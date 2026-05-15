Ouverture L'Europe globalement prudente, sauf le CAC 40 en repli

publié le 18/05/2026

(Zonebourse.com) - A la mi-séance, la plupart des grands indices européens évoluent autour de leur point d'équilibre. Le DAX 40 à Francfort gagne 0,16%, ou encore le FSTSE 100 à Londres qui avance de 0,17%. En revanche, le CAC 40 s'affiche en baisse de 0,68%, à 7 898 points.

L'absence d'avancées concrètes au niveau du conflit au Moyen-Orient continue de plomber les marchés, principalement en raison d'une forte résurgence des tensions inflationnistes liée au prix du pétrole.S'il est actuellement quasiment stable, que ce soit à Londres ou à New York, il reste sur des niveaux particulièrement élevés : 110,28 dollars pour le Brent de la mer du Nord et 102,27 dollars pour le WTI.

Pour Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marché chez IG France : "l'incertitude de la situation au Moyen-Orient a entraîné les cours du pétrole WTI au-delà de 108$ cette nuit. Il est bon de rappeler qu'il y a moins de deux semaines, le 6 mai, le baril faisait une incursion sous les 90$, soit un rebond des cours de 20% en quelques jours. Les cours du gaz naturel se redressent également en Europe avec un retour à 52EUR/MWh, au plus haut depuis début avril".

Cette pression sur les prix fait toujours craindre un durcissement des politiques monétaires pour les grandes économies mondiales afin de limiter l'inflation et pèse également sur les emprunts d'Etats.Le 10 ans français ( 0,43%, à 3,964%) évolue sur des niveaux inédits depuis mai 2009, tandis que son équivalent allemand ( 0,55%, à 3,1711%) est au plus haut depuis avril 2011.La morosité ambiante sur les places européennes devrait perdurer tout au long de la séance, faute de catalyseurs.

Aucune statistique macro-économique n'est programmée ce lundi. Les investisseurs devront patienter pour prendre connaissance, mardi, d'indicateurs sur la santé du secteur immobilier américain, ou mercredi pour l'inflation britannique. La journée de jeudi sera particulièrement chargée avec de nombreuses statistiques sur la vigueur de l'activité dans le secteur privé de part et d'autre de l'Atlantique.Toujours en ce qui concerne le calendrier hebdomadaire, les comptes trimestriels de la société Nvidia, programmés mercredi, seront particulièrement surveillés.

Les résultats de la plus grosse capitalisation boursière mondiale, environ 5 480 milliards de dollars, permettront de prendre le pouls du secteur de l'IA.Dans l'actualité des sociétésPublicis Groupe se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 ( 2,49%). La société a conclu un accord afin d'acquérir LiveRamp, une plateforme mondiale de collaboration de données, pour une valeur d'entreprise totale de 2,17 milliards de dollars. Après cette annonce, le géant français de la communication a relevé certains de ses objectifs financiers. Il vise désormais une croissance à taux de change constants à 7% pour 2027 et de 8% pour 2028 pour le revenu net, et à respectivement 8 et 10% pour le bénéfice par action.

Précédemment le revenu était attendu à 6% en 2027 et à 7% en 2028, et le BPA à 7 et 9%.Bien orienté également, TP (ex-Teleperformance) bondit de 7,35%, soutenu par le relèvement de son objectif de cours par Goldman Sachs de 60 à 67 euros, en restant à neutre, et par le lancement d'une opération de refinancement obligataire dont l'objectif est d'optimiser la structure de la dette.En revanche, dans le rouge, Ipsen cède 4,76%, malgré les derniers résultats globalement encourageants d'une étude de phase II. Cette dernière portait sur la Corabotase concernant les rides glabellaires modérées à sévères.Dans le même secteur, Nanobiotix recule de 4,66%. Pourtant, avec son partenaire Johnson & Johnson les deux sociétés ont présenté des données encourageantes de la partie 1 d'un essai clinique randomisé de phase 2.

En Europe, Ryanair trébuche de 0,86%, la compagnie aérienne irlandaise a pourtant enregistré une forte progression de ses résultats annuels grâce au rebond des tarifs et à une demande toujours soutenue. Ryanair refuse toutefois de fournir une prévision de bénéfice pour son exercice comptable 2027 en raison des tensions géopolitiques et de la volatilité du carburant. Une prudence qui refroidit les investisseurs.Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.