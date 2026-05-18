Pré-ouverture Wall Street vue en baisse, l'attention portée sur le Moyen-Orient

publié le 18/05/2026

par Coralie Lamarque

18 mai (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes se retournent à la hausse lundi à ?mi-séance, les craintes inflationnistes continuant de dominer la tendance alors que le président américain Donald Trump menace et presse Téhéran à agir pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

Les futures sur indices new-yorkais signalent ?une ouverture de Wall Street en recul de 0,66% pour le Dow Jones, de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,34% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 0,20% à 7.937,04 points vers 11h42 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,08% et à Londres, le FTSE 100 progresse de 0,67%.

L'indice EuroStoxx 50 avance de 0,16%, le FTSEurofirst 300 de 0,25% et le Stoxx 600 de 0,24%.

Alors que débute une semaine ?plus calme en termes de fréquence de résultats, l'attention des investisseurs se porte sur le devenir du fragile cessez-le-feu entre Washington et Téhéran.

Sur le plan géopolitique, la semaine s'ouvre sur une nouvelle proposition révisée de la part de l'Iran transmise à Washington par l'intermédiaire du Pakistan, tandis que ?le président américain Donald Trump presse Téhéran à agir vite, "sinon il ne restera plus rien d'eux", a-t-il ?écrit sur son réseau social Truth Social.

Selon le média Axios, le président américain doit rencontrer mardi ses principaux conseillers sur la sécurité nationale pour discuter de ses options, y compris militaires, concernant ?l'Iran.

Tandis que les craintes inflationnistes, en répercussion du conflit au Moyen-Orient, continuent de dominer, le cessez-le-feu semble plus fragile que jamais après qu'une frappe de drone a déclenché dimanche un incendie près d'une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis, incitant les opérateurs à encore davantage de prudence.

Du côté des marchés actions, la saison des résultats trimestriels ?se poursuit à un rythme plus modéré, avec des publications toutefois décisives cette ?semaine dont celle du géant des semi-conducteurs Nvidia, attendue mercredi, qui donnera le ton pour le secteur de l'intelligence artificielle (IA).

Les publications de plusieurs détaillants, ?emmenés par Walmart, offriront également un aperçu de comment les consommateurs font face à la hausse des prix de l'énergie.

En parallèle, une analyse réalisée par Reuters montre que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran a déjà coûté au moins 25 milliards de dollars aux entreprises du monde entier et la facture ne cesse de s'alourdir.

PÉTROLE

Les cours du pétrole reculent légèrement, alors que la frappe de drone à l'encontre ?d'une centrale nucléaire aux Émirats arabes unis ?dimanche venant avait jusqu'alors assombri encore davantage les perspectives de paix et d'un retour à la normale sous peu pour les marchés de l'énergie.

Le Brent perd 0,3% à ?108,93 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,64% à 104,75 dollars.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

VALEURS EN EUROPE

À Paris, Publicis gagne 2,5%, le groupe publicitaire ayant annoncé dimanche ?l'acquisition de la plateforme américaine de collaboration de données Liveramp et le relèvement de ses objectifs financiers 2027-2028.

Ailleurs en Europe, Ryanair se retourne à la hausse et prend 1,3%, après avoir ?perdu 3% à l'ouverture à la suite de ses résultats, son directeur général Michael O'Leary ayant déclaré n'avoir désormais pratiquement plus aucune inquiétude ?concernant l'approvisionnement en carburant en Europe.

TAUX

Le recul de l'appétit ?pour le risque et la volatilité restent de mise sur les marchés obligataires, la hausse des prix de l'énergie ayant attisé les craintes inflationnistes et alimenté les anticipations de hausses des taux d'intérêt par les ?banques centrales mondiales.

Les ministres des Finances du G7, réunis lundi à Paris pour deux jours, ont fait part de leur ?inquiétude croissante face au niveau de la dette publique et à la volatilité des marchés obligataires, dans un contexte marqué par une vague de ventes liée aux craintes concernant les risques d'inflation découlant de la guerre au Moyen-Orient.

"Ce qui inquiète ?les investisseurs, c'est que la hausse des rendements ne se limite pas aux marchés obligataires. Elles peuvent peser sur les valorisations boursières, en particulier dans les secteurs de la croissance et des technologies, tout en augmentant la pression sur les gouvernements qui supportent un lourd fardeau de la dette", a déclaré Lale Akoner, stratège des marchés mondiaux chez eToro.

Le rendement des Treasuries à dix ans cède 1,5 point de base ?à 4,5795%, tandis que le deux ans recule de 1,5 point de base à 4,0691%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans abandonne 0,1 point de base à 3,1538%. Le deux ans perd quant à lui de 2,0 points de base à 2,7103%.

CHANGES

Le dollar s'affaiblit légèrement tout en restant proche de ses plus hauts niveaux de la semaine dernière, après avoir enregistré sa meilleure performance hebdomadaire en trois mois.

Selon les analystes de Barclays, les conditions semblent réunies pour que la remontée du billet vert se poursuive cette semaine, alors que les signes indiquant que le détroit d'Ormuz devrait rester fermé plus longtemps exercent une pression à la hausse. Le dollar cède 0,19% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,16% à 1,1644 dollar.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE CLÉ À L'AGENDA DU LUNDI 18 MAI

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent ?accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)