMD, TSMC, ASML figurent parmi ses principales positions, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur IA.

CE QU’IL FAUT RETENIR

L’analyse de cette sélection fait ressortir trois grandes familles de fonds.

Les fonds 100% IA: Echiquier Artificial Intelligence et ODDO BHF Artificial Intelligence se concentrent explicitement sur les acteurs de la chaîne de valeur de l’intelligence artificielle. Ce sont les véhicules les plus adaptés pour un investisseur souhaitant une exposition pure au thème, en contrepartie d’une volatilité plus élevée. L’Echiquier AI se distingue par son accessibilité (aucun seuil de souscription) et sa performance sur 1 an (+42,3%).

Les fonds IA et robotique: Les deux Mirova Thematic AI & Robotics combinent intelligence artificielle et robotique dans une approche ISR rigoureuse, récompensée par 5 étoiles et 5 globes Morningstar. Leur souscription minimum de 100 000 € les réserve toutefois à une clientèle institutionnelle ou patrimoniale.

Les fonds tech large à forte composante IA: CPR Global Disruptive Opportunities, Fidelity Global Technology, Franklin Technology et BNP Paribas Disruptive Technology adoptent une approche plus diversifiée incluant l’ensemble du secteur technologique. Moins concentrés sur l’IA pure, ils offrent en contrepartie une plus grande diversification.

Point commun à l’ensemble de cette sélection : aucun de ces fonds n’est éligible au PEA. Ils sont accessibles exclusivement via un compte-titres ordinaire (CTO) sur EasyBourse.

Avertissement : Cet article ne doit en aucun cas s’apparenter à une recommandation d’acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. EasyBourse ne saurait être tenue responsable d’une décision d’investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Equipe EasyBourse — Publié en Mai 2026

CAPELLE Simon