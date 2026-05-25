Pré-ouverture Wall Street ouvre en hausse, l'IA l'emporte sur les tensions au Moyen-Orient

publié le 26/05/2026

26 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ouvert ?en hausse mardi, l'enthousiasme suscité par le secteur de l'intelligence artificielle (IA) prenant le pas sur ?les inquiétudes liées à la situation au Moyen-Orient.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 155,19 points, soit 0,31%, à 50.734,89 points et le Standard & Poor's 500, plus large, progresse ?de 0,59% à 7.517,87 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,92%, soit 243,14 points, à 26.587,11 points.

La Bourse de New York revient ?d'un week-end prolongé sur une note plus optimiste ?que celle des marchés européens, le secteur lié à l'IA reléguant au second plan ?les incertitudes qui pèsent sur les négociations de paix au Moyen-Orient après les frappes américaines en Iran lundi soir.

Les résultats et les perspectives encourageantes des ?entreprises américaines, notamment dans le ?secteur technologique, ont récemment propulsé les indices de la Bourse de ?New York à des niveaux records, malgré un conflit au Moyen-Orient qui tarde à se résoudre.

L'indice Dow Jones a été le dernier à atteindre un record historique vendredi, le premier ?depuis le début de ?la guerre avec l'Iran fin février, tandis que le S&P 500 a ?enregistré sa huitième semaine consécutive de hausse, sa plus longue série de gains depuis décembre ?2023.

Dans le même temps, Washington et Téhéran entretiennent l'attente autour de leurs négociations, ?se montrant optimistes quant à la possibilité de parvenir à un ?accord, tout en tempérant ?leurs propos quant à la possibilité que celui-ci soit imminent.

Les cours du pétrole Brent, référence ?mondiale du marché, remontent à la suite des ?frappes américaines "défensives" annoncées lundi soir sur le sud de l'Iran, que le ministère iranien des Affaires étrangères a qualifiées ?mardi de violation du cessez-le-feu entre les deux pays.

Aux valeurs, les actions des fabricants de semi-conducteurs progressent en début de séance, Marvell Technology gagnant 8,7%, Micron 11% et ?Qualcomm 2,87%.

L'action de Pony AI cotée aux Etats-Unis s'envole de plus de 6%, la société chinoise ayant annoncé mardi vouloir porter sa flotte de robotaxis à 3.500 véhicules d'ici la fin de l'année, contre plus de 1.700 actuellement.

Les données sur la confiance du consommateur américain, mesurée par l'organisation patronale Conference Board, sont attendues à 14h00 GMT.

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(Rédigé par Diana Mandiá)