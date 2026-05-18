Ouverture Wall Street ouvre en hausse prudente sur fond d'optimisme pétrolier

publié le 18/05/2026

18 mai (Reuters) - La Bourse de New York a ?ouvert en hausse prudente lundi, portée par une information selon laquelle les États-Unis auraient accepté ?de lever temporairement les sanctions sur le pétrole brut iranien.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 18,21 points, soit 0,04%, à 49.544,38 points et le Standard & Poor's 500, plus ?large, progresse de 0,06% à 7.413,01 points.

Le Nasdaq Composite prend 0,12%, soit 32,05 points, à 26.257,20 points.

En attendant la ?publication mercredi des résultats de la société la ?plus valorisée au monde, Nvidia, qui donnera le ton pour tout le secteur lié ?à l'intelligence artificielle, l'attention des investisseurs se porte sur la situation au Moyen-Orient, après une fin de semaine marquée par les craintes inflationnistes engendrées ?par le conflit.

"Les contrats à ?terme se sont légèrement redressés car certaines informations non confirmées ?indiquent que les États-Unis autoriseront la vente d'une partie du pétrole iranien", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

Les cours du pétrole reculent ainsi légèrement, le ?Brent perdant près de ?2% après que l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim a fait état ?d'une proposition américaine d'accorder une dérogation temporaire aux sanctions sur le pétrole iranien, apaisant ?quelque peu les craintes de perturbations de l'approvisionnement.

Une attaque de drone dimanche ?à l'encontre d'une centrale nucléaire des Émirats arabes unis semble toutefois ?fragiliser le cessez-le-feu, les ?autorités émiraties ont déclaré enquêter sur l'origine de la frappe et ont prévenu être pleinement ?en droit de répondre à des "attaques terroristes".

Dans le ?même temps, le Pakistan a transmis lundi aux États-Unis une proposition révisée de la part de l'Iran pour ?mettre fin au conflit au Moyen-Orient, tandis que le président américain Donald Trump menace et presse Téhéran à trouver un terrain d'entente.

Aux valeurs, Dominion Energy grimpe de plus ?de 10% après l'annonce du rachat du groupe énergétique par son concurrent Nextera Energy qui de son côté perd 4,4%.

Regeneron plonge de 10,5%, le laboratoire pharmaceutique ayant annoncé vendredi l'échec de son association médicamenteuse expérimentale entre le candidat-médicament fianlimab et le médicament approuvé Libtayo contre le cancer de la peau.

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(Rédigé par Coralie ?Lamarque, édité par Augustin Turpin)