Or, argent, lithium : Quand métaux et matériaux critiques redessinent les équilibres

(Easybourse.com) Entre valeur refuge, usages industriels et enjeux de souveraineté, les matières premières retrouvent une place centrale.

Cet article est rédigé à titre informatif et éducatif uniquement. Il ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières. Tout placement en bourse comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Métaux précieux et matériaux critiques : Comment investir dans des matières premières stratégiques ?

(Easybourse.com) De l'or refuge aux métaux de la transition énergétique : panorama d'un retour en grâce des matières premières dans les portefeuilles.

L'or a longtemps été perçu comme un actif presque immobile, à ressortir uniquement en période de crise. Pourtant, depuis quelques années, les métaux précieux retrouvent une place centrale dans les portefeuilles. Inflation persistante, tensions géopolitiques, dettes publiques élevées, incertitudes sur les taux directeurs : autant de facteurs qui redonnent de l'attrait aux actifs tangibles.

Ce mouvement dépasse largement l'or. L'argent profite de son rôle industriel croissant dans l'électrification et le solaire. Le platine et le palladium restent liés à des marchés stratégiques (automobile, chimie, hydrogène). Et à côté d'eux, une autre catégorie de métaux s'impose : le lithium, le cuivre, le nickel, le cobalt, les terres rares , des matières premières critiques qui obéissent à une logique radicalement différente, celle de la souveraineté industrielle et de la transition énergétique.

L'investisseur d'aujourd'hui dispose de nombreux outils pour s'exposer à ces marchés : ETC physiques, ETF intégrant des sociétés exploitant des mines, actions directes, OPCVM à gestion active, voire produits dérivés. Encore faut-il comprendre à quoi on s'expose, car tous ces métaux ne répondent pas à la même logique, et tous ces supports ne comportent pas le même niveau de risque.

PARTIE 1 : LES MOTEURS DU MARCHÉ

L'or : valeur refuge dans un monde sous tension

L'or enchaîne les records depuis 2024, porté par plusieurs catalyseurs convergents. Les tensions géopolitiques persistantes (Ukraine, Moyen-Orient, rivalité sino-américaine) ont ravivé la demande de valeurs refuges. Dans le même temps, l'affaiblissement relatif du dollar et les anticipations d'assouplissement monétaire de la Fed ont rendu l'or plus attractif. Sa spécificité par rapport aux cycles haussiers précédents : ce rebond est soutenu par les achats massifs et continus des banques centrales, qui cherchent à diversifier leurs réserves et à réduire leur dépendance aux grandes devises. Alors qu'elles étaient souvent vendeuses nettes dans les années 1990-2000, elles sont redevenues de puissants acheteurs nets.

Il convient de rappeler les deux grands mécanismes qui gouvernent le cours de l'or. D'abord, la relation inverse avec les taux réels : quand les taux d'intérêt réels (taux nominaux moins inflation) sont bas ou négatifs, le coût d'opportunité de détenir de l'or diminue, ce qui soutient sa demande. Ensuite, la corrélation négative avec le dollar : un dollar plus faible rend l'or moins cher pour les acheteurs étrangers, stimulant la demande mondiale.

L'argent : métal hybride entre refuge et industrie

L'argent présente un profil singulier : c'est à la fois une valeur refuge et un métal industriel de premier plan. Depuis plusieurs années, la production minière mondiale peine à suivre une demande industrielle en forte progression. Les panneaux solaires absorbent désormais près de 29 % de la demande industrielle mondiale d'argent (Silver Institute, rapport décembre 2025, en hausse depuis 11 % seulement en 2014). La demande industrielle totale a atteint un niveau record en 2024 pour la quatrième année consécutive, à 680,5 millions d'onces. Autre particularité : l'argent intégré dans les composants électroniques ou photovoltaïques est très rarement récupéré en fin de vie, ce qui creuse mécaniquement le déficit chaque année. Le Silver Institute estime ce déficit global à environ 195 millions d'onces en 2024, quatrième année consécutive de shortfall.



Le ratio or/argent, un repère historique

Le ratio or/argent mesure combien d'onces d'argent il faut pour acheter une once d'or. Un ratio élevé signifie que l'argent est bon marché par rapport à l'or ; un ratio bas qu'il est relativement cher. Historiquement, il oscille autour de 60 à 70. À titre de référence, il a atteint 120 lors du crash Covid d'avril 2020, l'argent s'étant effondré bien plus vite que l'or. En 2026, autour de 90, il reste nettement au-dessus de sa zone historique, ce qui alimente les discours sur un potentiel rattrapage de l'argent, sans que cela constitue pour autant un signal mécanique de retour à la moyenne. Ce ratio n'est pas un signal d'achat ou de vente, mais reste un indicateur de suivi utile pour apprécier l'évolution relative des deux métaux au fil du temps.

Platine et palladium : deux trajectoires opposées

Le platine bénéficie de deux dynamiques favorables. La première est à court terme : dans les catalyseurs automobiles, il se substitue progressivement au palladium, plus cher, ce qui soutient sa demande immédiate. La seconde est à long terme : le développement de l'hydrogène vert, qui utilise le platine comme catalyseur dans les piles à combustible, ouvre une perspective de croissance structurelle. Des acteurs industriels comme Air Liquide ou Linde (CTO) sont directement impliqués dans cette filière, même si la demande hydrogène reste encore embryonnaire à l'échelle mondiale. Côté offre, plus de 70 % de la production mondiale de platine provient d'Afrique du Sud (environ 74 % en 2024 selon les données USGS et GlobalData), ce qui rend le métal particulièrement sensible aux aléas politiques et industriels locaux.

Le palladium suit une trajectoire inverse. Sa principale utilisation, les catalyseurs des moteurs thermiques à essence, est structurellement en déclin avec l'essor des véhicules électriques. La demande s'érode progressivement, même si le parc mondial de véhicules thermiques reste considérable à moyen terme. Là aussi, l'offre est très concentrée géographiquement : Afrique du Sud et Russie représentent l'essentiel de la production mondiale.



Platine et palladium : deux métaux, deux récits



Platine : bénéficiaire de la substitution palladium et du développement de l'hydrogène. Déficit structurel d'offre. Récit de transition.

Palladium : pénalisé par le déclin des moteurs thermiques. Demande en repli tendanciel. Profil sous pression à moyen terme.

Point commun : offre très concentrée (Afrique du Sud, Russie), sensibilité élevée aux risques géopolitiques et industriels.

PARTIE 2 : OR ET ARGENT : COMMENT S'Y EXPOSER

S'exposer à l'or et à l'argent n'exige plus d'acheter du métal physique ni d'attendre une crise. Plusieurs portes d'entrée coexistent, avec des profils de risque très différents. Voici un panorama classé du moins risqué au plus risqué.

1. Les ETC physiques : l'exposition la plus directe

Les ETC physiques (Exchange Traded Commodities, proposés uniquement au sein d'un CTO et non-éligibles CTO) répliquent au plus près le cours de l'or ou de l'argent. Le métal est stocké dans des coffres sécurisés et audité régulièrement. Contrairement aux actions minières, on n'est exposé qu'au prix du métal, sans supporter les risques opérationnels des mines (grèves, accidents, dérapages de coûts, risques pays).

Sur EasyBourse, on retrouve notamment WisdomTree Physical Gold (PHAU, Euronext Amsterdam, CTO), sa version WisdomTree Physical Gold EUR Daily Hedged (couverte contre le risque de change, Euronext Paris, CTO) et WisdomTree Physical Silver (PHAG, Euronext Amsterdam, CTO). D'autres émetteurs comme Amundi ou Invesco proposent également des ETC or et argent sur la plateforme.

2. Les ETF de mines : diversification et frais maîtrisés

Les ETF de mineurs offrent une exposition indirecte via un panier diversifié de sociétés productrices d'or ou d'argent. Ils répliquent un indice, ce qui limite les frais par rapport à un fonds géré activement. Attention toutefois : on n'est plus exposé uniquement au prix du métal, mais aussi à la qualité des entreprises sous-jacentes, à leur structure de coûts et aux risques géographiques.

Via EasyTrade (l'offre EasyBourse à 0 € de frais de courtage à l'achat), on retrouve le VanEck Gold Miners UCITS ETF (Euronext Paris, CTO), qui regroupe une cinquantaine de grands producteurs d'or mondiaux, et le VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF (Euronext Paris, CTO), concentré sur les mineurs juniors, plus volatils mais offrant un potentiel de levier supérieur sur le métal.

3. Les actions minières : effet de levier opérationnel

Investir directement dans un mineur revient à miser à la fois sur le cours du métal et sur la qualité de l'entreprise : gisements, structure de coûts, gouvernance, géographie. Les mineurs offrent un effet de levier opérationnel sur le prix du métal : lorsque les cours montent, les marges progressent souvent plus vite que le sous-jacent. À l'inverse, la volatilité à la baisse est elle aussi amplifiée, et les risques spécifiques s'ajoutent au risque de marché.

En PEA, Eramet (ERA, Euronext Paris) est la principale valeur minière française accessible. Il faut toutefois préciser qu'Eramet n'est pas une valeur aurifère : son exposition principale porte sur le manganèse, le nickel et le lithium, ce qui en fait davantage une exposition aux métaux industriels et critiques qu'aux métaux précieux. En compte-titres, Newmont (NEM, NYSE) et Barrick Mining (NYSE) constituent les deux références mondiales sur l'or. Sur l'argent, Pan American Silver (PAAS, NYSE) est la valeur de référence hors Chine.

4. Les OPCVM à gestion active : la sélection déléguée déléguée

Pour les investisseurs qui préfèrent confier la sélection à un gérant professionnel, des fonds spécialisés offrent une gestion active et une diversification intégrée. EasyBourse référence notamment Ofi Invest Precious Metals R (FR0011170182), qui diversifie son exposition sur or, argent, platine et palladium en fonction des opportunités, et R-co Gold Mining C (FR0007001581, Rothschild & Co Asset Management), centré sur une sélection de mineurs aurifères mondiaux. L'intérêt principal : expertise et diversification. La contrepartie : des frais de gestion plus élevés qu'un ETF passif.

5. Les produits dérivés : réservés aux investisseurs avertis

Turbos, warrants et certificats permettent de miser sur la hausse ou la baisse du cours de l'or et de l'argent avec effet de levier. Ces instruments amplifient les gains potentiels, mais aussi les pertes et comportent un risque de perte totale du capital investi. Ils sont soumis à un mécanisme de désactivation (barrière) qui peut être activé lors de mouvements de marché brutaux. Ces produits ne conviennent qu'aux investisseurs qui maîtrisent précisément les mécanismes du levier, et ne doivent jamais représenter une part significative d'un portefeuille.

Via EasyTrade , des produits adossés à l'or et à l'argent sont régulièrement émis par les principaux acteurs du marché. Via les partenariats avec Société Générale et Vontobel, bénéficiez de nombreux ordres offerts chaque mois jusqu'au 31 décembre 2026 sur les Certificats, Warrants et Turbos négociés via EasyTrade (voir conditions sur la plateforme).

PARTIE 3 : PLATINE ET PALLADIUM : COMMENT S'Y EXPOSER

Comparés à l'or et à l'argent, le platine et le palladium restent des marchés de niche, moins liquides et plus exposés aux dynamiques industrielles spécifiques. L'offre très concentrée géographiquement, principalement en Afrique du Sud et en Russie, amplifie leur sensibilité aux risques politiques et sociaux locaux.

Les ETC physiques restent la voie d'accès la plus directe : WisdomTree Physical Platinum et WisdomTree Physical Palladium sont accessibles sur EasyBourse et permettent de s'exposer au prix de chacun des deux métaux sans passer par les actions. Contrairement au secteur aurifère, les ETF spécialisés platine/palladium sont rares. L'exposition transite davantage par les ETC ou les actions directes.

Pour les actions, Sibanye-Stillwater (SBSW, NYSE, CTO) est la valeur de référence sur le segment : le groupe opère les plus grandes mines de platine d'Afrique du Sud et détient également des actifs palladium en Amérique du Nord. Sa diversification en fait un acteur incontournable, mais sa volatilité reste élevée, liée aux risques propres à l'environnement sud-africain : coupures d'électricité, tensions sociales et cadre réglementaire incertain.

PARTIE 4 : MÉTAUX CRITIQUES : L'AUTRE FRONT

Lithium, cobalt, nickel, cuivre, terres rares : ces métaux n'obéissent pas à la même logique que les métaux précieux. Ce ne sont pas des valeurs refuge. Ce sont des matières premières stratégiques dont dépend entièrement la transition énergétique mondiale, dont la demande est structurellement croissante, portée par des objectifs climatiques contraignants avec des délais fixes (neutralité carbone 2050).

Le lithium alimente les batteries des véhicules électriques. Le cobalt et le nickel en sont des composants clés. Le cuivre est omniprésent dans l'électrification, les réseaux et les énergies renouvelables. Sa demande s'accélère aussi avec l'essor de l'IA et des data centers, dont les infrastructures en sont très gourmandes. Les terres rares, indispensables aux aimants permanents des éoliennes et des moteurs électriques, cristallisent les enjeux géopolitiques : selon l'USGS et l'AIE (2024), la Chine représente environ 69 % de la production minière mondiale de terres rares. Sa domination est encore plus forte en aval, avec plus de 90 % des capacités mondiales de raffinage et de production d'aimants (AIE, Global Critical Minerals Outlook 2024). C'est cette mainmise sur toute la chaîne de transformation, et non seulement l'extraction, qui constitue le vrai risque de dépendance.

Les risques sont réels et multiples : concentration extrême de la production dans quelques pays, dépendances critiques vis-à-vis de la Chine, enjeux environnementaux et sociaux autour des sites d'extraction, et volatilité amplifiée par des marchés moins liquides que ceux des métaux précieux. La demande elle-même reste cyclique, sensible aux ralentissements économiques et aux ruptures technologiques.

Pour aller plus loin : « Mine de rien, les matières premières pèsent lourd » : notre dossier dédié approfondit ce sujet : acteurs cotés, modes d'exposition, opportunités et risques de la chaîne des métaux critiques.

CONCLUSION : PAS UN SEUL MÉTAL, PAS UNE SEULE LOGIQUE

L'or, l'argent, le platine, le palladium et les métaux critiques partagent un point commun : ils sont tous tangibles, stratégiques, et au cœur d'enjeux économiques et géopolitiques majeurs. Mais ils ne répondent pas à la même logique, et ne méritent pas le même traitement dans un portefeuille.

L'or est d'abord un outil de diversification et de protection contre l'incertitude. L'argent joue sur deux tableaux à la fois, ce qui le rend plus volatile mais aussi plus sensible à la conjoncture industrielle. Le platine porte un récit de transition ; le palladium en subit une. Quant aux métaux critiques, ils s'inscrivent dans un temps long, celui de la décarbonation mondiale, avec une demande structurelle, mais une volatilité de court terme élevée.

Côté supports, la hiérarchie est claire : les ETC physiques offrent l'exposition la plus pure et la plus lisible ; les ETF de mineurs apportent diversification et liquidité ; les actions directes amplifient les mouvements dans les deux sens ; les OPCVM délèguent la sélection à un professionnel ; et les produits dérivés ne s'adressent qu'aux investisseurs avertis, avec une conscience totale du risque de perte en capital. Dans tous les cas, l'exposition aux métaux s'envisage comme une couche de diversification, calibrée en fonction de son horizon, de sa tolérance au risque et de ses convictions macroéconomiques.

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES SUPPORTS

Lorsque le nom d'un produit apparaît en bleu, il est cliquable et renvoie vers sa fiche sur EasyBourse. La mention « En ligne » indique une disponibilité sous réserve des conditions habituelles de négociation.

Avertissement : Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Il n'a aucune valeur contractuelle et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. EasyBourse ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article. Le placement en bourse est soumis aux fluctuations et aux aléas des marchés financiers. Il comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances à venir. Les données financières citées dans cet article sont issues de sources publiques à la date de rédaction et sont susceptibles d'évoluer.

Equipe EasyBourse - Publié le Mai 2026

CAPELLE Simon